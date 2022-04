Canturosas: una suma que resta

Canturosas Villarreal continúa en entredicho,

Es muy peligroso para una campaña a la gubernatura, como la que está llevando el candidato de “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que uno de los dos personajes que se ostentan como coordinadores de campaña, esté siendo señalado de ladrón.

El ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, quien en un principio quería ser candidato a la gubernatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es uno de los dos coordinadores que tiene VILLARREAL ANAYA, incluso se ostenta como coordinador general.

En la última semana, la figura de CARLOS CANTUROSAS ha ganado notoriedad y le ha generado mucho ruido y mala prensa al candidato de la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

No se pueden pasar por alto tres cosas del ex alcalde de Nuevo Laredo: (1) Tratar de coordinar una campaña de forma presencial es algo sumamente complicado, por lo que coordinarla desde el extranjero, vía telefónica, la complicación se potencia.

(2) Qué tipo de coordinación se puede llevar en una campaña, cuando tienes casi encima de tu hombro a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) … Hacer “home office electoral” es jugar con los sueños y anhelos no sólo del candidato AMÉRICO, sino de quienes creen en él, de su “cuadro chico” de su “cuadro grande” y de quienes lo apoyan.

(3) Bajo estas dos realidades, CANTUROSAS juega al filo de la navaja, usando la campaña a la Gubernatura de AMÉRICO como “balón de futbol”, al que puedes patear, pero siempre corriendo el riesgo de que el contrario te quite la bola y te meta una goleada en cualquier momento… Punto y aparte.

El ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, está siendo señalado de “lavar dinero”, de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, empleando para ello empresas fantasmas; en síntesis, se le busca por fraude, desvío de recursos y peculado.

Estos malos manejos se realizaron durante el tiempo en que fue Presidente Municipal del mencionado municipio fronterizo, en los años 2013-2016.

El coordinador general de la campaña de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, es decir CANTUROSAS VILLARREAL, es señalado de desviar de una forma brutal y cínica, recursos por el orden de los 213 millones de pesos cuando fue alcalde de Nuevo Laredo.

Según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado (UIFE), en el expediente 13/DIR/UIFE/2018, para engordar sus bolsillos, CANTUROSAS empleó 54 empresas “factureras” (empresas “fachada”) y de éstas 52 tienen razón social cuyos domicilios se ubicaban en Nuevo León.

Presuntamente CANTUROSAS VILLARREAL, operó la sustracción de recursos públicos en “dos oleadas”. La primera por 48 millones 123 mil 964 pesos.

Como le gustó el sabor del billetazo público, le siguió con vuelo y se agenció otra suma por el orden de los 182 millones 123 mil 242 pesos… Un paréntesis: Cuentan que cuentan que estos recursos los tenía destinados para competir por la gubernatura de Tamaulipas, en el 2016, pero no “cuajaron” sus intenciones; para el 2018, 2019 y, recientemente, 2021… ¿Será…? Se cierra el paréntesis…

Dos cosas destacan de los señalamientos en contra de CANTUROSAS VILLARREAL: (1) Algunas de las factureras fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria de ser “chapuceras”.

(2) En otras, sobre sus dueños pesaban órdenes de aprehensión; (3) otras más cerraron al término de la gestión que llevó como alcalde CANTUROSAS VILLARREAL … y…

(4) La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ojo: no de Tamaulipas), hizo observaciones a 42 de las 54 empresas factureras de origen neolonés… Punto y aparte.

En el 2019, la Interpol emitió una ficha roja internacional, dentro del expediente 2019/7864509, con el propósito de ubicar y capturar a CANTUROSAS VILLARREAL, quien al parecer la “ha librado”, porque presuntamente cuenta con un amparo, pues de lo contrario no se entiende que ande “libre” y coordinando desde el extranjero una campaña por la gubernatura.

Además, en Tamaulipas hay varias órdenes de detención vigentes, una girada el 14 de noviembre del 2018, por uso indebido de atribuciones y facultades; otra emitida el 26 de junio del 2020 por asociación delictuosa y otra más, el 24 de septiembre, del 2020, por peculado.

Se maneja, como secreto a voces, que personaje como el diputado federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, se siente “incómodo” con la situación de que él, que aunque no ha sido acusado de nada (aunque señalado de todo por el “Carmonagate”), ha sido “obligado” a mantener un “bajo perfil” en esta campaña, para cuidar la imagen de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA; mientras que alguien que sí ha sido acusado y además está perseguido por la Interpol, como CANTUROSAS VILLARREAL, se ostente como coordinador general de la campaña.

En la misma situación se encuentra la ex diputada federal y ex candidata a la Alcaldía de Tampico, por Morena, OLGA SOSA RUIZ, quien con total disciplina y con alta dosis de solidaridad, mantiene un bajo perfil en el área de asesoría jurídica de la campaña, para no entorpecer el proselitismo de AMÉRICO, mientras su coordinador general de campaña es señalador de brutales atracos al erario cuando fue Alcalde del 2013 al 2016.

El candidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA no debería pasar por alto esta realidad y tampoco “comprar” la idea de que este tipo de acusaciones, escándalos y señalamientos, sólo se quedan en el “círculo rojo”, es decir en el terreno mediático; pues pensar así, es tanto como creer que los tamaulipecos son tarados, no analizan y no se dan cuenta de que su Coordinador es señalado y que por tanto no permee la situación hacia los votantes.

Además, también cuentan que cuentan que CANTUROSAS está usando el nombre de AMÉRICO VILLARREAL, para beneficio propio en un claro intento de edificar un entramado político a nivel estatal de cara al 2024, independientemente del resultado de junio próximo; es decir está llevando desde ahora agua a su molino.

Bien dicen que Santo que no es visto no es adorado y en ese sentido un Coordinador que nadie ve y que sólo pueden oír (o ver a escondidas), es un Coordinador a medias.

Aunque estemos en pandemia, el “home office electoral”, no es tan rentable como el presencial y un ejemplo del daño lo tenemos en el hecho de que algunos eventos que ha realizado AMÉRICO hubieran lucido más, mucho más, con un Coordinador presencial y no a distancia.

Se maneja, como secreto a voces, que la ausencia de algunos cuadros significativos de Morena en parte de la giras o eventos del candidato de “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, a últimas fechas, es debido a la escandalosa realidad en que se encuentra CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, que está poniendo en riesgo la campaña y por tanto el futuro de todos los que se la juegan por el cardiólogo capitalino.

Por salud de los planes electorales de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, su “cuadro chico” ya debería desmarcarse, desmentir o pintar su raya con CANTUROSAS VILLARREAL, porque el descrédito lo está llevando a cuestas y la factura la terminaría pagando el candidato.

Además, aunque Nuevo Laredo es un bastión muy importante, no todo el municipio se “peina” para el lado de Morena, pues los resultados del pasado seis de junio dejaron demasiadas “dudas” que terminaron llevando hasta los tribunales, dicho proceso electoral.

Si es verdad que un prófugo de la justicia es coordinador de la campaña, debería haber un desmarque pronto para salvar la buena imagen de AMÉRICO VILLARREAL y si esto forma parte de una guerra sucia, también debería haber una sana aclaración por parte del equipo de campaña, porque el silencio es el peor camino que se pueda adoptar en una campaña que a todas luces se ve cerrada, a veces arriba o a veces abajo, independientemente de las encuestas, pero muy cerrada y con alto voto indeciso… Pendientes…

