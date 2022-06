Adiós, ‘alito’ adiós’; empieza a hundirse el PRI

A 15 días de la elección constitucional del 5 de junio, en medio de una de sus peores crisis políticas, el Partido Revolucionario Institucional vuelve a crujir, junto con su presidente nacional, ALEJANDRO “Alito” MORENO CÁRDENAS, que trastabilla en un proceso de caída que nadie podrá detener, pues encima de la estrepitosa derrota electoral, es perseguido con acusaciones graves de corrupción durante el ejercicio de su gobierno en Campeche.

Pero, ¿qué le espera al PRI y a su dirigente estatal en Tamaulipas, EDGAR MELHEM SALINAS, tras la derrota de la coalición PAN-PRI-PRD?

Primero que nada, hay que reconocer 2 cosas:

1- EDGAR asumió el PRI con plena conciencia de su quiebra política y económica: aún así y pese a que hasta sus padres lo persuadieron de que abandonara esa obsesión –pues presidir el partido en esas circunstancias le provocaría un alto costo, que ya se ve–, MELHEM SALINAS arguyó que el mérito sería mayor en esas circunstancias, y

2- Él no decidió la coalición PAN-PRI-PRD, pues ese acuerdo se tejió a nivel nacional, entre MARKO CORTÉS y ALEJANDRO MORENO, de modo que su conducta política al operar a favor del candidato CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, se dio en el marco de los acuerdos cupulares de su partido.

Hoy, ni el PRI ni el PRD acompañan al PAN en su intención de impugnar el resultado de la elección que dio como resultado la victoria del candidato de Morena, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y se ve difícil que los tricolores y los amarillos repitan la coalición el 2024 con los azules, aunque falta por ver qué sucederá con esos partidos de aquí a aquella fecha, pues salieron muy “raspados” con esta fallida coalición.

Más aún, el hecho de que EDGAR MELHEM SALINAS esté sumido en un lapsus de reflexión, da la idea de que podría dejar la dirigencia partidista, pues la derrota de la coalición deja al PRI a la deriva, pero más a su dirigente, pues cientos de priistas que se sumaron a la campaña del Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA le hacen ver su error.

Pero, repito: No-Es-Su-Error, pues la coalición –‘contra-natura’, la calificó LUEBBERT–, fue pactada en las cúpulas y hoy, “Alito”, el presidente nacional del PRI, está a punto de pagar su audacia.

¿Qué sigue?

… Pronto lo veremos.

«RETO ÚTIL», ROSTRO HUMANISTA

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA

En Reynosa, por cierto, la Administración Municipal proveyó de una imagen humanista a su estructura operacional, luego que el Alcalde suplente, JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ puso en marcha el programa social “El Reto Útil” este martes 21 de junio, con el propósito de fomentar en la población la donación de artículos escolares, que serán entregados a niños y jóvenes de sectores con más necesidades, para iniciar el ciclos escolar 2022-2023.

«Únanse a este reto para poder tener más artículos escolares para hacerlos llegar a los estudiantes en situación vulnerable durante los meses de agosto y septiembre», expresó el Presidente Municipal, dirigiéndose a empresas, instituciones educativas y quienes deseen ayudar a los estudiantes de escasos recursos económicos.

Con la participación del voluntariado del sistema DIF Reynosa, la CMIC, Plaza Comercial Del Río, entre otros invitados, la Secretaría de Desarrollo Social, HIDILBERTA VELAZQUEZ, aseguró que los productos donados llegarán a manos de quienes los necesitan.

Los centros de acopio recibirán desde hoy martes 21 de junio hasta el 30 de julio mochilas, bolsas para libros y útiles escolares en general: en el Auditorio Municipal, Plaza Del Río, y plaza Sport Training, donde se espera reunir al menos 1,000 paquetes útiles producto de la solidaridad de los reynosenses con sus niños y jóvenes estudiantes.

PROMUEVE CULTURA DEL AGUA

Por cierto, COMAPA-Reynosa, a través de la Coordinación de Cultura del Agua, continúa impartiendo pláticas de concientización sobre el cuidado y el buen uso del vital líquido.

Ayer por la mañana, ante más de 200 alumnos de la escuela primaria «Emiliano Zapata», ubicada en la colonia Jarachina Norte, se trataron temas de suma importancia para los alumnos en general, así como para sus maestros.

Personal de la citada coordinación dio a conocer diferentes formas de economizar agua y cómo reutilizar la que escurre de aires acondicionados y lavadoras.

