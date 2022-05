Precios y elecciones

Dicen quienes manejan estadísticas que el efecto de una variable independiente considerada como la causa, al producir un efecto se genera la variable dependiente y siempre tratan de buscar explicaciones sobre la repercusión que la causa tiene y buscan medirla con exactitud para determinar el impacto en la población.

Tratar de buscar la repercusión que tiene el gran aumento en los precios de los productos de la canasta básica en las elecciones de seis entidades del país, entre ellas Tamaulipas, quizá no sea sencillo, porque se trata de dos variables de baja compatibilidad y el anuncio del Gobierno Federal de una estrategia antiinflacionaria para amortiguar el impacto negativo en la población, no debe de funcionar, porque una cosa es la escalada de precios que está imparable desde la cuesta de enero y otra anunciar remedios para no afectar las elecciones locales.

Que el sueldo no le alcance a la gente para comprar los productos básicos es mal augurio para el Gobierno Federal que tiene mucho interés es ganar las seis gubernaturas, aunque en entidades como Tamaulipas, Aguascalientes Durango y hasta Hidalgo, las cosas se complicaron para el partido que maneja Mario Delgado Carrillo, de ahí que sea notoria la intención presidencial de manipular el impacto de la inflación para que la gente le crea una vez más al presidente don Andrés López Obrador, aunque nos sea cierto.

La carestía en los precios de los productos y artículo de consumo diario por los mexicanos tiene apellido y es inflación, aquí y en china, dado que, el reporte más reciente indica que de una semana a otra el alza fue mayúscula y nadie da explicaciones, además por ninguna parte se encuentra un efecto positivo de la estrategia antiinflacionaria.

La gente comienza a intranquilizarse y, porque están cerca las votaciones en seis entidades del país, quizá al alza incontenible en los precios de los productos de primera necesidad le pegue al voto el cinco de junio que viene, esto es, que las personas decida no acudir a las casillas y si lo hacen pensarán porque partido votar.

Los ciudadanos no creen que sea justo que, deban de dejar de comprar productos y de mantener servicios porque los sueldo cada vez alcanzan para menos, en tanto que, los dueños de los locales denominados punto de venta, son los primeros que no están de acuerdo con los nuevos precios que les dan los distribuidores, sabedores de que perderán clientes y aquellos productos que se dispararon en forma exagerada, se les quedarán en anaqueles.

Aguacate, repollo morado, alguna variedad de tomate, papa, carnes y productos enlatados como frijoles, duran más tiempo en anaqueles, porque la gente no completa para llevarlos, aunque sus hijos o la familia completa se encuentre en espera de tener en su mesa aquello que les gusta y que estaban acostumbrados a consumir, porque tenían costos accesibles.

Es seguro que, por el resto del mes, la carrera alcista continue y en paralelo habrá información para que la gente crea en el plan antiinflacionario que, hasta el momento no se ve por ningún lado, pero, está en la información oficial con la idea de que los ciudadanos crean en ello, basados en el principio de que el populismo puede convencer a los ciudadanos de que podrían suceder cosas a su favor que en realidad nunca acontecen.

Con todo más caro e inaccesible debido a la pulverización salarial, mal harán los ciudadanos en votar por el régimen que se ha encargado de propiciar políticas económicas inflacionarias que acelerarán la llegada de la crisis y bajo esta premisa es que la variable precios no se llevará nunca con la variable voto, por ello, hay quienes creen que la carestía de la vida es un presagio en negativo para el partido de Mario Delgado Carrillo en la mitad o más de las gubernaturas que se cambian pronto.

Los otros.

Por allá en la ciudad de Reynosa el candidato de la coalición de izquierda, doctor Américo Villarreal Anaya tuvo a su favor la suma de muchos priístas que tienen estructuras políticas, las cuales pusieron a su servicio para ganar de aquel municipio emblemático.

Está la suma del exalcalde Oscar Luebbert Gutiérrez y de su esposa la exdiputada y Regidora, Esther Camargo de Luebbert, del ingeniero agrónomo Humberto Valdez Richaud también exalcalde y exdiputado, Gustavo Rico de Saro, Salvador Portillo y muy vista ya en el proselitismo puro, la exalcaldesa panista Maki Ortiz de Peña a favor de la coalición izquierdista.

De cualquier manera, todavía en esta mitad de semana, las encuestas de muchas empresas dedicadas a medir las preferencias electorales de los ciudadanos que viven en las entidades con elecciones, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, hacen ver muy competidas opiniones entre los dos candidatos de las coaliciones, ya que, el ingeniero César Verástegui Ostos mantiene paso ascendente, que sus colaboradores esperan le sirva para superar a su competidor.

Faltan 17 días para las votaciones y 13 días para que concluyan las campañas proselitistas de los tres candidatos a la gubernatura de la entidad y muchas cosas pueden pasar todavía, ojalá que todas sean positivas y que ninguna negativa pueda sacudir el proceso electoral de Tamaulipas.