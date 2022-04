El show que hicieron los Diputados federales por motivo de la llamada Reforma eléctrica los pinta de cuerpo entero, les valemos madre.

Nos tienen de rehenes, es claro que lo único que les interesan son los votos y por ello siguen al pie de la letra lo que les recomendaron los clásicos hace ya muchos siglos, el más vivo de todos, el divide y vencerás escrito en 1530 por Nicolas Maquiavelo en El Príncipe.

En realidad, no tenía razón de ser que se sometiera la iniciativa del Presidente Andrés Manuel a dictamen cuando se sabía de antemano que no podría pasar, que no alcanzaría los votos suficientes para hacerse una reforma constitucional, por ello se puede asegurar que lo único que pretendían era polarizar más al país, dividir.

Lo más triste es que no se discutió nada, no se plantearon con claridad los puntos importantes , por ejemplo, como se haría la búsqueda real de una reducción de tarifas, vaya, ni siquiera hablaron de una forma decente de eliminar los abusos de algunos empresarios particulares con motivo de contratos con la CFE para generar su propia energía o para vendérsela a la propia institución.

El PRI, por ejemplo, propuso energía eléctrica gratuita a los más pobres, a quienes no podían pagar el costo de esta, y aun cuando Morena discutía que esa era la finalidad, el PRI reclamó que solo lo decían, pero que la ley no contemplaba nada al respecto, que la habían dejado vaga, sin la posibilidad de aplicarse.

En realidad, las discusiones fueron así, con temas comunes, generalidades, sin que el pueblo de México pudiera conocer que es exactamente lo que quiere el gobierno, o la oposición, porque, lamentablemente, no buscaban más que dividir, más que colocar a la izquierda y a la derecha en un lugar, de pintar de traidores a unos y otros, de mentirosos, de farsantes, y nadie, ni los de Morena, PT o Verde, ni los del PAN, PRI, PRD o MC se salvaron.

Exacto, no se trataba de transparentar nada, ni de ayudar a los pobres o combatir con seriedad la corrupción, solo de dividir más, de intentar generar votos a favor de unos u otros provocando odios, división.

Lamentable, el pueblo es un rehén de los poderosos, de los políticos que solo quieren generar votos a su favor, pero nunca beneficios para los más necesitados.

Ahora, qué se quiere, qué es lo ideal, pues que piensen en el país, en el pueblo y ya, por favor, que dejen de dividir al país, en realidad los de abajo no les entendemos ni madre, pero los sufrimos, también en ese tema de la energía, más en tierras como la nuestra donde apenas hace unos días comenzó la primavera y ya rebasamos los 40 grados centígrados por lo menos cinco veces, o en los tiempos de frío llegamos pronto a los cero grados y sin una forma de calentarnos porque esos aparatos consumen mucha energía misma que no podemos pagar…

BUSCA UAT QUE JOVENES SE CONVIERTAN EN DONADORES… Con el propósito de concientizar a estudiantes, docentes y personal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) sobre la cultura de la donación y trasplantes, se realizó la plática “Donación de órganos y tejidos, una alternativa de vida”, donde los asistentes recibieron información sobre el proceso de donación y su importancia. La plática llevada a cabo de manera presencial en el auditorio “Dr. Miguel Asomoza Arronte” en el Centro Universitario Sur, y transmitida mediante Microsoft Teams, fue organizada por la Secretaría de Comunicación y Difusión por medio de la Dirección de Participación Estudiantil en coordinación con la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”.

La conferencista, Dra. Diana Patricia Guerrero Amieva, coordinadora del área de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General Núm. 06 del IMSS en Ciudad Madero, detalló las actividades y funciones que se realizan en esta dependencia, entre las que destacó los avances en la donación cadavérica. El objetivo de esta charla es ayudar a generar una actitud prodonación, lo que se traduce en esperanza de vida para pacientes que están en lista de espera y para el resto de la sociedad.

