CIUDAD VICTORIA.— La joven y guapa presidenta municipal de Ciudad Díaz Ordaz, Nataly García Días, actualizó el viejo reproche de funcionarios de elección popular postulados por MORENA, contra el Gobernador Cabeza de Vaca, por sufrir persecución política y judicial.

Dijo la muchacha que se cumplieron dos años del proyecto de obras de drenaje y alcantarillado, sin que el gobierno diera respuesta desde Ciudad Victoria, a la solicitud de aportar lo que le corresponde, en términos de ley del ramo.

Pero no es sólo eso, sino que la represión gubernamental cabecista se refleja en el regateo de apoyos económicos institucionales que le corresponden a esa ciudad fronteriza de la región ribereña.

Un programa de pavimentación de calles que estaba autorizado para ponerse en marcha, con respaldo financiero de las dos instancias de gobierno, también fue cancelado por quítame estas pajas.

A pesar de las repetidas gestiones hechas por el gobierno de Nataly, Cabeza de Vaca permanece mudo, indiferente, ajeno, distante, y no se digna siquiera enviar acuse de recibido a las comunicaciones enviadas a su oficina.

El Gobernador emanado hace casi seis años del PAN también se hace el remolón ante la carta firmada por el Gobernador electo Américo Villarreal Anaya, donde le hace saber de manera oficial, de la integración de la comisión para efectos de la transición.

Por supuesto, esta grosería de Cabeza de Vaca no tiene la menor importancia en cuanto a que no detiene el proceso de entrega-recepción, pues aunque no quiera desprenderse del cargo, la sucesión ocurrirá inexorablemente.

Existe un procedimiento enmarcado en la ley, para que el Gobernador electo rinda protesta y asuma el cargo, esté presente o no el Gobernador saliente.

Se trata en todo caso de un berrinche, una chiflazón, un desplante típico de la conducta de Cabeza de Vaca, que pese a la edad no ha madurado lo suficiente.

Recordamos que cuando Francisco ganó la gubernatura en 2016, el saliente Egidio Torre Cantú hasta le entregó algunos millones de pesos para costear el proceso de entrega-recepción.

Sin solicitar comprobantes de gastos.

Por cierto, si los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no vuelven a correr la fecha, hoy se pronunciarán acerca de las controversias que sellarán la suerte de Cabeza de Vaca.

El mandatario nativo de Reynosa-McAllen, Texas, tiene librada en su contra una orden de aprehensión, para lo cual está desaforado por la cámara federal de diputados, aunque un amparo de la Corte mantiene atorado su acceso a la cárcel.

Está acusado por la federación de delincuencia organizada, defraudación fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita.

Cabeza de Vaca chafeó el ejercicio de la política a base de dinero pues compró voluntades, consiguió que diputados locales de MORENA repudiaran este partido y se sumaran a la bancada del PAN.

Tino Sáenz Cobos, un ex orgulloso militante del PRI, ex diputado y ex presidente municipal mantense bajo esas siglas, sucumbió a las ofertas azules y pasó a convertirse en activista político del PAN, desde la sub-secretaria general de gobierno que le endosaron.

En otros temas, Edgar Melhem Salinas y Sergio Guajardo Maldonado, ex presidentes del PRI tamaulipeco, coincidieron por separado en declaraciones donde repudian que ese partido se haya coaligado con el PAN.

Claro, si su candidato El Truko Verástegui Ostos hubieran obtenido mayoría de votos, ambos estarían bailando en un solo pie, pero…

Sus amigos recuerdan en agosto a Alfonso Pérez Vázquez, nativo de Yucatán y avecindado en Ciudad Victoria. Nació un 4 de agosto de 1955.

Nacieron un 17 de agosto en diferentes años, los periodistas Cuauhtémoc Díaz Martínez, de Ciudad Victoria y Salvador Aquino Rodríguez, de Reynosa. Ambos ya pagaron tributo a la madre tierra y sus familias y amigos los recuerdan con cariño.

