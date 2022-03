Les falto colmillo 

Aun no terminan de recuperarse los morenos, de los corajes que les hicieron pasar los azules y priista al tumbarles a la mala la coordinación de la Jucopo y las principales comisiones en el Congreso del Estado, cuando sigue el ataque hacia su fracción, ahora representada por Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de Andrés Manuel López Obrador, quien ya está sintiendo el fuego enemigo y también el amigo.

Definitivamente la bailada que les dieron estuvo fea y los ataques siguen hacia los morenos en el Congreso del Estado, ataques que ahora están enfocados en su nueva coordinadora Úrsula Salazar, a la cual ya le salieron unos audios donde la exhiben cometiendo actos de corrupción con un proveedor, en el que según el audio trato de sacar tajada.

Pues claro que esto sirvió para que los legisladores azules le sigan atizando el fuego en contra de los morenos, por lo que tardos ni perezosos el ahora presidente de la Jucopo, Félix Fernando García Aguiar pide que la diputada sea investigada por los audios, donde supuestamente pide inflar facturas, la que según el conocido como El Moyo no cumple con los principios de su partido de no mentir, no robar y no traicionar.

Y hasta hizo referencia a un refrán de “para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”, uy, aunque eso también aplica a uno que otro panista y priista.

Pues bien, los panistas están aprovechando esta nueva coyuntura para continuar con su fuego contra los guindas, que ya no sienten lo duro sino lo tupido, y es que uno de los grandes pecados de Morena fue haber elegido a Armando Zertuche como cabeza de su fracción, y el no haberse rodeado de asesores colmilludos que les ayudaran a prever cualquier maniobra, pues les termino pasando factura, por lo que ahora no se vale ni llorar.

Otro que también no las trae todas consigo es el alcalde Eduardo Gattas, quien enfrenta plantones y protestas por parte de empleados sindicalizados, que exigen les sean reconocidos diversos beneficios laborales, que en esta administración no les piensa reconocer.

Incluso los manifestantes amenazan con estar en plantón permanente hasta que no les sean resueltas sus demandas, aun cuando la misma junta de Conciliación y Arbitraje declaro improcedente el emplazamiento a huelga, ellos no cesaran en su protesta, por lo que ya se organizan para estar rotando personal para que no falte a trabajar, pues a ver quién se cansa primero.

Ya se encuentra todo listo para el registro de los tres candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, por lo que comienzan las versiones de quienes serían personajes destacados, en cada mitin, incluso se habla de aquellos chapulines, como El Guason que estarían haciendo el caldo gordo a la alianza PAN-PRI-PRD, encabezada por Cesar Verastegui.

Mientras esto sucede a unas horas de que Américo Villarreal se registre como candidato a la gubernatura, según la encuestadora Massive Caller, se mantiene como el aspirante con mayor intensión de voto en los seis estados en donde se celebraran elecciones, el próximo 5 de junio.

Según esa empresa Villarreal Anaya cuenta con un 49.1 por ciento de intención de voto, contra un 20.5 de su más cercano competidor de la alianza PRI-PAN-PRD y un 3.9 por ciento del aspirante del partido Movimiento Ciudadano.

El aspirante Cesar Verastegui tampoco se ha quedado atrá,s y lo mismo ha publicado encuestas en las que los números le favorecen, pero además sigue a la búsqueda de sumar aquellos personajes representativos, como lo hiciera con Paulina Torre, hija del fallecido Rodolfo Torre Cantú, ex candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas.

Encuentro en que, por supuesto el tema principal fue el extinto candidato priista y sus proyectos, así como del audiolibro que la joven escribió y está promoviendo.