Entre líneas sugiere la renovación del fiscal

Buena propuesta de Américo ante AMLO

1.- Los resultados de la visita presidencial a Tamaulipas quedaron muy lejos de las expectativas que se tejieron, coloquialmente hablando fue más el ruido que las nueces. No hubo anuncios de obras importantes, ni siquiera fue confirmada la construcción del acueducto para Victoria, en cuanto al “rescate” nacional en el tema financiero al gobierno del doctor Américo Villarreal, no pasó del ofrecimiento de adelantar las participaciones, aunque eso de los recursos para salarios de la burocracia debe de cubrirse con las aportaciones de la Federación que mes a mes se envían y que a partir de octubre no se las pudieron llevar los antecesores porque no se habían generado.

Todas estas reuniones, las de ahora y las de antes de 2018 son eventos netamente políticos, pero esta vez con un mensaje más directo sobre el tema electoral; también puso sobre la mesa la renovación de los fiscales que se están llevando a cabo en otros estados, y así entre líneas el Presidente AMLO sugirió revisar el caso del Fiscal General de Justicia, Dr. Irving Barrios Mojica, un elemento como otros, heredado por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca a la actual administración.

De toda la agenda lo mejor fue la reunión de trabajo denominada “Plan de Apoyo a Tamaulipas”, una sesión maratónica donde cada uno de los integrantes del gabinete federal expuso las fortalezas y las debilidades del estado, entre ella la desaceleración de la producción agrícola y las causas que la originan, las bondades de ser un estado fronterizo como generador de impuestos y lo que no se resaltó, es que ser tránsito de tantos vehículos de carga lo que esto representa en el desgaste de nuestras carreteras.

Todos los secretarios y secretarias presentaron un informe y el panorama fue un estado rico, que tiene mucho por explotar, y confirmaron las estadísticas que tantas veces le escuchamos presumir al último exgobernador en empleo, en inversión extranjera, crecimiento económico, etc.

Fue un curso intensivo para todos los secretarios del nuevo gobierno, un repaso de lo que debemos suponer ya tenían idea, pero quizá lo mejor de todo estuvo en el contacto personal de los funcionarios federales con sus homólogos estatales, porque de ese vínculo seguramente surgirá una gestión más eficiente en beneficio de nuestra entidad.

Algunos funcionarios del Gobierno Estatal supieron aprovechar muy bien ese acercamiento, tenemos como ejemplo, los videos que circulan en las redes sociales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, con la Secretaria del ramo federal, la Mtra. Leticia Ramírez Amaya, durante un recorrido en un plantel escolar, ahí se dio a conocer una inversión de un millón 600 mil pesos para obras y acciones de rehabilitación del centro educativo.

2.- Al final del llamado “Plan de Apoyo a Tamaulipas”, celebrado en el Polyforum “Rodolfo Torre Cantú”, hubo intervenciones del gobernador Américo Villarreal y del presidente López Obrador.

Déjeme decirle que la exposición del mandatario tamaulipeco fue muy precisa en cuanto a enumerar cada uno de los grandes problemas que aquejan a Tamaulipas, ahí insistió en la necesidad de construir una segunda línea de acueducto para traer de la presa Vicente Guerrero más agua a Victoria, asimismo planteó diversas obras hidráulicas que representan importante puntal para la actividad agrícola y pecuaria.

El doctor Américo Villarreal explicó su proyecto de la creación del “puerto interior” o puerto seco, para establecer un recinto fiscal con patio de maniobras para documentar mercancías de importación y exportación, esto como medida para diversificar la vocación laboral de la zona centro de la entidad.

En el tema de salud el gobernador Villarreal precisó que un millón 400 personas carecen de seguridad social; además de la falta de medicamentos y material de curación, se refirió a la necesidad de ejercer 218 millones de pesos para dar certidumbre al servicio de salud; también dijo que en Tamaulipas hay 498 mil personas sin una alimentación nutritiva; y285 mil que carecen de vivienda digna.

Ese es un Tamaulipas, explicó el gobernador, pero existe otro Tamaulipas, que tiene el primer lugar en recaudación aduanera, dado que de los 56 cruces fronterizos 16 están en nuestra geografía. Y señaló, hay que transformar esa parte óptima a resultados en beneficio social de los que menos tienen.

También se refirió a la deuda de cerca de 16 mil MDP que heredó; las lamentables condiciones del parque vehicular del que sólo está en circulación el 40 por ciento. Habló de su propósito de implementar la industria de la transformación en el sector agrícola, es decir no sólo ser productores, sino procesadores, porque producimos naranjas y compramos jugos, y eso hay que revertirlo. Fueron 25 minutos, muy interesantes de exposición.

De todo esto no hubo ninguna respuesta precisa y directa sobre un tema en particular por parte del Presidente López Obrador. Él se refirió a los proyectos que ya estaban en marcha como son los puertos de altura, porque de ellos depende en gran medida el tema fiscal, son autofinanciables y generan ingresos a la administración central.

El Presidente nunca improvisa, no se sale de lo que ya tiene definido.

En este caso, un aspecto positivo es que el gobernador Villarreal Anaya hizo llegar a cada uno de los secretarios un documento informativo, con gráficas sobre cada una de las diferentes secretarías y ese es otro camino de gestión que puede darse partiendo de los programas y recursos ya establecidos y que cuadren con las necesidades planteadas por Tamaulipas.

Pensamos que esta es la punta de la hebra, que tendrán que tejer cada uno de los funcionarios estatales para dar resultados en la transformación de esta entidad.