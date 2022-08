Tamaulipas.- De las pocas cosas que puede uno gozar, festejar y hasta disfrutar, es que la bola de zánganos de Tamaulipas que viven de los partidos políticos renuncien a sus prerrogativas, es más, con el simple hecho de manifestar que es hora de que se aplique la austeridad a los membretes que existen en México y esta entidad, es de aplaudirse.

La Comisión de prerrogativas del INE, ha hecho esta propuesta para reducir las prerrogativas, dinero público a los partidos políticos para evitar el gasto excesivo, vamos, también para evitar que los dueños de las siglas como en este caso el PT, se vayan al “baño” con este recurso y no sea su modo de vivir y darse la gran vida.

Dice el fuereño de Arsenio Ortega Lozano, ahora Comisionado político del PT, que es hora de que se aplique la austeridad a los partidos, dice, pero no conforme con ello también de paso que se haga una reducción al presupuesto del INE, que, según él, absorbe el 74 por ciento de los recursos y sólo el 26 por ciento se entrega a los partidos políticos.

Insisto, que valentía de pelao, cuando su modo de vivir de él y otros ha sido del manejo del dinero del PT, aunque hay que reconocerle el valor cuando dice que los partidos políticos deben de reducir gastos, dejar de ser discrecionales en el manejo del dinero que se les da a través de las prerrogativas vamos, hasta refiere que hay que hacer cuentas claras para transparentar el manejo de estos dineros del pueblo.

Aunque existen iniciativas del ejecutivo federal y de algunos partidos políticos para reducir el gasto que se destina al INE y a los partidos políticos bien vale la pena reducir el dinero y el presupuesto los zánganos que viven de estos institutos políticos, sin dejar atrás aquellos que solo sirven de comparsa a los grandes partidos que de verdad tienen gente y conque participar en cada contienda aunque debo decirle, ni a Gustavo Cárdenas, con su movimiento ciudadano, ni a Manuel Muñoz con su verde, menos a Arsenio del PT y otros, les caería en gracia una reducción de sus ganancias electorales.

DOS. – Por cierto, que Ramiro Ramos Salinas, se dejó ver en el Congreso Estatal, junto al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal Edgar Melhem Salinas, a donde acudió para hacer una invitación los diputados locales para que asistan a la Conferencia Permanente de Congresos Locales.

Como siempre Ramiro rompió plaza, y recordó viejos tiempos en el palacio legislativo en donde fue atendido por los legisladores que tienen mayoría en el Congreso estatal.

Vale la pena mencionar que el ex diputado local y ex presidente del Congreso asistió a la capital del estado para estar presente en la reunión de expresidentes del PRI convocada por Melhem, quien hizo un llamado a la unidad y a cerrar filas en torno a lo que queda de este instituto político.

A la reunión asistieron además de todos Felipe González Alanís, Delegado del CEN del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, Rafael González Benavides, Lucino Cervantes Duran, Enrique Cárdenas del Avellano, Luis Enrique Rodríguez y Ramiro Ramos, aunque hay que decirlo, la intención es buena pero la realidad es que está muy flaca la caballada, algo hay que hacer para renovar al PRI y sobre todo para revivirlo.

TRES. – Por cierto, que, habitantes de varias colonias de la capital del Estado recibieron por parte de las autoridades Municipales y federales las escrituras de sus terrenos lo cual les da certeza jurídica sobre su patrimonio familiar, aunque hay que señalarlo, sin agua, pero con papelitos en mano.

Digo sin agua porque estas colonias con las que se encuentra enclavdas al pie de la sierra madre al norte de la ciudad principalmente la montaña, santa clara, la presa y 7 de noviembre, la mayor parte de sus habitantes posesionarios de terrenos de no muy fácil acceso.

Lo cierto es que el presidente Municipal Eduardo Gattás Báez, y el director Nacional de Suelo sustentable José Alfonso Iracheta entregaron las escrituras a las familias de las colonias ya mencionadas.

“Para mi administración, este acto representa un legítimo logro para el bienestar de las familias beneficiadas”, dijo el presidente que de paso reconoció este acto gracias al apoyo e impulso del presidente Andrés Manuel López Obradora través de la SEDATU y en INSUS, dijo Gattás.

Cuatro. – Y para salir de reconocerse las actividades para promover la salud, el deporte y los buenos hábitos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social impulsados por la Delegada favorita Velia Patricia Silva Delfín, a través del lanzamiento de prevenimss en el IMSS Tamaulipas donde se realizó la feria de la salud y donde como siempre se pide a la derechohabiencia que se dé tiempo para checar su estado de salud, además de clases de spinning y zumba.

Mención aparte merece el reconocimiento que la delegada tiene de los empresarios y los líderes de las organizaciones sindicales por el trabajo que desarrolla al frente de este instituto.

De la misma manera vale la pena agradecer al Doctor Vicente Flores de Hospital de Alta Especialidad las atenciones recibidas por parte de la dirección a su cargo ante la gestoría permanente.

Por cierto, si alguien ve por ahí al Secretario Particular del moyo, Jesús Viterio, dígale que lo estoy buscando, mensajes, llamadas y el ex secretario particular y asistente de Oscar Almaraz Smer, ni una sola contesta, no hay que ser…