Detalló tópicos de importancia, como el proceso de donación ideal, el sustento legal de la donación de órganos, los órganos y tejidos que se pueden donar, y datos relevantes sobre cómo actuar en caso de muerte encefálica.

Se dispuso un espacio de preguntas y respuestas, en el que el público presente y los usuarios conectados pudieron manifestar sus dudas.

Cabe mencionar que esta charla fue realizada en el desarrollo del programa universitario Más Vida, en el que, además de ofrecer pláticas de sensibilización e informativas, se incentiva la donación sanguínea de la comunidad universitaria en los diferentes planteles del centro, norte y sur del estado.

QUE SE DIJO EN LAS CAMPAÑAS…

EL TRUKO SUMA LIDERAZGOS DE TODOS LOS PARTIDOS A SU FAVOR… La clase política de Aldama y sus liderazgos sociales cerraron filas en torno a César Truko Verástegui, candidato a la gubernatura por la Coalición “Va por Tamaulipas”, durante un encuentro con sociedad civil y militancia.

Personalidades como el alcalde Alejandro García Barrientos, junto a expresidentes municipales como Mario Fernández Arteaga, Mario Zamorano, Faisal Smer Silva, Ismael Hervert Bautista y Jorge Luis González Rosales, hicieron acto de presencia y comprometieron su trabajo para convertirse en promotores del voto a favor del Truko.

Hicieron lo mismo la excandidata a alcaldesa por el PRI, San Juana Hernádez Medina; la ex diputada federal Marcelina Orta Coronado, así como José González de Leija, dirigente municipal del PAN y Francisco Armendáriz Montalvo, dirigente municipal del PRI.

César Truko Verástegui continúa este domingo su gira por la zona, de Aldama se dirigirá a González donde encabezará diversos encuentros con sociedad civil

“No tenemos duda que serás el próximo gobernador, contigo ganamos todos gana Tamaulipas”. Expusieron

Por su parte el candidato ofreció regresar al campo todo lo que le han quitado los gobiernos de Morena, hacerlo más fuerte y mencionó que todo lo hace con conocimiento de causa ya que conoce de primera mano la situación.

AMERICO HABLO EN PADILLA DE QUE YA NO SE QUIEREN GOBIERNOS QUE HOSTIGAN y lo hizo desde el campo de la colonia Luis Donaldo Colosio de este municipio, el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato morenista a la gubernatura, señaló: «Ya no queremos gobiernos que nos amedrentan, amenazan y hostigan; ellos solo buscan mantenerse en el poder, mediante el chantaje, a ellos, ya no los queremos».

El candidato de Morena-PVEM-PT, afirmó que los actuales gobiernos son los causantes de esos problemas que ellos crearon, de inseguridad y con menos oportunidades de trabajo, “Estos problemas que hoy se generaron se fueron dando año tras año por descuidos de los gobiernos que no estuvieron atentos de su gente, porque el poder está en su gente”, mencionó.

En la orilla de la carretera ya lo esperaban un gran grupo de jóvenes entusiastas que alzaban sus banderillas y coreaban ¡gobernador!, ¡gobernador! para luego trasladarse al campo de fútbol dónde fue recibido por mujeres y hombres que se comprometieron a votar por Américo Villarreal, el próximo 5 de junio.

Acompañado de su esposa, la doctora María de Villarreal, de la dirigente municipal del PVEM, Denisse Mercado y de Santiago Campillo del PT de Padilla, de diputados locales y líderes seccionales, Américo Villarreal Anaya, reiteró “aquí, frente a ustedes, me comprometo a no fallarles y a buscar formas para impulsar está región citrícola para que la naranja sea exportada y se aproveche el insumo para la fabricación de diversos productos como el jugo, aceites, entre otros”.

Al descender del estrado, se le acercó, un vecino residente del ejido Corpus Christi, con voz entrecortada le compuso unos versos » Ya tengo mi candidato y es Américo Villarreal y ya cuando hayamos ganado no nos vaya a olvidar».