El personal de la COMAPA de Reynosa fue atendido por la directora MARTHA ISABEL GONZÁLEZ SUÁREZ, así como por la profesora MINERVA DÁVILA LÓPEZ y PAMELA ITZEL PIZARRA, quienes se encargarán de difundir el material entre el alumnado.

ALCALDE MARIO LÓPEZ PLANTEARÁ

PROYECTOS AL DR. AMÉRICO

De otro lado, le comparto que, al reunirse con los socios de INDEX Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ informó sobre algunas obras en proceso de construcción, así como también expuso los 5 proyectos más importantes que planteará al Gobernador Electo de Tamaulipas, los cuales tienen como propósito seguir impulsando el desarrollo en esta frontera.

En el encuentro celebrado en la Asociación de Maquiladoras estuvieron presentes: ROSY TORRES, presidenta de INDEX; ROLANDO GONZÁLEZ BARRÓN, ex presidente de la AMM; JUAN MANUEL SIERRA, presidente de CANACINTRA y socio en la misma Asociación, entre otros gerentes de maquiladoras.

En ese marco, el Presidente Municipal destacó los retos y desafíos que enfrenta Matamoros a corto y mediano plazo, entre ellos, garantizar el servicio de agua potable, energía eléctrica, seguir avanzando en pavimentación, rescatar la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros para que sea administrada por un consejo, entre otros.

Enseguida mencionó los 5 proyectos que planteará al Gobernador Electo de Tamaulipas para colocar a esta frontera en el relieve nacional:

1.- continuar las obras en el Puerto de Matamoros;

2.- certeza en la tenencia de la tierra en la Playa Bagdad;

3.- la introducción del Metrobus;

4.-impulso de proyectos de agua y drenaje con el apoyo del Nadbank y

5.- la construcción de un nuevo Centro de Convenciones.

LÓPEZ HERNÁNDEZ también destacó los avances en pavimentación, semaforización, rescate del relleno sanitario, el equipamiento a limpieza pública para la recolección de desechos, la rehabilitación de los puentes elevados, entre otras acciones.

NLD, AVANZA REHABILITACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES

Mientras que en Nuevo Laredo, la construcción y rehabilitación de los 12 colectores y subcolectores, en la que se invierten 364 millones 965 mil 360 pesos para terminar con las inundaciones en las distintas calles, marchan en tiempo y forma y una vez concluidas, serán de gran beneficio a los ciudadanos.

En la actualidad se desarrollan obras en diversos puntos importantes de la ciudad, por lo que se encuentran calles cerradas para que se puedan realizar correctamente las construcciones y terminarlas en el tiempo estimado.

La alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, señaló que se están atendiendo problemas de colectores, drenajes sanitario y pluvial, la red de agua potable, pavimentaciones y muchas obras que no se ven, pero se sienten en el bienestar de las familias neolaredenses.

“Como pueden ver, desde el primer día de gobierno estamos trabajando intensamente en el tema de obra pública y no vamos a bajar el ritmo porque Nuevo Laredo lo requiere, hicimos el compromiso de recuperar la dignidad y grandeza de la ciudad y esto solo lo vamos a lograr desde abajo y con trabajo”, recalcó CANTUROSAS.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, CARLOS GERMÁN DE ANDA advirtió que siguiendo indicaciones de la alcaldesa, existe el compromiso de culminar todos los trabajos iniciados y exigir en cada caso a las empresas que cumplan con esa obligación y pidió a los vecinos reportar cualquier anomalía u obra abandonada.

“Quiero pedir a la ciudadanía una disculpa por tantas calles abiertas, son reparaciones que debieron haberse hecho hace un buen tiempo, pero no se hicieron y nosotros tomamos esta responsabilidad y los resultados positivos se verán en poco tiempo para beneficio de los propios ciudadanos”, señaló el funcionario.

NO MÁS DEMAGOGIA EN LA

SECCIÓN 30 DEL SNTE

Cambio de orientación temática para compartirle que, la base magisterial adherida a la Sección 30 del SNTE, exigió frenar los pronunciamientos anacrónicos y obsoletos de la “disciplina institucional”, pues esas expresiones arcaicas y desfasadas reflejan las prácticas trasnochadas de los regímenes antidemocráticos que fueron rebasados por la realidad.

Así, líderes de los trabajadores de la educación que participarán en la elección interna para renovar cuadros de la Sección 30 del SNTE, reclamaron seriedad y decencia a la dirigencia actual que encabeza el profesor JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, al señalar que no se vale recurrir a los métodos tradicionales para simular democracia e imponer al sucesor de GUEVARA VÁZQUEZ.

Tampoco, como se sospecha, que el propio líder seccional esté preparando su reelección al frente de la Sección 30.

