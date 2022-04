Sin duda que los mexicanos, en tiempos electorales no terminamos de entender los golpes mediáticos entre quienes contienden por cargos de elección popular, como en el caso de Tamaulipas y otras cinco entidades quienes el próximo 5 de junio, elegiremos nuevo gobernador.

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) al organizar los dos debates entre los candidatos registrados, seguramente sabe de las descalificaciones que vendrían en este tipo de eventos y buscó la manera de que la moderadora, en el caso del primero a la periodista chilanga Ana María Lomelí, centrara las participaciones. Pese a ello, ‘los golpes’ se dieron y fuertes.

Existen circunstancialidades mediáticas que escapan del control electoral por el impacto que pudiera tener entre los votantes y su decisión en el momento de acudir a las casillas para emitir el voto.

El sismo mediático en Tamaulipas y del país, se dejó sentir desde la tarde noche del miércoles cuando se difundió de la orden para desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La orden llegó del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) del gobierno federal, no pudo fundamentar las acusaciones en contra del gobernador tamaulipeco.

La suspensión es definitiva para el desbloqueo de las cuentas bancarias de Francisco García y se le autoriza para que “…pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos”, reza el resolutivo del Poder Judicial de la federación.

El resolutivo del Tribunal también explica que “…hasta este momento la responsable (FGR) no ha aportado documentación sobre la petición del bloqueo de cuentas emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales…”.

El gobernador tamaulipeco dijo que el ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera “…mintió. Engañó a la Cámara de Diputados, falseó información, entregó documentos alterados y no sólo eso, también hizo imputaciones sobre ciudadanos norteamericanos que no tienen nada que ver con esto”.

También en tiempos electorales, en San Carlos, Tam., el doctor Américo Villarreal, candidato de la Coalición Juntos Haremos la Historia, insistió sobre los malos gobiernos que dividieron Tamaulipas, y que todos los municipios deben estar integrados.

El candidato de Morena, PT y Verde, señaló que regiones como San Carlos, por años, han sido excluidas por el aislamiento y dijo “…es tiempo de que todos estemos unidos como tamaulipecos…Nos fragmentaron para hacernos menos y hablamos de nuestra región como una forma aislada.”. Lo malo es que la división nacional viene del Ejecutivo Federal, precisamente del partido que representa.

Por el lado de la Coalición Todos por Tamaulipas, su candidato César, El Truko, Verástegui, este jueves estuvo por Matamoros donde se sabe tuvo varias mesas de trabajo con los sectores productivos de la región. Además de reuniones con miembros de la sociedad civil y la militancia de los tres partidos que lo postulan.

Este viernes el abanderado del PAN, PRI y PRD, planea entrevistarse con amigos, militantes y ciudadanos de los municipios de Burgos, Méndez y Cruillas y el próximo sábado, estar en la Capital, Cd. Victoria.

Algunas encuestas, César Augusto Verástegui, cierra el primer mes de campaña, como primero en las preferencias electorales, con una campaña caracterizada de alegría, con propuestas de desarrollo estatal, de paz social, de seguridad, con la esperanza de salud familiar y planes para el desarrollo, cultural, social y económico de los tamaulipecos.

Por su parte, el candidato del Movimiento Ciudadano, Arturo Diez -solo de apellido- sigue recorriendo los 43 municipios que tiene el estado, dice que sigue “…escuchando necesidades de la gente que ya no aguanta más gobiernos corruptos o que no quieran atender problemas de raíz” e insiste en el borrón y cuenta nueva… ¿Incluirá sus cuentas como alcalde de Cd? Victoria?