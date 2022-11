El Congreso de Tamaulipas no está trabajando bien. Asuntos de urgente resolución siguen retrasados como es la Ley Orgánica de la Administración Pública, para que la 4T aterrice su proyecto.

Está pendiente la creación de secretarías del gabinete estatal, como Recursos Hidráulicos, la que Américo Villarreal quiere crear partiendo de la Comisión Estatal del Agua, y el reordenamiento de funciones del ejecutivo transferidas a la Fiscalía General del Estado.

Hay iniciativas en la congeladora, escondidas por el coordinador parlamentario, Félix “Moyo” García, quien parece seguir recibiendo instrucciones desde los Estados Unidos.

No faltan argumentos para no ponerse a trabajar. No asimilan la derrota que les asestó el pueblo en las urnas el pasado junio. Con dilaciones tratan de lograr ventaja.

El ejecutivo envió paquete de proyectos el nueve de noviembre, que no entraron al pleno el 15 al suspenderse la sesión por aquella sospechosa amenaza de bomba en Palacio Legislativo.

Este día 23 les dieron entrada, 14 días después. Serán enviadas a comisiones para su dictaminación contra reloj, dado que la legislatura entrará en receso el 15 de diciembre, dentro de tres sesiones.

Va en el paquete el proyecto de eliminar la constancia de “no corrupción”, que el PAN ordenó expedir a la Fiscalía Anticorrupción como requisito para registrar a los proveedores del Gobierno del Estados y ayuntamientos.

Otras iniciativas no avanzan –devolver las Comapas al ejecutivo- porque los presidentes de comisiones, las que preside García Aguiar, no convocan ni agendan temas. No hay voluntad de sacar la chamba.

Suspendieron, primero por una amenaza de bomba en el recinto; ahora porque “El Cachorro” Cantú sufrió un leve y lamentable desmayo en el salón de sesiones ¿qué sigue?.

Luis René Cantú Galván es presidente estatal del PAN. En cuestión de minutos fue auxiliado por paramédicos para trasladarlo a un hospital ¿había motivos para suspender los trabajos?. No hay reglamentación que lo diga.

Voceros del Congreso informaron que Don Cachorro traía una presión arterial sistólica superior a 200 atribuida a la constante presión de su pleito gratuito con los morenos. Al irse su general, ya quieren aventar la toalla. Ellos, los diputados que están en la “primera línea de batalla”, nada tienen que ganar y sí mucho que perder, como su salud.

Junto con la diputación, Galván debe atender la presidencia celeste, el cuartel general que le encargó su jefe benefactor.

Es más, en el ambiente se percibe que hay azules –hombres y mujeres- que se cansaron de las presiones de que son objeto por sus pastores y votarán libremente en algunos proyectos. Son necesarios para que la nueva administración avance.

Al propio pastor García se le ve cansado, nervioso y con ganas de posibilidades el arpa. Son cinco años de ejercicio constante –una reelección- y faltan muchos meses para cumplir su periodo (septiembre del 2024). Este mismo miércoles dijo virtualmente que el rebaño tiene libertad de votar como quieran.

Cientos de iniciativas están a la congeladora. Entre 12 y 14 se presentan cada semana. Dictaminan sobre las rodillas unas cuantas y dejan chamba pendiente por cualquier cosa. Los “recesos” intersesión son constantes.

El ánimo ha decaído en la bancada panista. La versión es que no abandonarán al grupo que les entregó la “beca”, pero sí cambiarán el sentido de su voto en proyectos torales morenistas. Parece haber un acuerdo tácito.

¿Obtener beneficios personales?. La mala es que se topan con un gobierno de la 4T que no acepta corruptelas. Las diputadas que traicionaron a Morena no recibirán una bolsa económica por regresar al redil. Deben poner por delante sus convicciones.

En otros asuntos, el IETAM acordó este miércoles dejar sin subsidio oficial al Partido de la Revolución Democrática por los ejercicios 2023 y 2024, al no alcanzar el tres por ciento de los votos válidos en la última elección.

No es mucha novedad porque ya no les asignaban recursos para gasto ordinario. Es un cascarón cuyos dirigentes –los que quedan-, pierden valor en sus negociaciones para volver a ir en alianza con el PAN en la elección extraordinaria de senador y comicios del 2014. Pierden “mercado”.

En el matrimonio por la gubernatura fueron un lastre difícil de arrastrar. Su aportación a la derrota fue presentar demandas con datos falsos y recortes de periódicos y portales noticiosos. Conquistó 20,500 votos, el 1.4 por ciento de los emitidos. Por lo menos dejarán de pelear por el botín.

Y hablando de la convocatoria para la elección extraordinaria del escaño que dejó el malogrado médico Faustino López Vargas, el Senado pospuso el asunto posiblemente para el jueves. La sesión empieza después de la una de la tarde.

Es algo que trae de cabeza a no pocos, principalmente morenistas que se creen con derechos a cobrar en el Senado. El alcalde matamorense “La Borrega” López Hernández pidió licencia con tres meses de anticipación a una posible fecha de elecciones, para que no lo agarren fuera de base.

Un abogado de nombre Gilberto Avalos Martínez, presentó recurso ante el TRIFE en contra del Senado por retardar la expedición de la convocatoria.

Es algo que quita el sueño de otros actores como Carlos Enrique Canturosas, JR Gómez Leal, Erasmo González Robledo y Luis Lauro Reyes, más los que se acumulen.