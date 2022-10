Dos momentos claves de la Mañanera:

El Presidente señaló hacia el sitio donde estaba sentado el gobernador y subrayó que AVA es una persona buena y capaz para gobernar. Mas adelante AVA correspondería con su agradecimiento y con la mirada hacia AMLO, aseverando que no le va a fallar.

He aquí los pormenores de lo que sucedió este miércoles 19 de octubre en ciudad Victoria:

Cuando se abrió la oportunidad de participar en la conferencia de prensa con el Presidente de la república, el autor de esta columna tenía la duda acerca de la mecánica a seguir en dicho ejercicio de carácter informativo.

Lo primero que pensé fue sobre la posibilidad de que alguien revisara previamente nuestras preguntas que le formularíamos al titular del Ejecutivo federal. No fue así. Afortunadamente, nadie coartó nuestra libertad de hacer periodismo, en la acepción más amplia del término.

Hacia las cuatro y media de la mañana, la ciudad capital de Tamaulipas se percibía tranquila, en el recorrido por sus libramientos y boulevares. La estrategia de las instituciones de seguridad, se hacía sentir de una manera discreta pero efectiva.

Mientras los compañeros Inez Figueroa Dora Alicia de la Cruz, y el autor de esta historia, nos dirigíamos hacia el lugar donde se llevaría a cabo la Mañanera del Presidente, percibimos en la penumbra del amanecer unas luces que posteriormente nos dimos cuenta se trataba de un vehículo con militares.

Tanto los elementos castrenses como nosotros, íbamos hacia el mismo sitio, la sede del 77 Batallón, donde el Presidente AMLO había pernoctado, después de presidir el martes por la noche una maratónica jornada del gabinete federal, enmarcada en la narrativa del rescate económico y social del Tamaulipas morenista.

Nos estacionamos a un lado del camino de asfalto. A esa hora la entrada al cuartel militar, ya era un escenario de órdenes y protocolos de la milicia. Habían colocado algunas vallas metálicas, pero sin exagerar, todo con mesura. Nada que ver con los tiempos del viejo Estado Mayor Presidencial en la época del prianato.

Poco a poco fueron llegando los colegas de la prensa tamaulipeca que al igual que nosotros, se habían registrado previamente para participar en la Mañanera. Los locales éramos veintiocho en total, mientras que los enviados nacionales, no pasaban de quince. En total no llegábamos a cincuenta. Poco más de las seis nos pidieron que nos formásemos en fila, conforme habíamos llegado. En mi fuero interno, me pareció justo el orden establecido por los militares. A cada uno, según su disciplina y esfuerzo por llegar temprano.

Hablando de estas virtudes de eficacia y buena organización, destacó la intervención de Lupita Escobedo Conde la leal escudera del jefe de jefes de la comunicación social, el licenciado Francisco Cuellar Cardona.

Lupita fue siempre nuestra interlocutora, ante un capitán del ejército que, en todo momento nos instruyó sobre como sería el ingreso al cuartel. Fue este mismo jefe quien dio instrucciones a los custodios de las entrada. Entre los militares, el respeto a las jerarquías es casi sagrado.

Ingresamos a la fortaleza militar, y nos pasaron a un salón con mesas circulares, habilitadas para un frugal desayuno, con un tablón rectangular al fondo donde había canapés y frutas. Ahí estuvimos por espacio de poco más de media hora.

Poco ante de las siete, salimos de ahí para caminar rumbo al enorme pabellón donde se llevaría a cabo la conferencia Mañanera. No esperamos mucho. De hecho todo fue muy puntual.

El Presidente de la república fue el primero en aparecer, seguido por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ingresaron también el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, el Secretario de Marina Almirante José Rafael Ojeda, el Comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

La mecánica de la Mañanera, se dio con preguntas alternas entre los periodistas nacionales y los de casa. El primero en preguntar fue el conductor y analista originario de Reynosa, Francisco Rojas. Paco le preguntó entre otros temas al Presidente sobre el problema de la contaminación del Canal Anzalduas. Por las mujeres periodistas de Tamaulipas se destacó Martha Olivia López, la destacada comunicadora y activista expuso ante el Presidente diversos casos de injusticias ocurridos en diversas regiones del estado. El Presidente le ofreció que sele apoyaría a través de la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ahí presente.

En mi oportunidad, le pregunté al Presidente sobre los temas de los grandes generadores eólicos y la posibilidad de regularlos para que los pequeños pueblos donde están instalados, se beneficien también de las ganancias que obtienen los grupos corporativos del capital privado. Me dijo el Presidente que dicho tema será atendido en lo sucesivo, con acciones conjuntas entre gobierno estatal y federal, vía CFE.

Otra pregunta fue sobre el abatimiento del tema de la pobreza en México, al finalizar el sexenio. AMLO dijo que, al concluir su administración los diversos niveles de pobreza habrán disminuido. Enfatizó que, se ha logrado la meta de que los de arriba ganen menos, y los de abajo ganen un poco más. En pocas palabras aseguró que se ha logrado acortar la enorme brecha existente entre la pobreza y la riqueza en México.

Otra pregunta fue sobre la posibilidad de que, al concluir su mandato, la gasolina baje pesos y no centavos. El Presidente dijo que, por ahora un gran logro es mantener los precios de la gasolina, pues de llegar a dispararse como ha sucedido en otros países, eso desencadenaría mayores niveles inflacionarios.

POSDATA.—Como es la personalidad del Presidente AMLO? Es un seductor natural de los escenarios políticos y mediáticos. Su narrativa contra los neoliberales, (los malos de Malolandia), y primero los pobres, no mentir, no robar, no traicionar, entre otras, hacia el final de su sexenio no se ha debilitado. Sigue siendo aclamada por la gente del pueblo.

El martes ya casi a la media noche, en las afueras del Poliforum, un tumulto ciudadano le gritaba: ¡Viejito chulo ya reelíjase!

Ese y no otro es el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el pueblo, simplemente AMLO.