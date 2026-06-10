Que dice mi mama que siempre si y pues si podrán faltar este jueves, los estudiantes de los niveles básicos y medio superior en Tamaulipas, todo para que puedan ver desde la comodidad de sus hogares el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pues el relajo comenzó la tarde del martes, cuando en las redes sociales comenzó a circular una publicación sobre la suspensión de actividades escolares en Tamaulipas, ante lo que rápidamente autoridades de la Secretaria de Educación salieron a desmentir tal publicación.

Pero finalmente durante el transcurso de este miércoles la SET decidió pues que, no era mala idea sumarse a la orden que emitiera la presidenta Claudia Sheinbaum, para que la Ciudad de Mexico suspendiera actividades este 11 de junio por el Mundial de Futbol, aunque en Tamaulipas no es obligatoria, sino más bien es que podrán justificar esa falta, pero los planteles educativos permanecerán abiertos, por si padres de familia decidan llevarlos ese día.

Procediendo a girar la orden a todos los planteles educativos de los niveles básicos, medio y medio superior, por lo que los padres de familia no tendrán que preocuparse por salir corriendo con los bendis a la escuela, pero esta orden solo aplicara este jueves, por lo que el viernes se normalizaran las actividades escolares.

Pero también los burócratas estatales tendrán el beneficio en el arranque del Mundial, ya que podrán retirarse temprano de sus labores a partir de las 12 horas, en tanto que los jefes de departamento y superiores solo podrán ausentarse temporalmente, en lo que se lleva a cabo el partido inaugural, para posteriormente reincorporarse a sus labores al concluir el encuentro deportivo.

Pero esta medida no aplicara en las dependencias, organismos o áreas, que por la naturaleza de sus funciones, deberán mantenerse en operaciones de manera permanente para garantizar la continuidad de los servicios y atención ciudadana.

Ya que andamos con las dependencias estatales, la Secretaria de Finanzas está haciendo el llamado a la ciudadanía para que no se deje sorprender por vivales que, utilizando las redes sociales, están cometiendo fraude al enviar mensajes a los celulares sobre supuestos reportes de tránsito o descuentos por faltas viales, para lo que se les hace llegar una liga donde los ciudadanos deben entrar para recibir tales descuentos, siendo esta una nueva modalidad de estafa, ya que al entrar a esta liga el usuario es redirigido a paginas falsas que no pertenecen a Gobierno del Estado..

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Ante esta situación que se está viviendo es que la Secretaria de Finanzas, donde mande el matamorense Carlos Iram Ramírez, hace el exhorto a la ciudadanía para que no caiga en esta treta, con la que vivales buscan cometer fraude digital y poniendo en riesgo los datos bancarios e información personal del usuario, por lo que se pide a los tamaulipecos que en caso de que reciban este tipo de mensajes verifiquen la información antes de entrar a la liga, más cuando el mensaje sea de alguno número no identificado o contengan enlaces extraños, con frases de urgencia para presionarlos a ingresar sus datos.

Por lo que amigo lector recuerde que los pagos de derechos, tramites vehiculares, consultas y otros servicios fiscales deben realizarse únicamente por los medios oficiales, ya sea en la página del Gobierno del Estado o en las oficinas de las Oficinas Fiscales del Estado.

Cambiado de tema, de pena ajena fue la corrida que le dieron a Héctor Garza, mejor conocido como El Guasón, del evento Prohibido Rendirse, que se realizó en el Museo del Ferrocarril de Reynosa.

El evento fue organizado para la presentación del escritor y director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II y al que El Guasón, aprovechando el evento público, pues se dejaba ver, como es su costumbre al aproximarse tiempos electorales.

Pues bien, El Guasón pretendió meter mano en el orden en el que se encontraban los lugares ocupados por las asistentes, tratando de poner en primera fila a personas allegadas a este, cosa que no gusto para nada a las trabajadoras de una maquiladora, que ya se encontraban ocupando dichos espacios, originándose una discusión entre este personaje y las féminas.

Causando indignación ya que El Guasón iba como simple invitado, sin ninguna autoridad como para tratar de imponer su voluntad, viéndose esto más bien como un acto de discriminación hacia las empleadas que lo terminaron confrontando y no solo eso, sino que lo obligaron a abandonar el recinto, ante el señalamiento de misógino y el grito de fuera, fuera, salieron bravas las chicas.