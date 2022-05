De confirmarse en realidad la llegada de médicos cubanos a Tamaulipas, por invitación directa de Andrés Manuel López Obrador, esta polémica decisión podría ayudar a decenas de comunidades muy apartadas en territorio tamaulipeco.

Citamos pues a Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave en el llamado altiplano tamaulipeco, al igual que para el norte como Méndez, Burgos, San Nicolás, San Carlos, Cruillas y hasta Villagrán, Hidalgo y Mainero.

También será bueno investigar si, efectivamente, los galenos mexicanos y especialmente los tamaulipecos, se han negado a trabajar en esos lugares de alta y muy alta marginación o pobreza.

Por lo pronto, López Obrador está decidido a enviar a los médicos cubanos a las zonas donde más se necesita. Habrá que esperar si esto le da buen resultado. Pendientes.

Y en cuestiones políticas, no descarte usted que Arturo Diez Gutiérrez Navarro, candidato del Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas, “tire la toalla” antes de tiempo, aunque hemos dicho que si ha avanzado algunos puntos pero no más y se sume al panista Cesar Augusto “El Truko” Verástegui Ostos. Esto sucedería en los próximos días y si no pal’ baile vamos.

Y para ser sinceros, el ex alcalde victorense no logra levantar más, ni lo haría de aquí al 5 de junio de acuerdo con los analistas políticos. La división de Arturo no tomaría por sorpresa a nadie, pues le serviría al candidato azul ya que el número de votos que le aportaría al Truko seria mínimo.

Y hablando precisamente del abanderado azul afirma él, que a las y los tamaulipecos: no les fallare y se declara listo para jugar todo por el todo el próximo 5 de junio, donde declara que en su gobierno de ganar la elección apoyará a la Educación, Desarrollo Social y fortaleciendo el Estado de Derecho.

Solo en Nuestro México se ve esto

Ahí tiene usted que el alcalde tulteco, Antonio “Láminas mentiras” Leija Villarreal se aventó otra más, al regalar paquetes de trusas a los docentes del municipio con motivo del “Día del Maestro”, pero a muchos no les quedaron, eran talla chica y ahora buscan que esos paquetes se los cambien por tallas extra grandes o súper grandes.

Los profes se preguntan ¿Como un alcalde como el de Tula haya adivinado que esas prendas íntimas ya las traían muy desgastadas, muy flameadas y bien pedorreadas?, y que lo ideal sería darles unas nuevas, pero le fallo al forastero en las tallas o no pregunto el bulto.

Dicen que por lo menos cien maestros están buscando catafixiar por una más grande, por lo que si a usted le interesa puede comunicarse al Centro Regional de la Educación en aquel municipio.

NOTAS CORTAS

1.- Regidores flojos. Así vemos [email protected] por esta región semiárida que se escudan que para no quitarle según ellos reflectores a los candidatos al gobierno del Estado y para justificación no hay quien les gane una. La verdad no están haciendo nada, siendo que la ciudadanía amerita atención y apoyo de a sus intereses sociales. Los mas que se notan inútiles son los de Miquihuana y Tula.

2.- Por cierto, en el altiplano nos reportan los estrategas de la coalición Morena, PT y PVEM que ya están listos para la estrategia territorial, mismos que están bien armados y capacitado todo el equipo que defenderá el voto el próximo 5 de junio.

Este equipo está bien preparado en Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, sobre todo encabezados por los ex alcaldes de sus municipios que día a día vienen brincando más a la 4T.

3.- Dicen que un ex alcalde del altiplano que de bebé era tan hermoso, pero tan hermoso, que su nodriza, en lugar de darle pecho, le dio la espalda. ¿Adivine a quién es?

4.- De última hora nos reportaron del multitudinario primer cierre de campaña del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” que encabeza los partidos de Morena, PT, y PVEM, Américo Villarreal Anaya, allá en el Pueblo Mágico de Tula, donde del templete de concreto en la Expo Feria expresó: “Les pido que salgamos masivamente a votar el 5 de junio, que no quede duda cual es la dirección que le queremos dar al Estado” y desde aquí empezamos a transformar Tamaulipas, pues claro que se pude, dijo.

Antes los pueblos originarios de este municipio como Nahola, entregaron al candidato el Bastón de Mando, que cuenta con un significado político, cultural y espiritual, por conducto del representante de la comunidad, Secundino Gaytán Sáenz, quien reconoció en el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, al próximo gobernador de Tamaulipas y le pidió no perder de vista esta zona indígena donde permanecen las raíces de los tamaulipecos, pues su comunidad vive en la espera de la regularización de sus tierras y de justicia en la entrega de agua.

Por su parte, Américo Villarreal les manifestó que la libertad no se implora, se conquista, tenemos que recuperar a todo Tamaulipas, los convocó a no dejarse intimidar y salir a votar masivamente el próximo 5 de junio, recalcando que serán de los primeros en ser atendidos ya que es bien sabido que esta zona es una de las más vulnerables del estado, además mencionó que se deben rescatar los productores de lechuguilla, henequén, nopal, así como de ganado menor y sobre todo, realizar una campaña intensiva para optimizar y localizar el agua en la zona.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.