Estuvo en tierras matamorenses el candidato de Morena a la senaduría, José Ramón Gómez Leal, JR como se está manejando en su campaña, en un evento que se realizó solo con los representantes de los comités seccionales, para que estos a su vez sean los encargados de bajar a campo la promoción de su imagen.

Pues bien, se dieron cita morenistas de hueso colorado, otros que de plano pues solo el interés les mueve, pero los que no podían faltar por supuesto fueron los chicos de la prensa, esa que el mismo JR pues no quiere, igualito que su cuñado, y es que es del conocimiento el poco afecto que el reynosense tiene para los medios de comunicación, a los que de plano si puede evitarlos, pues lo hace.

El rechazo o fobia a los medios de JR es tal, que, de plano, cuando este se encontraba dentro de las filas del PAN hubo quienes lo aconsejaron que buscara tener un acercamiento con los medios, ya que sin ellos pues en política no se funciona, pero el reynosense se ha mostrado renuente a tenerlos cerca, pero ahora con la campaña pues no le ha quedado de otra.

Pues bien ante poco más de 250 personas JR ofreció un discurso pobre carente de propuestas, pero eso si evocando cada vez que pudo a ya saben quién, previo a esto, diputados locales y federales hicieron uso del micrófono para pedir el apoyo para el reynosense, por cierto no todos los invitados al presídium estaban preparados para dar un discurso, y eso paso con la diputada federal Elva Vigil la cual estaba encantada de la vida, cuando sin previo aviso pues le pasaron el micrófono, por lo que le tuvo que entrar al toro y como niña de primaria en su primer discurso, apenas pudo balbucear unas palabras para soltar el micrófono como si fuera una papa caliente, para la otra avísenle.

Mientras que afuera del salón se instalaron otra parte de los asistentes, y no porque no hubiera espacio dentro del salón, sino más bien estaba mejor el cotorreo afuera que el evento de JR.

Y aunque JR diga que no se confiara pese a estar arriba de las encuestas, pues lo cierto es que este proceso lo tiene “planchado”, dado a que el resultado de sus pasadas campañas, al ser una figura gris, carente de personalidad, pues han dejado mucho que desear, pero con su alusión a ya saben quién, pues ha encontrado el reynosense su mejor lema de campaña.

Por otro lado, la más cercana rival de JR en este proceso electoral, es la panista Imelda Sanmiguel, según las encuestas, pero flaco favor se hace la ex diputada a si misma, con eso de aplicar la misma estrategia de su ex jefecito, al llegar por la puerta de atrás a los municipios que visita, como lo hiciera recientemente a Matamoros donde solo los pocos militantes con los que cuenta el PRI y el PRD, se dieron cuenta, evitando a toda costa que los medios de comunicación tuvieran acceso, no fuera a ser que se les aparecieran e hicieran preguntas incomodas.

Mientras que, para este miércoles, se espera la visita a Matamoros de Manuel Muñoz Cano candidato del Partido Verde.