Ello, como consecuencia de las jornadas de difusión e información de la respuesta al pliego de peticiones 2022, que más parece un sondeo rumbo a una reelección.

O peor, a la imposición del siguiente Secretario general de la Sección 30 que, ojo, puede ser “palomeado” por el propio GUEVARA VÁZQUEZ dentro de sus más cercanos colaboradores en el Comité Ejecutivo Seccional.

Se trata, sustentaron, de que la 4ª Transformación llegue también a la Sección 30 y democratice sus procedimientos internos, pues los maestros forman parte del sector pensante de la sociedad y no se puede caer en un juego de simulaciones para detener el avance de la democracia en todos los segmentos de la sociedad.

Al mismo tiempo, se trata de que la dirigencia seccional mantenga la dignidad y el decoro de nuestra organización sindical, sin pintar de colores ideológicos al Sindicato, ni servir de comparsa a gobernantes transitorios.

El magisterio está unido. No requiere llamados a la unidad porque si algo caracteriza a los trabajadores de la educación, es la unidad; pero no puede proclamarse la unidad para inducir líneas políticas en el proceso de renovación: Que dejen a los maestros en libertad de elegir a su próximo dirigente. Y si se coacciona el voto al interior de la Sección 30, se denunciará ante quien sea necesario hacerlo, pues se trata de que no se condicione el voto universal y secreto.

Mucho menos se permitirá que quienes operan las prestaciones sindicales, o económicas de la Sección, intenten violentar la voluntad del magisterio a través del condicionamiento del sufragio, que esta vez será universal y secreto.

“¡No!”, a la imposición desde la misma Secretaria general de la Sección 30, es la consigna de los maestros que pugnan por aplicar la Transformación magisterial, los cuales, entre paréntesis, son seguidores de la poderosa corriente magisterial que propone al Profesor ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO.

INSTALARÁ CHUCHO NADER

NUEVO VIVERO DIDÁCTICO

Mientras que en Tampico, con la finalidad de ofrecer un sitio didáctico que permita el reforzamiento de valores orientados a la preservación del medio ambiente; y a la producción y cuidado de las plantas, el Presidente municipal CHUCHO NADER dio a conocer la instalación del nuevo Vivero Didáctico Experimental de Tampico.

Este nuevo espacio ubicado en las inmediaciones del Teatro Metropolitano y el Centro de Convenciones Expo Tampico, está destinado a la producción y desarrollo de plantas para su posterior uso en espacios recreativos, camellones, escuelas y áreas deportivas.

CHUCHO NADER recordó que inicialmente el vivero municipal se encontraba en la parte posterior de la unidad deportiva, sin embargo luego de la ampliación y construcción del parque urbano de la Laguna del Carpintero, se reubicó al citado terreno, donde se realizaron las adecuaciones necesarias y la construcción de oficinas y nuevas instalaciones.

INICIA LA UAT PROGRAMA

DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

Por último, el personal sindicalizado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició las actividades del programa de capacitación especializada por parte del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), mediante el curso-taller de mantenimiento en sistemas de refrigeración, instalaciones eléctricas y plomería.

El objetivo del curso-taller es desarrollar en los empleados del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT), con función de oficial especializado, las competencias profesionales que les permitan lograr un mejor desempeño laboral y una superación personal.

Para formalizar el inicio de dichas actividades estuvieron presentes el Ing. RAFAEL PICHARDO TORRES, Secretario de Administración de la UAT; el Dr. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ BARRERA, Director del ITACE plantel Victoria; ÓSCAR VALDEZ ÁVILA, Secretario Estatal del SUTUAT; el Mtro. RAYMUNDO SUÁREZ GARZA, Secretario de la Sección Centro del SUTUAT; y el Ing. JUAN CARLOS ORTEGA ZAPATA, Director de Mantenimiento de la Universidad.

En representación del C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la UAT, el Ing. RAFAEL PICHARDO TORRES manifestó que la máxima casa de estudios en el estado percibe claramente la necesidad de capacitar, actualizar, entrenar y profesionalizar a su planta laboral.

De igual modo, agradeció la participación del ITACE en el diseño y desarrollo de estas actividades que se realizan en el marco del convenio de colaboración vigente entre este instituto, la Universidad y el sindicato universitario.

Por su parte, ÓSCAR VALDEZ ÁVILA, Secretario Estatal del SUTUAT, destacó la oportunidad de recibir esta capacitación, que continuará impartiéndose en futuras fechas enfocadas en cada perfil, para ayudar a que sus agremiados se mantengan actualizados y debidamente capacitados para el desarrollo de sus labores.