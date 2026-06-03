Américo Villarreal Anaya se vio obligado a comparecer ante los tamaulipecos mediante videos donde aparece para desmentir las serias acusaciones que le enjaretan, lo mismo que al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, consistentes en haber incurrido en graves delitos.

Mostrando un rostro cansado y una mirada triste, pero de manera puntual y contundente, el mandatario cuerudo desmenuzó los cargos criminales aparecidos en su contra en un periódico estadounidense, rechazando que tengan veracidad ni sustento.

Al mismo tiempo pero en Sonora, el Gobernador Durazo pidió a los ciudadanos de esa entidad que “no muerdan todos los anzuelos,” desmintiendo que mantenga vínculos con infractores de la ley.

Le llueve a Américo sobre mojado pues llega a la mitad de su sexenio sin haber construido obras propias para presumirlas ni tener un Gabinete que brille con Secretarios inteligentes, sobresalientes ni emprendedores.

Adicionalmente, el médico Villarreal Anaya padece una vocería afónica que se concreta a repartir boletines informativos institucionales, es decir, de manufactura espontánea, mecánica, inercial.

Pero todavía tiene Américo por delante, tres años para poder demostrar ante la ciudadanía que sí puede con el paquete y que MORENA no se equivocó hace tres años al favorecerlo con una candidatura caída del cielo.

En otros temas, la comunicadora Chantal Martínez nos comparte la información de que MORENA anunció la realización de 23 mil 600 asambleas informativas en todo el país en los próximo tres meses, para tratar de fortalecer a esa organización.

Serán asambleas abiertas a todo público y el objetivo es informar sobre el acontecer nacional y fortalecer el vínculo con la población.

En tanto que se rindió un homenaje a Amalia González Caballero de Castillo Ledón en el 40 aniversario de su aniversario luctuoso, en una ceremonia cívica ocurrida en la Ciudad de México, por parte de la representación del gobierno de Tamaulipas en la ciudad capital.

Doña Amalia está considerada como una de las mujeres más representativas en la política, la historia y la vida cultural nacida en Tamaulipas, y fue homenajeada por su vida y obra en la Rotonda de las Personas Ilustres, donde reposan sus restos y memoria.

“El liderazgo de Amalia no conoció límites ni fronteras. Representó a México en la Organización de las Naciones Unidas promoviendo la igualdad de género y la cooperación internacional”, mencionó la titular de Bienestar Social en Tamaulipas, Silvia Casas Gionzález.

“A cuatro décadas de su partida física el gobierno del Estado de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya, refrenda su más firme compromiso con los ideales democráticos, de equidad y de bienestar por los que ella tanto luchó. Que su memoria, su valentía y su trascendencia sigan inspirándonos a seguir trabajando en la construcción de un Tamaulipas y un México cada vez más justos e igualitarios”, agregó Casas González.

La Secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, acompañada de Héctor Romero – Lecanda, director general del ITCA; Alma Mirella Navarro Cruz, directora general de Fomento Social de la Secretaría de Gobernación y la titular de la representación del gobierno de Tamaulipas, Iris Lídice Francioli Villa, hizo la colocación simbólica de la ofrenda floral para la guardia de honor.

La ceremonia contó con la participación de la Banda de Guerra del 4to. batallón de la Policía Militar de la SEDENA en el acto cívico e izado de bandera.

Por su parte, María Ludivina González leyó una semblanza de la homenajeada, mientras que Nora Ahumada leyó un poema de Carlios Pellicer dedicado a González Caballero de Castillo Ledón.

El trío regional del Valle completó el reconocimiento entonando música de la región tamaulipeca.

Estas acciones impulsadas por el gobierno del Estado, difunden el patrimonio, enaltecen el respeto por las raíces de Tamaulipas y reconocen el legado y la memoria de personas que son indispensables para contar la historia del Estado.