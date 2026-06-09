Coahuila no es Tamaulipas. Esta perogrullada lleva la intención de establecer el disparate de esperar que por simple contagio, generación espontánea o invocación divina, se repita aquí la extraordinaria proeza política de un apabullante triunfo tricolor como el ocurrido en tierra del Apóstol de la Democracia, no hablamos de Moreira sino de don Francisco I. Madero.

Aunque usted no lo crea, en la reciente elección de diputado locales en Coahuila, el PRI obtuvo sonados triunfos en todos los distritos de esa entidad federativa, en tiempos en que nadie daba cacahuates por la suerte de ese partido, muy venido a menos en el país, donde ocupa el tercer lugar nacional, luego de MORENA y PAN.

El carro completo conseguido por el partido tricolor puede explicarse en la circunstancia de que el actual Gobernador de Coahuila pertenece a esa organización política, y por consiguiente, habría atravesado todo su peso político y pesos oficiales, a favor del PRI.

No es el caso de Tamaulipas. El Gobernador Américo pertenece al partido oficial, MORENA, lo mismo que los presidentes de los municipios más grandes del Estado.

Por cierto, ayer ocurrió la primera sesión ordinaria del comité estatal de cáncer de la mujer, presidida por la titular de la dependencia estatal Adriana Macela Hernández Campos, donde se presentaron acuerdos y estrategia para brindar atención integral a pacientes con cáncer de mama y cuello uterino.

En otros temas, la Auditoría Superior del Estado volvió a asustar con el petate del muerto al anunciar que descubrió inconsistencias en cuentas públicas de Ayuntamientos y COMAPAS por más de 14 mil millones de pesos.

El titular de la dependencia, Francisco Noriega Orozco, declaró que la fiscalización ya no será en adelante solo simulación pues se pretende convertirla en una herramienta real contra la corrupción y la impunidad.

Pero no le hacen mucho caso puesto que no es la primera vez que finge ponerse enérgico, parta caer después en la misma actitud de dejar hacer, dejar pasar.

Desafortunadamente, la cámara de diputados de Tamaulipas tampoco se caracteriza por tomarse en serio su trabajo pues no profundiza en investigaciones, no pregunta, no busca culpables, todo lo aprueban al vapor.

Y para cumplir la recomendación de dar a las masas pan y circo, cuando menos una modalidad de circo se inauguró ayer en el patio interior del palacio de gobierno, al abrirse la exposición “un golazo en el tiempo: memoria y legado del fútbol en Tamaulipas”.

El espectáculo está abierto para recorridos con estudiantes y para el público en general, retratando a través de su narrativa acontecimientos deportivo históricos, desde la universal hasta aterrizar en grandes eventos de deportistas tamaulipecos.

Se muestran imágenes, objetos, documentos y contenidos audiovisual que recorren la historia del fútbol, la Copa del Mundo y los talentos deportivos surgidos en Tamaulipas.

El director del ITCA Héctor Romero – Lecanda expuso que la exposición forma parte de la difusión del Mundial Social que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum donde el arte y la cultura juegan un papel importante en la cohesión de las comunidades en torno de la Copa del Mundo.

Informó que crearon murales comunitarios en cada municipio, además de la convocatoria “Tiro al ángulo de fotografía” y “Cartel mundialista”, las cuales incentivaron la creación de los artistas visuales en torno a la temática del fútbol.

La muestra puede visitarse de manera gratuita en el segundo piso del palacio de gobierno.

Al cierre de esta columna, una nota que parecía boletín de prensa, distribuido por el comunicador José Luis Castillo Gutiérrez, desmintió la presunta renuncia de la doctora Adriana Marcela Hernández Campos.

La funcionaria aseguró que permanece al frente de sus responsabilidades, “con la convicción de fortalecer las estrategias y programas orientados a mejorar la atención médica en la entidad, siempre en apego a los principios de servicio y cercanía con la población.

Agregó que entre las prioridades de su gestión se encuentra el reforzamiento de las acciones de promoción y prevención de la salud, consideradas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reducir la incidencia de enfermedades.