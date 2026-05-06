Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a sacudir al sistema penitenciario de Estados Unidos luego de que un informe revelara que, pese a encontrarse recluido en la prisión federal ADX Florence de Colorado —considerada la cárcel más segura y vigilada del país— habría logrado mantener comunicación con sus hijos y operadores vinculados al Cártel de Sinaloa.

La revelación representa un duro golpe para las autoridades estadounidenses, que durante años han presumido un control absoluto sobre el exlíder del narcotráfico mexicano, condenado en 2019 a cadena perpetua tras el histórico juicio federal realizado en Nueva York.

De acuerdo con información publicada por el diario El País, Guzmán habría burlado estrictas medidas de aislamiento diseñadas incluso para internos acusados de terrorismo, enviando mensajes relacionados con amenazas contra informantes y pagos ligados al tráfico de drogas.

Mientras permanecía encerrado en la prisión de máxima seguridad, “El Chapo” también envió cartas manuscritas al juez Brian Cogan exigiendo ser trasladado a México, argumentando que su juicio fue irregular y calificando su condena como “cruel” e “injusta”.

Sin embargo, el magistrado rechazó las cinco solicitudes presentadas por el capo sinaloense, asegurando que varios de los escritos carecían de fundamento jurídico e incluso “no tenían sentido”.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el alcance de las redes criminales que todavía conservaría el antiguo líder del Cártel de Sinaloa, pese a permanecer aislado en una de las cárceles más estrictas del planeta.

Actualmente, la facción encabezada por sus hijos, conocidos como “Los Chapitos”, continúa bajo fuerte presión tanto en México como en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de fentanilo, lavado de dinero y violencia entre grupos rivales.

Además, la disputa interna con operadores ligados a Ismael “El Mayo” Zambada mantiene una tensión constante dentro del crimen organizado en Sinaloa.

ADX Florence fue construida precisamente para impedir cualquier tipo de operación criminal desde el interior de la prisión. Que “El Chapo” haya logrado supuestamente enviar mensajes desde ese lugar revive las dudas sobre el verdadero alcance de su influencia y las posibles redes de apoyo que aún conserva.