Increíble lo que se ve en el Congreso del Estado, un recinto que se supone está diseñado para la política siendo escenario de enfrentamientos, de desencuentros que cada vez se observan más cerca de llegar a los golpes como lo que ocurrió ayer entre un diputado de morena y otro del pan.

Así está el Congreso de Tamaulipas que de ser la casa del pueblo pasó a convertirse en la casa de la risa, en algo muy parecido al manicomio y todo por discutir un tema que no tendrá ningún fin, el desafuero de la diputada Úrsula, la coordinadora de Morena, que supuestamente pedía moches o inflaba facturas en su paso por la administración pública, y le digo que no tendrá ningún fin porque no hay suficientes votos para quitarle la protección constitucional.

Lejos de trabajar por los tamaulipecos, los legisladores siguen empecinados en que su agenda tenga que ver con los tiempos políticos, le dan prioridad a los votos y son bastante apáticos cuando de ver por la raza se trata.

La pregunto con seriedad, ¿usted se acuerda quién es el Diputado o Diputada de su distrito?, a ese me refiero, a que una vez que consiguen una beca de tres años y una tribuna para rendirle pleitesía y hacer como que trabajan por quien realmente obedecen se olvidan de sus representados, ya no vuelven ni por la feria, menos a preguntar si se le ofrece algo para quienes los eligieron, si tienen una propuesta de ley.

Así son los legisladores, muy lengua larga cuando se trata de quedar bien con sus jefes o están en la cosecha de votos, se lucen con quienes lo puede hacer permanecer en el cargo o impulsarlos a espacios más importantes, pero enmudecen cuando el ciudadano les pide que se pongan a jalar para beneficio de todos.

No hacen nada, cuando hay que revisar cuentas públicas, por ejemplo, solo votan conforme a la línea que reciben y no por el interés genuino de cuidar cada peso que le corresponde al pueblo.

Le repito, esos son los legisladores, personajes que hacen política como en la época de las cavernas, que ven un Tamaulipas distinto a quienes lo transitamos todos los días, hombres y mujeres que lejos de preocuparse por proponer solo se dedican a destruir a quien consideran su enemigo político.

¿Hay algo serio en el Congreso?, jodidamente nada, los moradores de esa casa de la risa van a pasar a la historia como personajes que le causaron más daño al Estado que beneficios, que en lugar de haber merecido esos honorables cargos mejor les hubiesen regalado citas con psiquiatras, por lo menos, con psicólogos que se pusieran a hurgar en sus cabecitas a ver si un día les encontraba algo diferente a su necedad de querer verle la cara al pueblo…

Y QUE SE DIJO HOY EN CAMPAÑAS… EL TRUKO ESTUVO recorriendo el sur del Estado donde los empresarios se le adhirieron y reconocieron el trabajo en seguridad publica que encabezó como Secretario General de Gobierno, además le recalcaron que es el candidato que conoce y puede hacer las cosas mejor en la materia, también desde su oficina se emitió un comunicado donde informan que el candidato de la Coalición “Va por Tamaulipas”, César Truko Verástegui, resultó electo nuevamente como el primero en abrir el debate organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), tras realizarse el sorteo para el orden de intervención.

En la ceremonia realizada por el órgano electoral se confirmó la negativa de Américo Villarreal Anaya para participar en este ejercicio democrático que da a la población la oportunidad de escuchar los proyectos de gobierno de cada uno de los candidatos.

En el sorteo estuvieron representantes de los candidatos César Truko Verástegui y de Arturo Diez, quienes avalaron la transparencia en que se designó el orden de participación.

En el primer debate fue igualmente Truko Verástegui el primero en participar, además empresas encuestadoras lo consolidaron como el gran ganador al ser el único en presentar propuestas más claras para el desarrollo de Tamaulipas.

El segundo debate se realizará el próximo domingo a las 19:00 horas, el moderador será el periodista Javier Solórzano Zinzer y se abordarán los temas: Educación Pública, Estado de Derecho y Desarrollo Social, será transmitido a través de distintas plataformas digitales y medios de comunicación de todo Tamaulipas.

AMÉRICO CELEBRÓ QUE las figuras del priismo de Reynosa encabezados por Óscar Luebbert, Gustavo Rico de Saro, Humberto Valdés Richaud, Daniela Rodríguez, María Esther Camargo, Rodolfo Bermúdez, Salvador Portillo, Eduardo de León, Dulce Nava, Matha Isabel Morato, Norma Delia González,

y decenas de priistas decidieron sumarse a su campaña porque argumentaron que sus dirigentes y operadores “pactaron con sus verdugos y ofensores”.

En un encuentro en el que estuvieron también empresarios, que al decir de la doctora Maki Esther Ortiz, generan la mitad de los empleos del municipio, el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” recibió el apoyo y le dijeron que son gente de palabra, llamaron a la lucha y se comprometieron a marchar por un futuro mejor para Tamaulipas.

Gustavo Rico de Saro, quien se refirió al doctor Villarreal Anaya, expresó, “Le reconocemos como un viejo compañero de batallas” y, pese a que los del tricolor no acostumbran a ventilar sus asuntos y desacuerdos en público, explicó:

“Quienes tienen la posibilidad de registrar candidatos, decidieron pactar con nuestros verdugos y ofensores, pero la militancia y demás amigos que hoy nos hacemos presentes para saludar al próximo gobernador de Tamaulipas, están con usted”.

Los priistas que se sumaron, coincidieron en que “Tamaulipas necesita una transformación y el único que la garantiza es el doctor Américo Villarreal. Ahora, al igual que en 1988, se rompieron los equilibrios, se marginó a los nacionalistas y se impusieron los que usaron al gobierno para enriquecerse”, acotó al señalar que por eso se unieron al candidato de Morena, PT y Partido Verde.

En tanto, cabe mencionar que el doctor en su mensaje valoró la presencia de los presentes sobre todo por el momento político que vive Tamaulipas.

Dijo que la propuesta de la transformación de Tamaulipas ubica en el centro de todo al ser humano y nadie puede estar en contra de los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y los equiparó con los valores éticos de la verdad, la justicia y la honestidad, que son los que sustentan también este proyecto.

Aseguró que los priistas presentes en el acto tienen los mismos principios de unidad y justicia social, les llamó a retomar los caminos y reprobó la conducta de los que hoy gobiernan porque nadie aguanta otros seis años con esa represión y amenaza, utilizando las instituciones para los intereses de unos cuantos.

