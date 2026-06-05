Esta ciudad se convierte desde hoy en el centro de atención para los atletas mexicanos pues se inaugura el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026, una competencia que hará reunir aquí a más de 450 deportistas. nacionales y extranjeros.

El campeonato tiene el aval del Word Athletics de tal manera que las marcas y unidades de clasificación tendrán valor para futuras competencias internacionales, entre ellas los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE, informó que las actividades comenzarán este viernes por la tarde con pruebas de velocidad, fondo, relevos y diferentes disciplinas de campo.

El fin de semana también se desarrollarán competencias de salto, lanzamientos y carreras de medio fondo ofreciendo un amplio programa para los aficionados al atletismo.

Con este evento, Ciudad Victoria vuelve a colocarse en el mapa de las grandes competencias deportivas nacionales, consolidando al Estadio Marte R. Gómez como una de las principales sedes para el atletismo mexicano.

A propósito de competencias, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante llevó a cabo el Segundo Concurso de Matemáticas “TechMatch 2026”, con el propósito de fomentar el aprendizaje de las matemáticas como una ciencia aplicada, así como para favorecer el trabajo colaborativo entre los estudiantes.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director de la institución, mencionó que el objetivo de la competencia fue integrar una selección de estudiantes que represente a la institución en competencias de matemáticas de mayor alcance, entre ellas TamMath y el Evento Nacional.

Por el rumbo de Reynosa, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte estrenó nuevo Rector, siendo el favorecido el maestro Tadeo Luebbert Iberri, quien asumió el compromiso de fortalecer la educación superior.

Tadeo es licenciado en ciencias de la educación por el Centro de Estudios Superiores La Salle de Monterrey, incorporado a la Universidad Autónoma de Nuevo León de tal manera que cuenta con una excelente preparación, pero además tiene una maestría en evaluación educativa.

Este último galardón lo obtuvo en la Universidad INACE, Campus Acambay en el Estado de México.

Su formación académica se complementa con diplomados, cursos y certificaciones en liderazgo organizacional, supervisión y asesoría escolar, desarrollo cognitivo, capacitación empresarial y aprendizaje acelerado, además de una participación constante en congresos y seminarios especializados en educación, recursos humanos y desarrollo.

En otros temas, el gobierno de Río Bravo realizó la tercera sesión ordinaria para la temporada de huracanes, con la participación de funcionarios que representan instituciones como las SEDENA, la Guardia Nacional, el gobierno del Estado y otras dependencias.

Se tomaron acuerdos para reforzar las estrategias y acciones para salvaguardar a las familias de la ciudad durante la temporada de huracanes.

Regresamos con Nuevo Laredo para agregar que este día la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregará la construcción de cubierta metálica en el jardín de Niños en el sector centro, y más tarde, la construcción de barda perimetral en la secundaria federal número 7, también en el centro de la ciudad.