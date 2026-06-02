La pésima gestión de Arnulfo Rodríguez Treviño durante su segundo mandato al frente de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha propiciado que cientos de maestras y maestros tamaulipecos consideren apoyar a Enrique Meléndez Pérez porque coinciden con el viejo refrán que dice: “nunca las segundas partes fueron buenas”.

Y aunque Meléndez Pérez ha recibido el apoyo de maestras y maestros que acuden a las reuniones que ha convocado a lo largo y ancho de la entidad, el resto de los integrantes del magisterio tamaulipeco prefiere que llegué otro que ha levantado la mano para buscar ser el sucesor del maestro Rodríguez Treviño.

Se habla que los aspirantes más fuertes a la secretaría general de la sección 30 del SNTE son Naif José Hamscho Ibarra y Abelardo Ibarra Villanueva, quienes en la pasada contienda magisterial sacaron muchos votos, pero sobre todo porque nunca han dejado de estar cerca de la base magisterial.

No se puede descartar la posibilidad de que otro maestro u otra maestra se decida entrar a la próxima contienda magisterial en la entidad, puesto que hay varios docentes con una larga trayectoria sindicalista, como es el caso de Ulises Ruiz Pérez, Mariano Lara Salazar, Elmer Silva Gómez, entre otros que puedan dar la sorpresa en los próximos días.

Incluso, empieza a tomar fuerza la versión de que una maestra se decidirá luchar por la secretaría general de la sección 30 del SNTE, como podría ser el caso de Nora Hilda de los Reyes Vázquez, actual Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) y de la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera.

A propósito de maestras, no hay que perder de vista a Reyna Campuzano Salinas, integrante del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT), puesto que encabezó un grupo que viajó a la Ciudad de México para participar en el plantón convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha generado todo un caos vial porque han bloqueado importantes calles y avenidas de la capital del país.

No se sabe sí la maestra Campuzano Salinas ha participado activamente en estos bloqueos de la CNTE en la Ciudad de México, pero lo cierto es que los llamados maestros disidentes pretenden aprovechar que a ocho días del arranque del Mundial de Fútbol 2026 en nuestro país, con el juego entre las selecciones de México y Sudáfrica en el remodelado Estadio Azteca el próximo 11 de junio, para presionar más a las autoridades federales y respondan a sus añejas demandas.

De regreso con el tema de que el maestro Meléndez Pérez quedará fuera de la contienda magisterial por la secretaria general de la sección 30 del SNTE, varios maestros recuerdan que el actual dirigente del magisterio nacional, Alfonso Cepeda Salas, vetó al oriundo de Padilla por rivalidades desde la época de la maestra Elba Esther Goridillo Morales.

El veto de Cepeda Salas y la renuencia tanto de maestras como de maestros tamaulipecos por no comulgar con las segundas partes, podrían truncar las aspiraciones del maestro Meléndez Pérez para encabezar nuevamente la secretaría general de la sección 30 del SNTE.

Por otra parte, el rector Dámaso Anaya Alvarado anunció que se abrirá una nueva preparatoria en el campus sur de la UAT en Tampico para responder a la creciente demanda de educación media superior en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

Indicó que la preparatoria estará a cargo de la maestra Norma Laura Barrientos Villanueva, actual directora de la Facultad de Música y Artes de la UAT, cuyo nuevo plantel se suma a las escuelas que se tienen en Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Ciudad Victoria y Ciudad Mante, además del Bachillerato UAT Virtual.

Señaló también que en agosto de 2026 se iniciarán las clases en la nueva preparatoria de la UAT Campus Tampico, en donde se ofrecerá el bachillerato general para los jóvenes que desean continuar sus estudios profesionales en el sur de la entidad, pero también brindará un bachillerato con énfasis en música y artes para quienes elijan continuar sus estudios en alguna disciplina artística.

Expresó que la nueva preparatoria forma parte del plan estratégico de ampliación que tiene la UAT para ofrecer más alternativas de estudio tanto en el nivel medio superior como superior, puesto que año aumenta la demanda de una educación para los jóvenes tamaulipecos.

Antes de concluir el evento, el rector Anaya Alvarado dijo que el proceso de admisión se encuentra abierto, por lo que sugirió que los interesados en obtener una mayor información acudan a la página oficial en Facebook de la Preparatoria UAT Tampico, así como las redes sociales oficiales de esta dependencia académica.

Por último, que mal quedó el senador Gerardo Fernández Noroña porque antes de concluir el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, se negó a ponerse una camiseta con la leyenda: “Yo con Rocha”, luego de que en varias ocasiones apoyó abiertamente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de Sinaloa, pero como el mandatario sinaloense está un paso de ser detenido para ser extraditado a Estados Unidos, en caso de que se cumpla el compromiso presidencial de que “a nadie se le va a encubrir”.

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