El siguiente texto oficial es una reproducción de lo expuesto por el Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya en relación con el incidente que lo involucra con presuntas actividades ilegales relativas a hidrocarburos:

“Tengo la conciencia tranquila, no he cometido delito alguno, no tengo relación con organizaciones criminales. Mi única lealtad está con el pueblo de Tamaulipas, con las instituciones de México y con los principios democráticos que nos rigen”, expresó.

En un posicionamiento sobre el reportaje publicado en Los Angeles Times, en donde se le pretende vincular con actividades relacionadas y el tráfico ilegal de combustibles, el mandatario tamaulipeco aseguró que su trayectoria es pública y ampliamente conocida por los tamaulipecos.

“A mi trabajo, a mi esfuerzo y una vida construidas con honestidad, debo todo lo que he logrado. No a actividades ilícitas, no a intereses oscuros, no a organizaciones criminales. Por eso rechazo de manera absoluta cualquier intento de vincular mi nombre con actividades criminales que jamás han formado parte de mi vida”, dijo.

Por cierto, Américo se refirió, por separado, al ejercicio de la libertad de expresión para repetir que respeta esta actividad.

En Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal entregó la rehabilitación del paso superior vehicular del bulevar Aeropuerto y el recarpeteo asfáltico de esta importante vialidad, obras que requirieron de una inversión superior a los 21 millones de pesos.

Los trabajos forman parte de un proyecto de modernización que benefician directamente a habitantes de diversos sectores del sur de Nuevo Laredo, además de miles de automovilistas. operadores de carga y usuarios que diariamente transitan hacia el aeropuerto y otros puntos estratégicos de esa ciudad.

Cambiamos de rumbo para comentar que el día consagrado para la celebración del día de la libertad de expresión, 7 de junio, volvió a estar desairado este año, como que se está perdiendo el gusto, por parte de las autoridades, de usarlo como pretexto para hacerle fiestas a los comunicadores.

No estamos diciendo que los periodistas necesiten, quieran o pidan que los apapachen ni entreguen regalos, solo mencionamos que se está apagando esa tradición.

En tanto que el Congreso local podría ordenar que los dueños de funerarias ya no puedan retener los certificados de defunción de familiares que no paguen oportunamente los servicios prestados para la inhumación u otros servicios inherentes de personas.

Para evitar prácticas coercitivas, los diputados autorizarían hasta la oresentación de denuncias formales ante el Ministerio Público, para castigarlas con rigor.

Retomamos el nombre del Gobernador Américo, para agregar que usó en su discurso un texto del periodista de Reynosa René Martínez Bravo para enjuiciar y descalificar ciertas prácticas de comunicadores que se apartan de la ética para satanizar a funcionarios públicos.

Existe un refrán muy popular que se refiere a esa práctica, que dice algo así como esto: sacar la brasa con la mano del gato.