Ahora resulta que los estudiantes podrán inasistir a clases este día si se les antoja quedarse en casa para presenciar en televisión el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin que les signifique falta escolar ni afectación académica.

Pero ojo: esta disposición aplica solamente para la jornada de hoy jueves, pues la actividad escolar se reanudará con normalidad al día siguiente. No se trata de que se suspenderán hoy las clases, pues los planteles permanecerán abiertos para atender a los niños que asistan.

Dice el boletín de prensa emitido por las autoridades educativas, que “la Copa mundial representa uno de los acontecimientos deportivos, culturales y sociales más importantes del plante, y para Mexico, constituye un motivo de orgullo al ser nuevamente sede de este gran encuentro entre las naciones”.

De hecho, el gobierno del Estado otorgará permisos especiales al personal administrativo para presenciar el partido inaugural de la Selección Nacional, pues solo trabajarán hasta las 12:00 horas y luego podrán disfrutar del encuentro con familia o amigos.

Pero el personal de dirigencia (jefaturas de departamentos en adelante) solo podrán salir a ver el partido o sintonizar en sus respectivas oficinas, con el compromiso de reincorporarse a sus albores inmediatamente al terminarse el encuentro.

También se instalarán pantallas en aquellas áreas donde el personal deba permanecer en sus opuestos, permitiendo que todos los trabajadores sigan minuto a minuto el debut mundialista de México. Se aclaró asimismo, que no se descuidará la atención al público.

“Todas las áreas tendrán que cuidar la operatividad; quien atienda al público no deberá descuidar esa atención. Las partes importantes para la ciudadanía se mantendrán activadas,”, se puntualizó.

En tanto que en Nuevo Laredo, mañana se inaugurará el torneo de aniversario de la fundación de la ciudad, considerada por sus organizadores como el evento de billar más grande realizado hasta ahora en el municipio.

La competencia contará con las modalidades de pool y carambola, reuniendo a cerca de cien participantes y una bolsa de premios de cien mil pesos, por lo que se le considera uno de los torneos más importantes de la región fronteriza.

Destacan entre los participantes reconocidos exponentes del billar mexicano como Rubén Bautista, de la Ciudad de México, Jonathan Medina de Oaxaca, jugadores con trayectoria en competencias hasta internacionales.

Además de impulsar la práctica deportiva, el evento representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica local mediante la llegada de visitantes que consumirán servicios de hospedaje, alimentación y transporte durante su estancia.

El acceso al público será gratuito, por lo que las familias podrán asistir a presenciar los encuentros y conocer de cerca el nivel competitivo de algunos de los mejores jugadores del país.

Cambiamos de rumbo para abordar el escándalo de moda relativo a la controversia suscitada entre un proveedor de despensas y el gobierno del Estado, consistente en la rescisión del contrato respectivo y la acusación de cohechos.

Existe una video-conferencia donde particulares aseguran haber pagado sobornos a personas ligadas al gobierno, a cambio de la obtención de contratos para el suministro de despensas que ser reparten entre familias de condición económica precaria.

El gobierno contra-atacó con la versión de que rescindió el contrato comercial debido a la falta de pólizas de garantía.

Lo cierto es que se trata de un danza de millones de pesos donde es previsible que se produzcan compromisos entre las partes, como ahora se reprochan recíprocamente.