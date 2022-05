Es una vAgrede contingente de DIP. Janecarlo Lozano a adultos mayores y mujeres en evento oficial en la GAMictima

Irrumpe contingente con violencia en Asamblea Informativa de la Jefa de Gobierno

El diputado Lozano tiene al menos 5 carpetas de investigación por distintos delitos

Ciudad de México; a 07 de mayo de 2022.-Un grupo de alrededor de 2 mil personas encabezadas por el diputado Janecarlo Lozano agredieron a adultos mayores y mujeres durante un evento de la Jefa de Gobierno en la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).La agresión ocurrió cuando dicho contingente irrumpió de forma violenta la

Asamblea Informativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con el Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil para intentar ocupar un espacio reservado para mujeres y personas de la tercera edad.

«Veníamos muy tranquilos a escuchar a nuestra Jefa de Gobierno y llegan estos tipos a agredir, aquí no es lugar para esas cosas, esto no había pasado en Morena y no se vale», dijo Carmen Martínez, asistente al evento.

Janecarlo Lozano, quien se coló a una diputación plurinominal por el PRD en 2021, se unió a Morena hace ocho meses, y ésta sería su primera aparición pública de importancia en un evento de la Alcaldía GAM desde su transición.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Ciudad de México, el diputado, ahora morenista, acumula al menos 5 carpetas de investigación por distintos delitos como fraude y violencia familiar.

Por otro lado, enfrentó denuncias en la Contraloría cuando fue subordinado de Víctor Lobo en la entonces delegación Gustavo A. Madero.

Después de los incidentes violentos, algunas señoras y adultos mayores se retiraron del evento para evitar ser agredidos.