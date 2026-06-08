La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes denunció un supuesto fraude a través de una aplicación QR que utilizó el PRI en las elecciones de Coahuila para ganar las 26 diputaciones locales de mayoría que estuvieron en juego el pasado domingo 7 de junio, cuyo operativo lo denominó “QR Gate”.

Aunque la señora Montiel Reyes deberá demostrar que efectivamente hubo fraude en el uso de la aplicación QR con el que supuestamente el PRI compró votos por 500 pesos para arrasar en las elecciones locales de Coahuila, lo cierto es que la aplastante derrota de poco más de dos votos por uno no deja ninguna duda, como lo reconoció el candidato Antonio Attolini Murra de la coalición Morena-PT a la diputación local por el 9° distrito electoral de Coahuila, con cabecera en Torreón.

Attolini Murra editó un video en donde reconoce que sólo obtuvo 19 mil 967 votos, mientras que la candidata de la coalición PRI-Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Verónica Martínez García logró 57 mil 021 sufragios para obtener la diputación local del 9° del distrito electoral, es decir casi tres votos de diferencia en uno de los municipios más importantes de Coahuila por sus actividades industriales y pecuarias, como es Torreón.

Aunque Attolini Murra no lo reconoció abiertamente, cree que su aplastante derrota fue por el voto de castigo contra Morena ante la crítica situación de inseguridad que se vive en Torreón, Coahuila, así como en otras partes del país.

La señora Montiel Reyes seguramente recurrió al escándalo del supuesto fraude electoral para tratar de ocultar el fracaso que tuvo Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, puesto que no debemos olvidar que como Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena durante la gestión de Luisa María Alcalde Luján, tuvo el compromiso de sacar adelante la elección de Coahuila.

Algunos de los allegados de Andy en Tamaulipas platican que el hijo de López Obrador creyó que, con sólo ir de vez en cuando a Coahuila, de reunirse con otros juniors de Morena lograría quitarle este bastión que tiene el PRI, que desde 1929 es gobernado por priístas.

También otros partidos políticos sufrieron una aplastante derrota, como es el caso del PAN, que sólo logró obtener 26 mil 877 votos, es decir el 2.16% de la votación valida del pasado domingo en Coahuila, por lo que perdió su registro como partido político en esta entidad federativa al no lograr alcanzar la cifra del 3% que estipulan las leyes electorales.

Varios analistas políticos señalan que la derrota que tuvo el PAN en Coahuila se debió porque no fue en alianza con el PRI, cuyo partido político logró obtener las 26 diputaciones locales de mayoría y una más plurinominal, por lo que tendrá mayoría absoluta en el Congreso Local cuando entre en funciones a partir del próximo 1° de enero del 2027.

Movimiento Ciudadano (MC), que encabeza Jorge Álvarez Maynez, también perdió su registro porque sólo logró obtener 29 mil 496 votos, es decir el 1.97%, en tanto que el partido local México Avante sólo obtuvo 7 mil 227 votos, es decir el 0.57%, por lo que ambos no obtuvieron la votación valida registrada el pasado domingo en Coahuila.

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en un verdadero predicamento porque a dos días de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en México, las huestes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigen más prebendas para retirar su plantones y bloqueos en la Ciudad de México.

No se conformaron con el compromiso que hizo la mandataria para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros (Usicamm) a través de una reforma que hará llegar en septiembre a la Cámara de Diputados, puesto que argumentan que no es suficiente la extinción del sistema que sólo anuncia los incrementos salariales y el movimiento de plazas del magisterio nacional.

Las huestes de la CNTE crítica que la Usicamm obliga a competir de forma permanente por los derechos laborales que consideran legítimos, además no están de acuerdo con las evaluaciones porque provoca incertidumbre laboral, luego de que todos aquellos docentes que no acreditan son cambiados o reubicados para darles oportunidad a los que se preparan y capacitan.

Los secretarios de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez y de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, así como el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, les propusieron a las huestes de la CNTE la instalación de una mesa de negociación plural para iniciar el proceso de extinción de la Usicamm, pero nada los convence.

La presidenta Sheinbaum Pardo descartó por completo utilizar las fuerzas públicas para quitar los bloqueos y plantones de la CNTE, como han solicitado varios empresarios que han sufrido importantes pérdidas económicas y que no creen que cedan con las negociaciones anunciadas.

Veremos que pasa ante el radicalismo de las huestes de la CNTE, pero es un hecho de que tratarán de boicotear el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026 entre las selecciones de Sudáfrica y México en el remodelado Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

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