No permitiremos que el PAN, manche la reputación de los servidores de la nación: Delegado

Ciudad Victoria.-“No vamos a permitir que el mismo partido, Acción Nacional, que a nivel federal votó en contra de todos los programas sociales quiera manchar el excelente trabajo que se realiza a favor de las y los tamaulipecos”, advirtió el Delegado de Programas Federales Luis Lauro Reyes Rodríguez.

El funcionario federal respondió enérgicamente a la impugnación del PAN que pretende involucrar a los servidores de la nación en sus mentirosos alegatos, “cosa más falsa, la que están diciendo los panistas”, afirmó.

Aseguró que, en Tamaulipas se acatan los principios de imparcialidad y equidad en la aplicación de los programas sociales, con base en la moral y ética que encabeza el gobierno federal.

“Se respetaron en su totalidad las líneas institucionales con un blindaje electoral para todo el personal y servidores de la nación, con la suspensión de sus actividades laborales”, añadió.

“Este acto fue sustentado con la colocación de sellos a vehículos y oficinas de la Delegación de Bienestar en todo Tamaulipas”, explicó al salir en defensa del personal federal que ha sido calumniado por los panistas.

El responsable de las acciones de beneficio social resaltó que todas las oficinas de Bienestar y todo el personal que lo conforma se rige bajo los estrictos principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Los servidores de la Nación son personas ejemplares que llevan el mensaje del presidente de la República a todas y todos los tamaulipecos”, reiteró Reyes Rodríguez.

Afirmó que recibirán asistencia jurídica y todo el respaldo para enfrentar las falsas acusaciones de que son objeto 492 trabajadores federales, por parte del PAN.