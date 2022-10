Primer golpe asesto el gobierno de Américo Villarreal al ex mandatario panista Francisco “N”, al “tumbarle” de manera vergonzosa al magistrado Horacio Ortiz Renán, al no ratificarlo en el cargo.

Como reguero de pólvora corrió esta noticia la mañana del lunes, luego de que el mandatario declarara que por no tener honorabilidad y por mala reputación, pues decidió no ratificar al Magistrado del Poder Judicial de Tamaulipas, por lo que fue notificado inmediatamente.

Y es que en su facultad como gobernador Américo Villarreal puede proponer a los Magistrados del Supremo Tribunal o en su caso ratificarlos, pero con lo sucedido con Ortiz Renán, quien se dedicó a abusar de su cargo, según denuncias de ciudadanos, representantes de organizaciones y gremios de abogados.

Y es que el ahora Magistrado pues se dedicó a proteger los intereses del mandatario panista, olvidando su obligación de impartir justicia de manera independiente e imparcial, dedicándose a emprender persecuciones contra personajes políticos adversarios de ese jefe, por lo que era indiscutible que sus horas en el cargo estaban contadas.

En el documento también se anexaron las denuncias presentadas por servidores públicos por persecuciones judicial contra servidores públicos, así como la vinculación con medios de comunicación que se exponen las conductas atribuidas al Ortiz Renán, por lo que al no cumplir con el artículo 95 de la Constitución, donde establece que los juzgadores locales deben contar con los requisitos de honorabilidad y buena reputación, pues es que el gobernador Américo Villarreal decidió no ratificarlo, corriendo de una manera vergonzosa al reynosense.

Pero además de la cabeza de Ortiz Renán, el mandatario va por mas y la otra podría ser la del súper fiscal Irvign Barrios, quien cuentan las malas lenguas pues anda buscando congraciarse con el actual gobernador, cosa que se ve más que difícil.

Aun cuando los tamaulipecos no terminaban de digerir la noticia de la caída del Magistrado, cuando surgió una más, que no solo genero expectación, sino también jubilo principalmente entre aquellos que sufrieron y padecieron persecución política, a esos que hasta delitos les mando inventar u ordeno volverlos a procesar por los mismos delitos.

Pues bien, como reguero de pólvora se corrió la noticia sobre la orden de detención y alerta migratoria, que se emitió el Instituto Nacional de Migración de la Secretaria de Gobernación contra el ex gobernador, y ahora prófugo de la justicia Francisco “N”

Recordemos amables lectores que debido al blindaje que le dieron los diputados locales panistas, evito que este fuera detenido, por lo que concluido el sexenio y terminado su fuero, pues era de esperarse que se le ejecutara la orden de aprehensión por probable participación en hechos delictivos de delincuencia organizada, por lo que la Fiscalía General de la Republica solicito la intervención del Instituto Nacional de Migración para que se aplique esta medida.

Con esto se pone bajo la mirada, de las respectivas autoridades los movimientos de entrada y salida del país del ex mandatario

Claro que esto ha generado muchas reacciones por parte de los tamaulipecos, pero en su mayoría son de alegría, de que por fin la justicia esta tras los pasos de quien, de la noche a la mañana se hizo millonario mientras fue gobernador, quien registro numerosas irregularidades en obras, manejo de recursos y muchas cosas más.

Además de eso encabezo un gobierno de persecución, represión y despojos, creyendo que el poder seria eterno, pero todo en esta vida tiene un principio y un fin, así que Cabeza de Vaca le toca estar del otro lado de la barrera y lo que ahora le tocara enfrentar a la justicia.

Por cierto, un par de horas después el ex mandatario saldría a través de redes sociales a hacerse la vistima, diciéndose un perseguido político debido a que al gobierno el urge generar distractores. Que poca decir eso cuando el ex gobernador cuando fue quien se dedicó a perseguir a sus opositores, por lo que ahora siente lo mismo que sintieron personajes como Carlos Canturosas, Carmenlilia Canturosas, Oscar Luebbert, Eduardo Gattas, Carlos Peña, quienes se vieron obligados a recurrir a los amparos e incluso algunos de ellos al autoexilio para evitar su detención, ya que lo que demostró el ex mandatario fue no saber respetar las leyes.

Por otro lado, quien causo un revuelo fue el alcalde de Matamoros Mario López, ya que al acudir al CBTIS 135 para presidir el arranque del Programa Nadie Atrás, Nadie Fuera; con la que se estará apoyando a más de mil jóvenes, para evitar que estos puedan desertar por la falta de recursos económicos de muchas familias que resultaron afectadas por el Covid-19.

Pues bien, cuando el edil pretendió posar con cada uno de los grupos, esto se volvió una locura, ya que los jóvenes rompieron filas y corrieron para tratar de aparecer en las fotos con el alcalde, pese a los infructuosos intentos por parte de directivos y maestros de la institución por mantener el orden, dirían algunos eso es querencia.