Estamos a 9 días de que comience la Elección Extraordinaria por el Senado y mientras llega el 28 de diciembre, tenemos que estar atentos, pues no importa quien sea el candidato azul.

Si no es CDV o un gran valor femenil que dé la batalla, todos los especialistas consultados, las encuestas, la circunstancia, los datos duros son para considerar que el Movimiento de Regeneración Nacional ganaría el 19 de febrero.

El Partido Verde Ecologista de México ya tiene candidato en la persona de Manuel Muñoz Cano, quien llevará como suplente a José Ricardo Espinoza.

Y en el caso del Movimiento Ciudadano, ahí está en twitter las sospecha que reveló el colega Mario Cancino, en el sentido de que en sus datos y trascendidos, MC podría ser la Vergüenza del proceso, pues no tiene carta y considera no meter a nadie en la rola.

Así lo escribió en su twitter: “Movimiento Ciudadano Tamaulipas y su «coordinador» Juan Carlos Zertuche se rajan, para evitar hacer otra vez el ridículo en las #Elecciones2023 dicen que no participarán, habrá que ver entonces por qué candidato a Senador van a votar los «miles» de seguidores naranjas, por el de Morena, el Verde o el del PRIAN o si van a llamar a que nadie de los naranjas vote o anulen sus votos”.

No tardaremos en saber si meten en el carril electoral a alguna ficha que les dé vigencia en medios; luego del ridículo que hicieron en 2022 con Arturo 10 quien fracasó en su clon del discurso de Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Eso sí, se aventó unas buenas vacaciones turísticas y de rol por los “43 municipios”. Obviamente, eso se convirtió en un chiste.

Del Movimiento de Regeneración Nacional recordemos que la convocatoria se ajustó del día 13 al 22, así que vamos a esperar al próximo “Jueves Santo” para conocer quién es el indicado.

Reiteramos, será con el aval del CEN Guinda de Palacio Nacional y del Jefe Político de Tamaulipas, el Dr. Américo Villarreal Anaya.

Insisto: Todo lo demás son buenos deseos, porque además, ya sabemos que en Tamaulipas y la “conchinchilla”, cambió el partido en el poder, pero no el sistema vertical de definición en los partidos.

Si Mario, Erasmo, JR, Héctor o Felipe. Será un proceso importante, pero de baja intensidad, pues sin ofender ya sabemos que la sociedad política está más distraída por ese fraude espiritual colectivo que se llama Navidad ( no nació en esta fecha, es más, no sabemos si realmente nació), pero esa es otra historia, por la que seguramente me voy a condenar.

Soy un romántico, pero que le vamos a hacer. “Amo y me ama, Sin pedir nada, O casi nada, Que no es lo mismo, Pero es igual, Y si esto fuera poco, Tengo mis cantos, Que poco a poco, Muelo y rehago, Habitando el tiempo, Como le cuadra, A un hombre despierto” (SR).

Lo mejor de cada casa…

Importante. Justo ayer que el Consejo de Morena Tamaulipas se reunió para empezar a calentar músculo rumbo al proceso extra ordinario. Américo Villarreal -Tercero- Santiago, descartó nuevamente participar en la fórmula por el Senado de Tamaulipas. Pero también ya advirtió en 2024 ese ese será otro momento.

Y se pone bueno porque, precisamente la mejor carta de AN, Chucho Nader, a decir de las encuestas que le ubican en el top de los mejores alcaldes de México, también ha decidido reservarse. Y que nadie olvide que el 2024 comienza 7 meses después de concluido la Elección del 19 de Febrero del próximo año.

Y de una vez revísenle, que el INE con todo y sus chipotes ya ajustó territorialmente los 22 distritos locales y eliminó el Noveno, para que solamente sean 8 los territorios a disputarse al Congreso Federal.

Y bien por Lalo Gattas, quien está cerrando fuerte con recuperación de pavimentos dañados. El programa pro rehabilitación de vialidades y espacios públicos en el municipio de Victoria, incluye “el rastreo y nivelación de caminos rurales, camellones centrales y laterales de avenidas, así como en diversos campos deportivos de la ciudad”.

Spotlight: El INE Tamaulipas insacula el 19 y capacita del 20 de diciembre al 18 de enero.

Del cuarto piso.- Y siguen los datos. Ninfa Cantú Deándar, nueva titular, reveló que hay irregularidades por más de 32 millones de pesos. Todo ya identificado en la Secretaría de Desarrollo Económico, cometidas durante la anterior administración estatal.

Otrosi: El que tenga rabo e´paja… “Corazón mío, no hables, puedes jugar con fuego, pero te quemarás”. Bob Dylan.

18 pendientes…

