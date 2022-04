El debate enojò a comerciantes

Al margen en que vaya a parar todo el relajo del audio que circuló profusamente por las redes donde se escucha la voz del alcalde de Victoria LALO GATTAS BAEZ conversando presuntamente con el empresario asesinado SERGIO CARMONA, el objetivo se logró en beneficio de quienes así planearon.

De arranque LALO se gancho tan es así que acusó de la filtración a su homólogo de Madero ADRIAN OCEGUERA quien casi de manera inmediata se deslindo del espinoso asunto incluso, dijo que LALO es su amigo mostrándose extrañado porque no le habló antes de ventilar el tema a los medios de comunicación.

Por supuesto que el relajo deja al descubierto que entre ambos no hay la mejor relación como no la hay tampoco según trascendidos con el candidato al gobierno del estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el edil de Madero.

Lo que si se sigue machacando y sale a colusión constantemente, es el muy incómodo tema de los hermanos “empresarios” CARMONA ANGULO que involucra a altas figuras del morenismo como por ejemplo al diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y al alcalde de Altamira ARMANDO MARTINEZ, entre otros.

Curiosamente todo este escándalo es detonado en pleno proceso electoral, por ello insistimos que el objetivo se logró por parte de los “malosos” contrarios políticos de los morenos.

En otro punto a diferencia cuando decía que el PAN perdería en cinco de las seis gubernaturas en juego entre ellas la de Tamaulipas, el dirigente nacional de dicho partido MARKO CORTÉS aseguró que la situación es distinta tanto que están listos para ganar en las elecciones del cinco de junio.

De paso por Reynosa el titular del blanquiazul reiteró que Tamaulipas no es foco rojo, dejó de serlo hace tiempo en el mapa político del país, por el contrario manifestó que la tendencia indica que el partido ahora coaligado junto al PRI y PRD, habrá de ganar la elección, así lo indican todos los sondeos de opinión realizados hasta el momento.

En otras cosas la dirigencia del PRD sigue soñando al menos así lo demuestran las intenciones de la delegada del partido VERONICA JUAREZ de querer alcanzar en la elección en puerta de la mano de la coalición “Vamos Por Tamaulipas al menos el 8% y así poder alcanzar las prerrogativas que le fueron retiradas desde hace años.

Sin duda nada más alejado de la realidad puesto que el partido del sol azteca es menos cosa que nada en el ámbito político-electoral del estado, de hecho ni en los mejores tiempos el partido ha sido un contra peso de absolutamente nada.

Mientras sigan detrás desgastadas figuras como el caso del consejero nacional ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ, el PRD en Tamaulipas seguirá nadando en la mediocridad y el olvido ciudadano, por decir lo menos.

Algo similar sucede con otros partidos que pretenden resurgir agarrados de los pies de los partidos con presencia, tal es el caso de los muertos políticos PT y Partido Verde Ecologista de México, ambos, sin absolutamente nada de presencia en Tamaulipas y de ello, hay constancia.

En otro punto el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia” AMERICO VILLARREAL ANAYA denunció públicamente la presion a la que están siendo sometidos cientos de burócratas del estado a quienes se les está obligando a acudir a los mítines y todo tipo de reuniones en apoyo de su rival político so pena de ser hasta despedidos de sus trabajos sino acuden.

Asimismo el candidato rechazó enérgicamente estas viejas prácticas las que calificó también de intolerables por decir lo menos.

En otro tema el diputado panista y Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR sigue mostrando absoluta ineptitud por llamar de alguna razón a su actuar al frente de tan importante espacio legislativo.

Lo anterior debido a que ya casi son dos meses desde la lectura del Sexto y último informe del Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y es tiempo que ni fechas se tienen para las comparecencias de los secretarios de estado que habrán de presentarse ante comisiones o al pleno según sea lo acordado.

De la falta de atención y cumplimiento de las comparecencias de los funcionarios el mentado diputado culpo a los y las diputadas de MORENA, como si no se supiera que es por su falta de eficiencia, en fin, pero como pedirle peras al olmo.

En tanto en lo que no se vio durante la celebración del debate entre los tres candidatos al gobierno del estado, fue el enfado de decenas de comerciantes del centro de la capital del estado quienes ese día no tuvieron ventas debido a que simple y sencillamente alguien tuvo la “ocurrencia” de no dejarlos entrar a sus propios negocios, lo bueno que andan en busca del voto, imaginense si no.

