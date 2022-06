Temas post-electorales

No me atrevo a dibujar un panorama del futuro de Tamaulipas a corto plazo, porque el triunfo en las urnas está llevando a más ofensas, más enojos y mayor utilización de adjetivos en contra de personajes centrales de la política estatal, pero si fuera así, está bien porque saben que a eso se exponen.

Lastimosamente me refiero a los amigos -incluso de toda la vida-; compañeros de trabajo, de equipo deportivo; de afición; de vecinos… gente que incluso se reunía con frecuencia y las discusiones políticas les llevaron a fracturar esa ‘unión’ antes sólida.

Mi candidato no ganó en las urnas, escribía por WhatsApp a un amigo de muchos años, pero no dudo que una y otra coalición pudo haber cometido ilícitos electorales y tampoco puedo cerrar los ojos ante la posibilidad de la amenaza de algunos funcionarios públicos no a la burocracia, sino a la misma población.

La mañana del jueves 16, en la sede de Acción Nacional Tamaulipas, la prensa fue convocada para una conferencia del candidato a gobernador por la coalición ‘Todos por Tamaulipas’, donde el Truko Verástegui informó que antes de vencerse el plazo que señala la ley electoral, se hizo entrega del expediente de impugnaciones, a juicio del PAN.

El Ing. César Verástegui mostró a los periodistas el documento entregado al Tribunal Electoral y debidamente sellado de recibido, que señala no solo el fundamento jurídico, sino las inconsistencias de la elección del 5 de junio.

El Truko reconoció que “…existen más pruebas que se están recabando para demostrar que la elección estuvo viciada y esperamos tener la capacidad para demostrar contundentemente que el resultado que se dio a conocer no fue el resultado correcto, buscando el derecho de la voluntad popular sea el que el Tribunal determine…”

Pese a que los militantes y seguidores de Morena, quisieran que las plumas sobre el tema, escribieran lo que les gustaría leer -si los hay-, la percepción personal es que sería muy deshonesto publicar más allá de la realidad.

Un connotado doctorando en Ciencias Sociales del Colegio de Tamaulipas escribió, sobre la conferencia de prensa: “Veremos cuántos periodistas abordan el tema, pero no para replicar lo qué ahí se dijo. Porque eso sale en las redes y hasta con audio y video original así que chiste. Habría que señalar que el Ministro presidente de Tribunal Federal electoral es un Foxista-carderonista…”

Al académico en cuestión parece que se le olvida, ¿a propósito omite?, que un presidente del Tribunal preside, el resto de magistrados son quienes por mayoría de votos determinan… Conste. La pasión es fuerte y seguirá con mucha ‘enjundia’ dijo la indita.

En redes sociales se lee que el magisterio de Tamaulipas todavía no tiene fecha para renovar la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, presidida por el matamorense José Rigoberto Guevara Vázquez.

La razón es simple: no hay convocatoria de cambio, porque el Comité Nacional, en su atribución estatutaria, no la ha emitido. Quienes dicen que saben o presumen de saber, dicen que pudiera ser hasta finales de este pandémico 2022.

La llamada de atención es que primero se habrá de convocar para un Pleno Seccional, por lo que la base del gis, no se debe dejar engañar con reuniones de grilla adelantada, cuando todavía “…no son los tiempos que marca nuestra norma estatutaria.”

El caso es que campechanamente en el país hay secretarios generales que llevan ya varios años ‘pasaditos’ del tiempo estatutario, pero que por la pandemia del COVID-19 y la falta de convocatoria del SNTE, siguen en el juego político seccional y estatal, como en el caso de Rigo Guevara.

Como colofón sintetizo que El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligó al Congreso de la Unión, asignarle un espacio en la Comisión Permanente al Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados, aseguró el coordinador de la bancada Naranja en el Senado, Clemente Castañeda.

“No es asunto de interpretación ni de voluntad, sino que debe ser acatada por Morena y sus aliados…”, aseguró el jalisciense Clemente Castañeda Hoeflich, porque agregó “… a Morena se le esté haciendo costumbre violar la ley…”, refiriéndose al desacato a las resoluciones judiciales.