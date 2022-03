¡Caramba doña Úrsula, como se le nota!… 

¡Caramba Doña Leonor, como se le nota!, seguramente los milenials no saben el porqué de esa frase, pero a los que ya pasamos del medio siglo inmediatamente nos remonta a los años 70s, allá cuando una marca de pantimedias la hizo famosa y el slogan sirvió, o inspiro, para la realización de sketch cómicos y temas musicales.

Los de juventud acumulada, nuestros contemporáneos, seguramente recuerdan que en aquel viejo anuncio de televisión aparecía una llamativa mujer que caminaba sensualmente y al hacerlo, mostraba sus formadas caderas con su contoneo y evidenciaba la calidad de la marca de su ropa íntima.

Claro que en estos tiempos ese anuncio ya estuviera censurado y hasta acusaciones tendría por violencia de género pues fue creado por un hombre, un publicista de la marca Canon y en el spot aparecían varios varones mirones aunque eran las mujeres las que más repetían la frase de “caramba Doña Leonor, como se le nota”.

Quien nos recordó la frase, el slogan, fue la diputada URSULA SALAZAR MOJICA y no porque tenga físicamente alguna similitud con la modelo de aquel viejo spot de televisión, sino porque, aunque es muy pobre su actuar en el congreso local, la mujer ya está dado mucho de qué hablar y no precisamente por sus buenas acciones.

Bueno, también la diputada URSULA nos recordó a la pulpo malvada de la película La Sirenita, ente, como dijera MANUEL CAVAZOS, voraz, que deseaba quedarse con los bienes ajenos, que utilizaba el mar que habitaba para lucrar.

Dirá usted, ¿y entonces cual es la similitud de URSULA con DOÑA LEONOR?, pues que también a la diputada se le nota, llama la atención, pero su inexperiencia, ambición, pues quería la coordinación de la bancada de MORENA aunque al parecer traía actos de corrupción y ya no se acordaba de ellos, o de plano no los cometió, vaya usted a saberlo.

En redes sociales circula un audio donde una mujer, sin pudor alguno, pide inflar facturas y le regresen dinero a ella, dicen es la voz de la diputada, la verdad quien sabe si sea, hasta antes de eso, ni se sabía si voz tenia, pues no se le vio defendiendo punto de acuerdo o propuesta en el Congreso, ni para bien, ni mal, de los tamaulipecos.

Pero bueno, resulta que URSULA existe, tiene voz, presume parentesco con el Presidente de la República y la acusan de uso de la familiaridad presidencial para saquear dinero.

A sus compañeros ahora también se les acusa de lo mismo, de que MORENA tenía poder en el Congreso Local y no le cuestionaban el tráfico de influencias para lavar dinero, saquear, de hacer rentables negocios con dinero del pueblo presuntamente, le insistimos, porque aún no se lo comprueban y existe presunción de inocencia y a quienes la acusan les corresponde demostrar su culpabilidad.

Como cualquier indiciado URSULA se defiende, asegura que la voz del audio que circula en redes sociales y por el cual trae serios señalamientos no es la suya, pero no da más argumentos para su defensa, también ahí se le nota su escasa pericia para resolver el asunto, atajar el escándalo.

De entrada debería Doña URSULA pedir evidencien el número telefónico, compañía, movimientos con fechas de las cuentas bancarias del personaje con el cual supuestamente está hablando, que le llamen y de su versión, culpable o no, debe aclarar la situación para bien de su partido no para capricho de sus enemigos que son quienes deben probar su culpabilidad y no al revés.

En fin, veremos en que termina ese escandalito, por lo pronto a la diputada en cuestión ya le demandan penalmente por los supuestos actos de corrupción y ella también demanda por violencia de género, lo cierto es que ante las acusaciones a la sobrina de YSQ y la falta de pericia por parte de ella para limpiar su nombre, le sienta muy bien aquello de, ¡Caramba doña URSULA, como se le nota!.