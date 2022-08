#TAMAULIPAS| El maestro del Rafael Sánchez Andrade es destituido por su incompetencia en la DGETI, de acuerdo a fuentes fidedignas, el cargo es tomado por Margarita Roció Serrano barrios de CECYTES

¿Ahora qué pasará con los directores de CDMX quien los solapará?.

Según el regreso de actividades para los planteles se ha visto un tanto afectado porque ya no se fue con Docentes que den inglés. Una escasez y desinterés de alumnos. También hay buenas noticias por los resultados del concurso de cargos directivos el flamante Saúl García Rayes correrá a partir del Lunes 16 de agosto con su amada directora del CETIS No. 4 Selene Pérez Ballena.

Denunciaron que el CETIS No. 39 debe sentirse tan privilegiado a decir que ya se va la carente de cero materia gris MARTHA VELIA MENDEZ SORIANO así es la devoradora de planteles siiii, acosadora sexual esa que vivió con un alumno irá directo al CETIS No. 39 de subdirectora. Compañeros del CETIS no. 39.