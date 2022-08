Tamaulipas.- Tan desprestigiado está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que mal dirige María Elena Álvarez-Buylla Roces, que nadie quiere participar en la tercera fase de desarrollo de la vacuna Patria en contra del coronavirus, puesto que no confían en su eficacia para inmunizar a la población de esta enfermedad que ha provocado la muerte de casi 350 mil personas en el país.

La convocatoria solicita la participación de personas mayores de edad de la Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán, quienes en los últimos 4 meses no hayan recibido una vacuna en contra del coronavirus.

Y aunque la tercera fase concluye hasta diciembre, la convocatoria no ha tenido la aceptación esperada por parte de la ciudadanía, ni siquiera por ser una vacuna hecha por científicos mexicanos.

Lógicamente que el rechazo para participar en las pruebas del Conacyt para la aplicación de la vacuna Patria en humanos se debe al desprestigio que ha tenido este organismo bajo la dirección de la doctora Álvarez-Buylla Roces, sobre todo después de que se presenta como heroína de acabar con 109 fideicomisos que impulsaban el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Se le olvidó que ella pudo desarrollar diversos estudios por los fideicomisos que ayuda a desaparecer en el Conacyt, como cuando en el 2003 viajó como investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM a Suecia, en donde por espacio de un mes realizó en la Universidad de Uppsala.

De igual forma, la doctora Álvarez-Buylla Roces estudio gracias a los fideicomisos que suprimió los tesoros genéticos de la Selva Lacandona, además de las variedades transgénicas de los maíces criollos de México.

Como se podrá constatar, la titular del Conacyt no le importó acabar con los fideicomisos para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación con tal de contribuir a las obras prioritarias del presidente López Obrador, entre los que destaca el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A propósito, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Rodolfo González Valderrama, fue el encargado de revisar los fideicomisos relacionados con la Seguridad, Gobierno y Relaciones Exteriores en octubre del 2020, mucho antes de que buscara ser candidato de Morena para la elección de gobernador en Tamaulipas.

No se sabe a ciencia cierta sí González Valderrama contribuyó para que desaparecieran estos fideicomisos, pero resulta que el gobierno de López Obrador acaba de crear tres nuevos para la administración y pagos para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que manejarán nada más 25 mil millones de pesos.

De regreso con la tercera fase del desarrollo de la vacuna Patria, se espera que surjan personas solidarias y se dejen inmunizar para comprobar si es efectiva en contra del coronavirus, sobre todo ahora que la 5° ola ha provocado un alarmante aumento de contagios en el país.

La Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) reportó que el pasado 9 de agosto se contagiaron 15 mil 738 personas, además de que casi 100 habían fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas.

En otro tema, el dirigente estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas, subió a sus redes sociales varias láminas del estudio denominado Monterrey VI, en donde se señala que la mejor opción para resolver la crítica situación del abasto de agua de la capital de Nuevo León es la construcción de un acueducto para sacar el vital líquido del Río Pánuco y llevarlo hasta la presa Cerro Prieto.

El proyecto ya fue autorizado por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) desde diciembre del 2011, incluso indica que el acueducto tendrá una longitud de 372 kms., además de que garantizará el abasto de agua por 50 años para la zona metropolitana de Monterrey.

Y lo más interesante, es que el proyecto que menciona Melhem Salinas tiene un ramal para enviar agua a Ciudad Victoria, por lo que resulta beneficioso para la capital tamaulipeca.

En caso de que el proyecto Monterrey VI se logre concretar ante el apoyo mostrado por el presidente López Obrador al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, además de la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria para extraer agua de la presa Vicente Guerrero, que anunció el gobernador electo Américo Villarreal Anaya, Ciudad Victoria no tendría problemas para satisfacer el abasto del vital líquido por lo menos 50 años.

Por otra parte, pero sin dejar el tema del abasto de agua en Monterrey, la veda anunciada por el presidente López Obrador para que no se instalen nuevas empresas cerveceras en el norte del país, no cayó nada bien entre los empresarios de Nuevo León, sobre todo cuando el consumo del agua no representa ni siquiera el 3% del abasto en la zona metropolitana.

Los hombres de negocios creen que la veda impuesta por el tabasqueño busca atraer más empresas cerveceras para los estados del sur y sureste del país, sin embargo, la empresa Constellation Brands que fabrica las cervezas como Corona, Modelo, entre otras, tiene 8 meses sin iniciar la construcción de su planta en Veracruz porque apenas le acaban de otorgar las concesiones para el uso del agua a pesar de que el propio presidente López Obrador anunció con bombos y platillos esta obra.

