Morena tiene la oportunidad de elegir de candidato a senador a uno de sus cuadros, a un morenista auténtico, eso le permitirá resarcir la reprobación que existe en un círculo de militantes que se han sentido relegados en diferentes procesos políticos. Hablamos de la elección extraordinaria que habrá en Tamaulipas y cuya convocatoria aún no es publicada por ningún partido político, dado que tienen que esperar que la mesa directiva del Senado formule la declaratoria del escaño vacante, y tiene de plazo hasta antes del 8 de noviembre para hacerlo.

A partir de ahí, el INE podrá emitir la convocatoria a elecciones extraordinarias que de acuerdo al artículo 77 constitucional tendrán lugar dentro de los 90 días siguientes.

Pese a que todavía no se dan las condiciones protocolarias de la competencia, ya hay aspirantes en Morena. Sin embargo, creemos que el Gran Elector de este partido, aún no ha tomado una decisión, porque de ser así, júrelo que lo hubiera dejado encaminado durante su reciente visita a esta ciudad capital, muy a su estilo, con un, “a fulano no lo pierdan de vista, o algo similar dentro de la forma coloquial muy de él, y no fue así, la chimenea estuvo apagada, no hubo humo blanco.

En tanto, el PRI y PAN tienen que revisar si van a ir en alianza, incluyendo al PRD y en qué condiciones, es decir con candidato azul o tricolor, o bien de manera separada.

El presidente del PAN estatal, Luis “Cachorro” Cantú ya presentó las principales cartas de su partido, entre ellas al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al Truko César Verástegui Ostos, y al alcalde de Tampico, Jesús Nader.

Mientras que por el PRI “suenan” Enrique Cárdena del Avellano, aunque ahora quien sabe si le interese, dado que su esposa, Diana Luz Gutiérrez de Cárdenas tiene un puesto en el gobierno americanista, lo cual representa un compromiso con la corriente guinda, aunque se dice que hay individualidad en el matrimonio Cárdenas-Gutiérrez. También está Ramiro Ramos Salinas y él parece dispuesto a defender la camiseta tricolor.

Retomando el tema de los morenistas, hay quienes ven como una de las posibles cartas, al consejero presidente Rómulo Pérez, el cual condujo los trabajos de los cuales surgió la actual presidenta de Morena en Tamaulipas, Yuriria Iturbe Vázquez. Él fue electo en esa misma ocasión, el 27 de agosto pasado.

Alguien que ha levantado la mano es el morenista, diputado suplente, Marte Alejandro Ruiz Nava, quien ha manifestado estar dispuesto a buscar la candidatura a senador y pide piso parejo. Porque presume como favorito precisamente al presidente consejero Rómulo Pérez.

Pero sabemos que en Morena la mano celestial es la que guía los acontecimientos importantes, en vísperas del proceso estatal se barajaron varios nombres y nunca fue mencionada Yuriria Iturbe, quien finalmente resultó favorecida.

Así es que puede haber muchos aspirantes, pero el Gran Elector es el que tiene la palabra. O sea igual que el PRI en sus mejores tiempos.

TERCERA REUNIÓN DEL GABINETE AMERICANISTA.- Este jueves el gobernador Américo Villarreal Anaya, convocó por tercera ocasión a la totalidad de su gabinete, para sostener una reunión de trabajo en la sala de juntas de su despacho en el tercer piso del Palacio de Gobierno, y es que se revisa una y otra vez la disponibilidad de recursos y la mejor aplicación de estos en los proyectos y programas más urgentes o importantes en la marcha de la administración que está por cumplir tres semanas.

Trato directo y permanente con todos los activos involucrados en el proyecto de transformación que se propone el mandatario estatal, incluyendo los alcaldes. Con esto tienen que darse resultados prontos y eficaces.

Y en esa misma sintonía están trabajando los secretarios, en el caso del titular de Obras Públicas, ingeniero Pedro Cepeda Anaya ya inició encuentros con representantes empresariales del ramo, organismos de la sociedad civil, es el caso de la Cámara de la Industria de la Construcción en Tamaulipas, iniciando una nueva relación sin práctica de “moches” y dentro del marco de honestidad delineado por el gobernador Villarreal.

Al respecto el Ing. Cepeda se comprometió a que una vez publicadas las convocatorias relativas a esta Secretaría en el portal de COMPRANET, se procederá a dar inicio a los procesos de licitación, siempre dentro del marco de la sustentabilidad, y con estricto apego al marco legal que estable la Ley de Obras del Estado de Tamaulipas, y otras directrices establecidas por el Gobierno del Estado.

Dentro de este nuevo marco de referencia, hay optimismo y confianza entre los representantes de la Cámara de la Industria de la Construcción en Tamaulipas, que ponderan la importancia del trabajo en equipo de la iniciativa privada con el gobierno, lo cual traerá como beneficio la reactivación de la economía del estado.

MUNICIPIO IMPULSA AGENDA CONTRA EL CÁNCER.- El alcalde Eduardo Gattás Báez encabeza un gobierno sensible a los problemas que afectan a los victorenses, uno de ellos es la salud, para lo cual ha instituido una Mesa de Salud Municipal, y ahora en el “Mes de sensibilización del cáncer de mama”, en compañía de su esposa Lucy Rodríguez de Gattás se impulsa la agenda rosa y con ello, al movimiento mundial de detección temprana de esta enfermedad, descubrirla oportunamente es salvar vidas.

El matrimonio Gattás responde así a la invitación del titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Dr. Marggid Rodríguez Avendaño, y lo hace con gran disposición destacando la importancia de la concientización a la población, en este caso a los victorenses, para detectar a tiempo la enfermedad para que resulte curable y no llegue a niveles de riesgo irreparable, con estas campañas se busca reducir los índices de mortandad en el municipio.

«Cuando el cáncer golpea una familia, no solo sufre la mujer que lo padece, sino todos los que están a su alrededor. En mi gobierno creamos la Mesa de Salud para trabajar juntos, con la sociedad y todas instituciones de salud en la prevención de enfermedades, cómo es el Cáncer de Mama», expresó el Jefe Edilicio en el acto celebrado para la ocasión al que se denominó Café Rosa.

En dicho evento efectuado en un centro social, el alcalde y la presidenta del DIF Victoria, pudieron escuchar testimonios de mujeres que padecen la enfermedad, o que la han superado. El encuentro estuvo amenizado por la rondalla del Hospital General, que interpretó melodías emotivas para las y los asistentes que se sumaron a la campaña de Octubre Mes de Sensibilización de Campaña Contra el Cáncer de Mama.