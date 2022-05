Opiniones ¿Divididas o unánimes?

Muchas carnes asadas el sábado por la noche, cuando la expectación por la pelea entre el ruso Dmitry Bivol y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Desde luego no faltaron los pronósticos de los ‘villamelones del boxeo’ que aseguraban una pelea vendida a favor del tapatío y la sorpresa llegó: Por decisión unánime de los jueces el Canelo Álvarez perdió.

Los ajenos al deporte de las ‘trompadas’ fue extrañó que después de entonado el Himno Nacional Mexicano, siguió el de Gringolandia, pero no el ruso y explican los expertos fue por lo de las sanciones a la Guerra con Ucrania.

Dmitry Bivol (2022) es el segundo pugilista que gana al casi invicto tapatío El Canelo Álvarez, pues Floyd Mayweather (2013) fue quien por primera vez lo exhibió como perdedor, aunque siempre quedaron los ‘asegunes’.

La afición mexicana, quizá desde la mitad de la pelea y no falta quién asegure fue desde el principio, que el fantasma de la duda del triunfo mexicano estuviera en el ambiente, pues mientras El Canelo reflejaba en el rostro la huella de los golpes, el ruso con su color aperlado, siempre lució limpio y duro de músculo.

La pelea a 12 rounds, entre el ruso y el mexicano, bien se puede comparar con la que se vive en campaña para gobernador de Tamaulipas, donde en el cuadrilátero electoral se enfrentan el oriundo de la Capital, Cd. Victoria y el Xicoténcatl.

AVA y El Truko son los pugilistas estrellas, mientras el otro victorense, pero de ‘peso mosca’ Arturo ¿10? Estaría no como retador, pero sí como aguador o porra en las gradas, gritando en contra de los que se están lidiando raund tras raund.

En la pela del sábado el púgil ruso conectó la mayor cantidad de golpes ante un boxeador tapatío que lució bien, pero extremadamente estático, a pesar de que en los primeros episodios de la pelea consiguió conectar sus combinaciones al cuerpo y su característico uppercut.

En el ring electoral, las primeras semanas parecían de estudio, de evaluación del contrincante y los electores vieron pocos golpes, nada de propuestas o las mínimas que surgieron ya existen… hasta el Primer Debate, donde cada uno gritó a todo pulmón su triunfo… ¿Ganador verdadero? Hay quienes opinan que no hubo.

Los siguientes asaltos al ring se han visto reflejados por los números no de los jueces, sino de las encuestas reales o falseadas, de las preferencias ciudadanas y en todas hay un triunfador, aunque siempre se repite uno u otro. El reservado tercer lugar ahí está y no falta quién asegure sorpresa y no falta quien suponga al final este de ¿10? declinará en favor de uno de los dos.

Quienes sí han declinado a favor de Morena y lo que representa, son personajes que llegaron a la vida pública por un partido político como el Revolucionario Institucional donde Oscar Luebbert hasta fue aspirante a la gubernatura; el operador pitufo, Héctor Pérez Ibarra y el del Comité Campesino, Mauro Barrera Martínez.

Desde luego que una de las sorpresas, no confirmada hasta el momento de escribir este espacio, es la adhesión a AVA de la Dra. Maki Ortiz Domínguez, con amistades en las altas esferas de Acción Nacional, pero que cambió al movimiento político del presidente, quienes le aseguraron la Alcaldía para su Jr.

¿Será cierto que la Dra. Maki Ortiz finalmente declinó en sus pretensiones de quitar la candidatura a su colega, el Dr. Villarreal Anaya?

Dicen los aficionados al box que la pelea entre Bivol y WEl Canelo dejó atónitos a los 20 mil aficionados que asistieron al T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), pese a que hubo rumores de que un buen porcentaje acudió no para animar al ‘Canelo’, sino para verlo perder.

¿Será posible tanta maldad entre la afición? La verdad es que no lo dudo, porque en la arena electoral no falta quiénes están esperando el Día D no para ver quien triunfa y celebrarlo, sino para celebrar la derrota del perdedor.

El 5de junio se acerca a marchas forzadas y quienes aspiran a ocupar las oficinas del 15 Hidalgo están multiplicando esfuerzos, al grado que los tribunales judiciales no tardan en incrementar las demandas de investigaciones de todos tipos.

En el box los jueces dieron la victoria a Dmitry Bivol, pese a que representa a una nación que invade militarmente a otro país. Los números no fallaron el dictamen unánime 115-113 en las tres tarjetas.

El 5 de junio también habrá un triunfador, aunque se auguran problemas postelectorales.