El gobernador Américo Villarreal Anaya rechazó en forma categórica las versiones que difundió el periódico Ángeles Times, puesto que no existe ninguna investigación en su contra por supuestos nexos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de combustibles (huachicol) tanto en Estados Unidos como en México.

El mandatario estatal señaló en un mensaje difundido por redes sociales que “se tratan de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los sustenten”, además dijo que “resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean dadas a conocer sin exhibir una sola prueba verificable”.

De igual forma, negó que se le haya cancelado la visa como se afirma en el reportaje realizado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum para el periódico Los Ángeles Times, cuyo medio reconoció que las acusaciones en contra del mandatario tamaulipeco provienen de fuentes anónimas.

Cabe señalar, que en el reportaje del periódico Los Ángeles Times, además del gobernador Villarreal Anaya, también lanzó serias acusaciones en contra del gobernador Alfonso Durazo Montaño de Sonora.

Ayer, en la conferencia mañanera de “El Pueblo” en palacio nacional, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a ambos gobernadores aclarar la situación, además cuestionó el trasfondo del reportaje, así como la intención que hay detrás de esta información.

Y como era de esperarse, la clase política de Tamaulipas brindó de inmediato su apoyo al gobernador Villarreal Anaya, como fue el caso del Subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, quien señaló que las acusaciones publicadas no sólo buscan distorsionar la realidad que se vive en nuestra entidad, sino también el esfuerzo que se hace diario para impulsar el bienestar de las y de los tamaulipecos.

En otro tema, el dirigente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera Rodríguez dijo que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que implementó el gobierno federal fracasó por completo, como se puede constatar ante la escalada de precios que tienen la mayoría de los productos de la canasta básica.

Reveló que el costo de la alimentación sigue siendo el principal golpe al bolsillo de los hogares, ya que de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una persona requiere alrededor de dos mil 600 pesos mensuales para cubrir su alimentación básica, es decir diez mil 400 pesos para una familia promedio de cuatro integrantes.

En ese sentido detalló que la canasta básica del Pacic contempla 24 productos con costo cercano a 910 pesos, pero luego de un monitoreo realizado por la Anpec, la canasta básica con 44 productos ronda los dos mil cien pesos, debido a que a diario se incrementan los precios de los alimentos.

Rivera Rodríguez aseguró que quienes más padecen esta situación son los hogares más vulnerables del país, toda vez que cerca del 40% de las familias mexicanas, alrededor de 15 millones de hogares, enfrentan serias dificultades para sobrellevar su manutención y alimentación.

La galopante inflación ha causado durante el primer semestre de año que cerca de 50 mil negocios hayan cerrado sus puertas ante la baja sensible de las ventas y el aumento en los insumos, como es el caso de las rentas, la energía eléctrica, entre otros.

Por otra parte, el rector Dámaso Anaya Alvarado presidió la firma de convenio entre el Club Correcaminos y el Necaxa de la Liga MX, que busca potenciar las fuerzas básicas, mejorar la formación de jugadores y entrenadores, así como también proyectar el talento local para participar en el máximo nivel del fútbol mexicano.

La firma de convenio se realizó en el Centro de Gestión del Conocimiento de la UAT, Campus Victoria, con la participación del director deportivo del Club Necaxa, Alberto Clark García y el presidente del Club Correcaminos, Armando Arse Serna, entre otros testigos de honor.

En su mensaje, el rector Anaya Alvarado resaltó la oportunidad que representa para los futbolistas victorenses poder vivir la experiencia de entrenar y tener un proceso formativa en un equipo de la Liga MX, como es el caso del Necaxa, uno de los clubs legendarios en el país.

Señaló que la UAT trabaja fuertemente en la cantera de jóvenes futbolistas a través de programas como las Academias Correcaminos y la Copa UAT, donde cientos de niños y jóvenes participan con la finalidad de trascender en el deporte profesional que más aficionados tiene a nivel global.

Y más ahora que se vive la euforia del Mundial de Fútbol 2026 en México, ya que el próximo 11 de junio se realizará el primer partido entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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