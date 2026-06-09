Los prestadores de servicios turísticos, como es el caso de hoteleros, restauranteros, taxistas, entre otros, temen pérdidas económicas durante el Mundial de Fútbol 2026 en México, puesto que sólo ha llegado una mínima parte de los 5.5 millones de visitantes que habían calculado los organizadores de este evento deportivo en nuestro país.

Y para colmo de males el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó ayer una serie de alertas para que sus ciudadanos con boletos para los 13 partidos de fútbol extremen sus preocupaciones en la Ciudad de México y Monterrey, cuyas sedes se encuentran en el nivel dos, en tanto que Guadalajara está en el nivel tres, por lo que les aconseja reconsiderar su viaje.

Los hoteleros revelaron que la Ciudad de México, donde mañana se celebrará el juego inaugural del campeonato Mundial de Fútbol 2026 entre las selecciones de Sudáfrica y México la ocupación registra un 57.7%, en tanto que en Monterrey la ocupación ascendió a 58.9% y en Guadalajara la ocupación llega al 57% a un día que arranque oficialmente el evento deportivo.

Calculan que a lo sumo se llegará a un millón de visitantes a las tres sedes del Mundial de Fútbol en nuestro país, pero temen que no se llegará a esta cifra porque las autoridades del gobierno federal no han controlado los desmanes que han perpetrado las huestes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

En el caso de los restauranteros la situación también es caótica porque se quejan de los altos costos de los permisos para transmitir los partidos del Mundial de Fútbol en sus negocios, pero sobre todo las multas que asciende a 500 mil pesos por utilizar una señal ilegal o pirata.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez Pachecho, recomendó a sus agremiados contratar el servicio de transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol porque tiene conocimiento que inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que encabeza Vidal Llerenas Morales.

En el ámbito local, el dirigente de la Canirac en la zona centro del estado, Jesús Arnoldo Gómez González, exigió una mayor información por parte de las autoridades federales y de los organizadores del Mundial de Fútbol 2026 para que sus asociados puedan contratar el servicio de transmisión, luego de que no está muy claro las condiciones legales impuestas.

Por otra parte, pero sin dejar el tema del Mundial de Fútbol, la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), que encabeza Miguel Ángel Valdez García, desmintió la versión de que mañana se suspendían clases para que niños y jóvenes de educación básica pudieran ver el partido inaugural entre las selecciones de Sudáfrica y México.

La versión señalaba que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había autorizado la suspensión de clases para ver la inauguración del Mundial de Fútbol en el Estadio Banorte, mejor conocido como el legendario Estadio Azteca en la Ciudad de México.

A propósito, mucho se especuló sobre si la presidenta Sheinbaum Pardo asistiría a la inauguración del Mundial de Fútbol porque en un principio dijo que no, incluso regalo su boleto a la joven veracruzana Yolett Cervantes Cuaquehua, quien ganó un concurso nacional que consistió en enviar un video demostrando sus habilidades futboleras y el dominio de un balón durante un minuto.

Y es que la mandataria no quiere exponerse a recibir una rechifla durante el encuentro entre las selecciones de Sudáfrica y México en caso de asistir mañana al Estadio Banorte, sobre todo cuando en redes sociales se ha difundido una campaña para que los aficionados muevan un pañuelo blanco en señal de rechazo, cuyo mensaje se ha convertido en tema de los últimos días.

Sin embargo, todo parece indicar que la presidenta Sheinbaum Pardo se armará de valor y asistirá al juego inaugural de mañana entre las selecciones de Sudáfrica y México en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

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