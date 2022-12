Respecto al incidente violento de los ultimos días, el aspirante a candidato al Senado, el victorense Felipe Garza Nárvaez dice: «Me causa indignación el ataque que recibió Ciro Gómez Leyva. He tenido y tendré un profundo respeto por los amigos de los medios de comunicación».

Como periodista debo decir que en mi experiencia he escuchado algunas frases interesantes, inolvidables, matonas de los funcionarios, pero una que me llama mucho la atención es del doctor Felipe Garza Narváez: “En política hay que ofrecer resultados, para no tener que andar dando explicaciones”.

En abril de 2017 indignado por la indiferencia de la dirigencia nacional del PRI hacia el priismo tamaulipeco, él, Felipe Garza Narváez, que habái sido presidente estatal del partidazo pintó su raya y renunció al PRI.

Ante la prensa dijo en voz pausada y tono firme: “Yo no traiciono, yo no abandono, el partido nos abandonó a nosotros”.

Un año después Felipe Garza se declaró simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional. Actualmente, de cara a la selección interna que anda haciendo el partido en el poder, MORENA, Felipe alzó la mano, y acudió a apuntarse buscando que el partido color magenta lo haga su abanderado al Senado.

Felipe Garza es médico cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Tampico, pero lo suyo… lo suyo ha sido la política.

Tres veces su nombre ha estado en la boleta electoral, como candidato de mayoría y no por la vía sencilla de ser candidato «plurinominal». Y tres veces ganó la elección como diputado local. Ha sido, vocero de la UAT campus Tampico, y del Gobierno de Tamaulipas en los años lejanos del Gobernador Dr. Emilio Martínez Manautou, presidente estatal del partidazo tricolor, presidente del Congreso de Tamaulipas, delegado de la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor, PROFECO, y delegado de Gobernación ahora con la 4 T.

Nació Felipe Garza hace 70 años en Cd. Victoria. Pasó su niñez en el barrio del 12 y 13 Guerrero. Al terminar su sexto grado en el Primaria Victoria, del 13 Morelos, por razones de trabajo de su papá Roberto Garza Ramírez se va a vivir a Tampico. Al tiempo que estudiaba, a sus 15 años ingresó a trabajar a la JEAPA Tampico (ahora COMAPA), como auxiliar de calculo de consumo de agua. Luego se metió a estudiar Odontología. Tanto en JEAPA omo en Odontología, Felipe Garza, cuando había problemas, a veces se ponía al frente, y a veces eran sus compañeros que lo ponían al frente. Y de ahí pal’real: Felipe se involucró en la política, en el ejercicio del poder.

En charla nos dice Felipe Garza: «Tengo tres similutudes con Andrés Manuel López Obrador. Soy un año y medio mayor que él; ambos fumos presidentes estatales del PRI, él en Tabasco, yo en Tamaulipas, y tercero, él fue delegado del Instituto Nacional del Consumidor y yo delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Con todo, Felipe Garza, de todos los que se anotaron en MORENA, para ser candidato al Senado, es quien tiene una mayor experiencia legislativa.

Sin duda su vida en Tampico le ha de haber movido el tapete de sus sentimientos, cuando la periodista del puerto jaibo, Cristina Gómez, le hizo una entrevista para Milenio.

Preguntó Cristina Gómez, casi a bocajarro: “¿Cómo se define Felipe Garza Narváez?”. Y el doctor Felipe le dijo: “Como una persona echada pa’ delante, luchona, trabajadora, apegada a los principios y valores que guían mi vida; soy esforzado, humano, me considero un hombre libre al que la vida le ha puesto retos, el primero de ellos fue vivir ya que nací casi muerto, traía enredado el cordón umbilical en el cuello. Soy amiguero, solidario, me gusta vivir en paz y con justicia. Creo en el binomio lealtad y eficiencia”.

Ahí contó: “En 1980 y me voy a Victoria. Ahí colaboro en la campaña de Emilio Martínez Manautou para Gobernador de Tamaulipas. Al ganar, llega de Tesorero del estado, Jaime Villarreal Elizondo, quien me invita a ser su secretario particular. Tres años después el Gobernador me manda llamar y me ofrece ser el coordinador de Comunicación Social. Yo tenía 32 años y llegué a ser el más joven con esa responsabilidad en todo el país; una vez me tocó hablar en Los Pinos a nombre de todos los titulares de Comunicación Social de los gobiernos estatales y al presidente Miguel de la Madrid, presente en el evento, le sorprendió mi juventud para el cargo.

— ¿Qué es lo que más disfruta fuera de su faceta de servidor público o político? Charlar, convivir con mi familia y mis amistades, además tengo un ranchito cerquita de Victoria, me gusta ir, caminar y estar entre las vacas, ver los becerritos.

— ¿Practica o es aficionado a algún deporte? Ya pasé por eso, tengo 68 años; camino y nado cuando puedo, pero jugué de todo, futbol, voleibol y basquetbol en el Parque Méndez de Tampico y beisbol en el Alijadores, me tocó cuando pasaba el tren a mitad del partido. También jugué golf y me gustaba montar a caballo, pero hace poco lo dejé de hacer por indicaciones familiares.