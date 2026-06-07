Resulta increíble que tanto Gloria Garza Jiménez como César Augusto Verástegui Ostos no se hayan dado cuenta del supuesto historial delictivo del empresario José Alejandro Llanas Alba cuando lo propusieron como integrante de la planilla que encabezan para contender por la dirigencia estatal del PAN, ya que por regla general se revisan los antecedentes de quienes formarán parte del equipo para evitar precisamente las descalificaciones que ahora enfrentan y que ponen en peligro sus aspiraciones partidistas.

Y es que la empresa de Llanas Alba denominada Grupo Jala Logística, S.A. de C.V., fue acusada en 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos de operar y lavar dinero para César Morfín Morfín, alias “El Primito”, quien es aparentemente el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas.

Según las autoridades de Estados Unidos, “El Primito” participa en el transporte y distribución de narcóticos, incluyendo el fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a los Estados Unidos, cuyas actividades delictivas han hecho que sea considerado como uno de los narcos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Si bien es cierto que a los tres días siguientes de presentar la primera planilla en donde nominaron al empresario Llanas Alba en la 4° posición se cambió para poner en este lugar a Armando Leonardo Becerra del Toro, esta negligencia fue aprovechada de inmediato por sus adversarios Omeheira López Reyna y Francisco Garza de Coss, quienes de inmediato exigieron que se cancelará su registro para contender por la dirigencia estatal del PAN.

Ante esta situación, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera no se ha pronunciado hasta el momento, sin embargo, se espera que tome en cuenta que ya rectificaron y decida darle “luz verde” a las aspiraciones tanto de Garza Jiménez como de Verástegui Ostos.

En caso contrario, ya no tendría caso que se lleve a cabo el periodo de campañas que debió arrancar el pasado viernes 5 de junio y que debe concluir el próximo 4 de julio, puesto que sólo quedaría vigente la planilla que encabezan López Reyna y Garza de Coss.

Se espera que la decisión de Romero Herrera se dé a conocer entre hoy y mañana, luego de ver los resultados de la elección local de ayer en Coahuila, en donde el PAN compitió con candidatas y candidatos propios por las 25 diputaciones locales, 16 de mayoría y 9 plurinominales que estuvieron en juego.

En otro tema, el Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT, que preside la licenciada Isolda Rendón de Anaya, en coordinación con la Dirección de Atención a la Mujer del gobierno municipal de Tampico, puso en marcha el taller denominado “Motivación y Liderazgo de las Mujeres”, en el Centro de Excelencia del Campus Sur de la UAT en Tampico.

El taller que contempla seis semanas de actividades formativas en las que se abordarán temas como hábitos de crecimiento, administración del tiempo y experiencias motivadoras, busca fortalecer el desarrollo personal y profesional de las participantes mediante herramientas enfocadas en el liderazgo, el emprendimiento y el crecimiento integral de las mujeres.

La inauguración del taller estuvo a cargo de la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, doctora Evelia Reséndez Balderas, quien destacó que las actividades desarrolladas durante el taller buscan generar espacios de reflexión y aprendizaje para las participantes.

De igual forma, reconoció el respaldo de Familia UAT, así como la colaboración del Gobierno Municipal de Tampico para concretar esta iniciativa orientada a fortalecer aspectos personales y profesionales de las mujeres universitarias.

Antes de finalizar el evento, la directora de Atención a la Mujer del municipio de Tampico, licenciada Libby Zacil Adame Estrada, señaló que el taller fue diseñado para proporcionar conocimientos prácticos que permitan a las participantes desarrollar talentos y adquirir herramientas útiles para afrontar los retos que se les presenten.

Por último, ayer se celebró el día de la Libertad de Expresión en México casi en secreto porque ninguna autoridad se pronunció para preservar este derecho consagrado en la constitución, en contraste varios colegas señalaron que no había nada que celebrar ante la intolerancia que ha mostrado el gobierno federal, así como el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, en Nanchital, Veracruz.

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