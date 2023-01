No todo lo que parece es, en política y lucha de poder menos, los encumbrados en ocasiones le hacen creer a la gente o sus adversarios políticos que van por una línea cuando en realidad traen dos o tres vertientes, al final, aunque parezca que pierden igual ganan.

Lo anterior viene a colación por lo que parece una tremenda derrota para el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pues a quien impulsaba para que se convirtiera en la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, YASMIN ESQUIVEL, se quedó en el camino luego de que fue exhibida como corrupta al plagiar una tesis.

Así como lo lee, fue denunciada por plagio y el mismo Presidente salió en su defensa, y luego le aparecieron un montón de señalamientos más en contra de ESQUIVEL por supuesto lucro con los trabajos de tesis de otras personas.

Se llegó el día de la elección, que los ministros votaran por quien se convertiría en la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resultó que si pesaron los señalamientos en contra de YASMIN ESQUIVEL pues solo obtuvo un solo voto, quizá era solo el de ella.

Al final su compañera NORMA LUCIA PIÑA resultó ser la que mejor aprobación obtuvo de sus compañeros magistrados, otra mujer, de la cual poco se sabía porque no estuvo en el tocadero y nadie la señalo de nada ya que no aparecía como la favorita del Presidente para el relevo del magistrado presidente ARTURO ZALDIVAR.

Con seis votos a favor NORMA LUCIA PIÑA fue electa nueva Presidenta del máximo organismo de justicia del país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello se convierte en la primera mujer en llegar a ese puesto y estará al frente del Poder Judicial por tres años, que comprenderá del 2023 al 2026.

“Los represento a ustedes ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al mismo tiempo al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal represento también a las mujeres. Reconozco la importante determinación de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldad, acuerpada por todas ellas, me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí”, dijo la ministra NORMA LUCIA PIÑA luego de ser electa.

Igual hizo hincapié en la participación de las mujeres en tareas de justicia en la nación. “Nos colocamos en primera vez al centro de la herradura de este Tribunal Pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos”, mencionó.

¿Quién es la ministra NORMA LUCIA PIÑA HERNANDEZ?, pues en su haber tiene que fue profesora de Educación Primaria en la Escuela de Experimentación Pedagógica. Técnica Académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Secretaria Proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. (1988-1992). Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (1992-1998) Juez por Oposición en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. (1998-2000) Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. (2000). Magistrada de Circuito por Oposición a partir del 04 de septiembre de 2000.Magistrada ratificada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (2015)

En fin, el caso es que hay Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también que la ministra YASMIN ESQUIVEL, quien se suponía era la propuesta de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, no le alcanzó para ganar, quizá pesaron los señalamientos de plagio de tesis y corrupción en su contra.

Los adversarios de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR aseguran que la derrota de YASMIN, su preferida, es un descalabro para el mandatario nacional, es la señal de que no las trae todas consigo, pero recordando que no todo lo que parece es y que por lo general los hombres del poder no solo le apuestan a un solo proyecto, que para no perder traen varias vertientes.

Ahora la pregunta que surge es, ¿será NORMA LUCIA PIÑA el plan B del Presidente?, quien sabe, el tiempo y el discurso en las mañaneras de esta semana lo irán poniendo en evidencia. por lo pronto hay Presidenta en la Suprema Corte.