Coahuila decidió en las urnas otorgarle resurrección política al PRI pues los votos favorecieron a los 16 candidatos de ese partido a sendas diputaciones locales; carro completo.

No se puede olvidar que Coahuila es la tierra natal de los Moreira, uno de ellos, ex presidente nacional del partido tricolor y aunque tal vez ya no tengan los consanguíneos influencia determinante, algo debió mover en el ánimo de los electores para conseguir ese triunfo aplastante.

De hecho, el PAN perderá su registro en esa entidad pues no obtuvo ni siquiera el mínimo del 3 por ciento de los votos necesarios para mantenerse vigente. Por supuesto, este partido de derechas alega fraude y anunció que impugnará los resultados.

Los candidatos derrotados y su partido invocan una elección de Estado habida cuenta que el mandatario estatal, Manuel Jiménez Salinas, pertenece al PRI.

Hasta el nombre de Tamaulipas salió raspado en ese trance pues Américo Villarreal Santiago funge allí como delegado de la Secretaría de Bienestar, equivalente a operador político, de acuerdo con la tradición institucional.

Tamaulipas tendrá su propio proceso el domingo 6 de junio de 2027, justo dentro de un año, cuando se elijan 43 presidentes municipales y diputados, locales y federales.

La actual camada de “servidores públicos” resultó ser muy anodina, por no decir mediocre, mediana, superficial, inferior.

Una nota positiva es que la estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Yasuriana Villazana López obtuvo la medalla de plata en el concurso nacional femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, celebrada el 31 de mayo al 5 de junio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

El Rector de la UAT reconoció este importante logro y reiteró el compromiso de continuar generando oportunidades que impulsen el talento estudiantil y fortalezcan una formación integral basada en la excelencia académica.

Expresó de igual manera su agradecimiento a quienes acompañan y respaldan el crecimiento de las y los jóvenes, destacando que los resultados alcanzados por Yasuriana son muestra del trabajo conjunto entre institución, docentes, asesores y familias, así como del esfuerzo y la determinación de la estudiante.

Al filo de las 19:00 horas, la dirección de comunicación social del gobierno del Estado distribuyó un boletín informando de una reunión sostenida en la mañana por el Gobernador Américo Villarreal Anaya con algunos representantes de medios, invocando el día de la libertad de expresión.

En su mensaje, el mandatario advirtió de la existencia de grupos poderosos que se dedican a sembrar dudas e inundan espacios digitales con rumores y narrativas encaminadas a sembrar confusión.

En esta ocasión, Américo no mencionó pistas como en el pasado, para identificar a los autores de la maniobra entre los anteriores altos funcionarios de la administración azul, pero ni falta que hizo pues los nombres están en las mentes de todos.

Pareció este párrafo un regaño para el gremio en general, pero se entiende que tiene una obvia dedicatoria para los emisarios del pasado inmediato:

“Se necesita estar alertas, afinar los filtros que se requieren para distinguir la verdad del embuste, porque las noticias falsas también circulan como información; entonces necesitamos que lo viral sea la verdad”.

También habló en el evento VIP el vocero oficial Gerardo Algarín para regañar a los comunicadores y decirles que mejoren su desempeño y estén alertas contra quienes pretenden la vuelta de privilegios.

“Hoy lo medios son el puente real entre lo que un gobierno hace y lo que la gente alcanza a saber. Sin ese puente hasta el mejor resultado se queda mudo”.

También quiso aleccionar a los comunicadores cuando aseguró que “Tamaulipas vive un momento que vale la pena contar bien”.

Por cierto, la presidenta municipal de Tampico Mónica Villarreal Anaya echó la casa por la ventana con una fiesta en honor de los periodistas, incluida rifa de regalos.

Cumple años el abogado Roberto Huerta Ramos

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