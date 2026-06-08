Fea derrota sufrió Morena en el estado de Coahuila, durante el proceso electoral de este domingo, lo que fue una barrida y trapeada para Andy y sus amigos, al lograr agenciarse el PRI con las 16 diputaciones locales que estaban en juego.

Durante la jornada electoral hubo situaciones que delataron la compra de votos, nada nuevo en el tema electoral, pero fueron morenistas a los que sorprendieron aplicando esta vieja artimaña, muy común en el PRI, pero ahora copiada por los guindas.

Conforme fueron pasando las horas la balanza se inclinó hacia el partido en el poder de forma contundente, el PRI ese que muchos ya casi lo dan por muerto en el resto de la república, en Coahuila demostró estar más vivo que nunca, con la fuerza para no soltar uno de los dos estados donde se ha logrado mantener, pese a la embestida morenista.

Ni la presencia del siempre “grato” Andy López Beltrán, ni su influencia, que según el posee para arrastrar masas, pudo con el colmillo político retorcido de los Moreira y Alito Moreno, quienes han logrado mantener la gubernatura para el PRI, definitivamente no es lo mismo ser hijo de papi y respaldarse en su figura, que salir al campo y enfrentarse a los grandes expertos en manejo de artimañas en elecciones y en eso el PRI les da cátedras.

Tanto fue el enojo del Jr., del ex presidente de Mexico que abandono, con las cajas destempladas, la reunión que se llevaba a cabo en Torreón y conocerse las encuestas de salida, donde marcaban una clara diferencia de 25 puntos.

Por lo pronto el PRI, este triunfo les da un respiro y celebra su carro completo con las 16 diputaciones locales, que les permitirá mantener el control del Congreso de Coahuila, mientras que Morena llora y busca por la vía jurídica tumbarles de perdis algunas de las curules ganadas.

Definitivamente esto fue un cáliz para los morenos que deberán replantearse acciones y corregir errores, porque asi como dicen el pueblo pone y el pueblo quita y les puede quitar la oportunidad que les ha dado, al fallarle incurriendo en actos de soberbia, excesos, enriquecimiento, respaldando a personajes de poca monta, mientras al pueblo le piden que coman frijoles, en lo que ellos comen las mejores viandas y viven vida de reyes, quedando como una ironía la austeridad republicana.

Cambiando de colores, el fin de semana dieron inicio las campañas por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional bajo señalamientos de irregularidades, sobre todo lo referente a la planilla de Gloria Garza y Cesar El Truko Verastegui, al registrar a un militante de dudosa reputación, según señalamientos de las autoridades del vecino país.

Ante la clara desventaja que ya presenta Omeheira López y Javier Garza de Coss, estos se aferran con uñas y dientes a cualquiera grieta que pueda presentar la planilla contraria para pedir la cancelación de su registro, como dicen en la guerra y el amor todo se vale, quieren hacerlo valer.

Aunque Gloria Garza y Cesar Verastegui han intentado deslindarse de los señalamientos, la Comisión de Procesos Electorales del partido pues los vino a echar de cabeza, al confirmar que el individuo si fue incluido en la planilla.

Ante los señalamientos de la planilla rival, Verastegui ha buscado desligarse de José Alejandro Llanas Alba, argumentando que este mintió en su carta compromiso, cometiendo falsedad de declaraciones, al ocultar que la justicia de Estados Unidos lo vincula con el crimen organizado.

Por lo pronto las campañas internas continúan, aunque hubo en municipios que apenas y se dieron cuenta, asi de apagado estuvo el ambiente.