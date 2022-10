Tamaulipas recibe una dosis de esperanza con la visión del gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya; quién desde el día uno, ha gobernado con sensibilidad y respeto hacia los tamaulipecos, sin etiquetas, ni colores. Un gobierno de todos y para todos, sin políticos de segunda. Apostándole al bienestar de la ciudadanía.

Sin duda que hacía falta un gobierno sin el “apartheid” enfocado a las ideologías partidistas y políticas de la entidad. Una administración que con tan solo 20 días ya dio color de qué está hecho, qué busca, y cuál es el objetivo principal de la administración.

Las oficinas gubernamentales y las instituciones van dejando atrás los altos niveles de estrés que con antelación padecieron los perseguidos, los desfavorecidos y todo aquél que no abandero la insignia del poder en turno de la anterior administración.

Hoy la instrucción es otra, se gobierna sin restricción para todos y las oportunidades se darán bajo el compromiso de lealtad, voluntad y trabajo. O bien bajo el parámetro de no mentir, no robar y no traicionar. “El Americanismo” empezó con el pie derecho, pese a los contratiempos vividos, y prueba de ello fueron las recientes visitas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas.

El Gobernador, se ha visto afianzado por todo un gabinete federal, máximo cuando el “Plan de Apoyo a Tamaulipas” dejo grandes compromisos pactados en soportes económicos para la entidad, con la integración de proyectos de infraestructura, programas sociales y el impulso en materia de salud, educación, y generación de empleos. Los tamaulipecos se han sumado al proyecto “Americanista”.

Tema aparte, inició este jueves la Feria de Tamaulipas, la cual concluirá hasta el día 30 del presente mes de octubre. La fiesta estatal fue inaugurada por el Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien estuvo acompañado de su esposa la Dra. María de la Luz Santiago de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas; del Alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas Báez y un gran número de funcionarios del nivel estatal y municipal que le acompañaron.

La Feria Tamaulipas, ofrece juegos mecánicos, antojitos mexicanos, productos diversos elaborados y producidos en los distintos municipios de la entidad; también una variedad de artículos de otras entidades que son atraídos a la ya tradicional fiesta de los tamaulipecos. Sin faltar la gran cartelera de artistas que se presentarán en el teatro al aire libre y en el palenque.

Le comento que la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con uno de los más importantes Centros Especializados de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA), Esta institución educativa de la UAT ubicada en el centro de la ciudad de Victoria, presta sus servicios a niños a partir de los 4 años de edad con el idioma Inglés y Francés. El Rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos; le ha colocado un sello personal al aumentar los programas y ubicarlos al alcance de los niños y niñas para su formación con un segundo y tercer idioma y la impartición del “Curso de Alternativas Para el Manejo de las Emociones para los Menores”, que de alguna u otra forma se vieron afectados por la pandemia del covid19.

La Directora del CEINA, Maestra María Dolores Martínez Hernández; con amplia experiencia en la institución ha aplicado las políticas públicas de la UAT. Cabe recordar que este gran proyecto fue implementado y fundado por la Doctora Sandra Padrón Asís; siendo una impulsora de cientos de niños bilingües, ahora jóvenes, adolescentes y adultos. Sin duda una buena opción para nuestros hijos.

Eduardo Gattas Báez , alcalde de Cd. Victoria se ha visto accionando el botón de los servicios públicos y el impulso a los programas sociales y de salud. Hay mucho que hacer en la capital de la entidad, observamos un sin número de obras realizadas, pero también se advierte el gran rezago en el que se encuentra la ciudad, mismas que por años se les ha olvidado invertir en obras públicas y en su mantenimiento.

Hablando del municipio, el Lic. Hugo Reséndez Silva, quien se desempeñara como Secretario del Ayuntamiento; representa una de las piezas claves en el gobierno municipal. Él sigue separado del cargo a consecuencia de la medida cautelar interpuesta desde el mes de mayo, acusado por un presunto delito de privación de liberad contra un policía. El juez José Miguel Moreno Castillo, le negó el retiro de dicha medida que lo limita a regresar a sus funciones como secretario del ayuntamiento.

Hugo Reséndez Silva se ha distinguido por ser un hombre de bien. Un funcionario comprometido, que desde su adolescencia se desempeño en actividades de las Juventudes Populares (JP) y el Frente Juvenil Revolucionario (FJR). Trabajando en bien de la comunidad que lo vio crecer. Es sin duda un político joven con un gran futuro y con una buena escuela de asistencia social transmitida por sus padres.

