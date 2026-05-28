Tamaulipas decidió no esperar hasta el 2030 para aplicar aquello del NO al Nepotismo, por lo que lo adelantaran durante el proceso del 2027, con lo que quedaran fuera toda aquella persona familiar directo o relacionado sentimentalmente, llámense esposa (o), novia (o) amiga (o) y amante.

En los últimos años se habían acentuado la postulación de familiares de los diputados locales y federales, senadores, alcaldes y gobernadores, como si fuera herencia el cargo público, al grado que había casos en pleno descaro donde aplicaban aquello de tuya, mía te la presto, sobre todo en alcaldías, donde el edil pasaba la estafeta a la esposa, y despues esta se la regresaba para terminar heredando al hermano y a cuanto familiar directo podían, todo para que el poder y por supuesto los recursos públicos quedaran en sus manos, asi que de simples casitas terminaban con lujosas mansiones y viviendo la vida de ricos que en su vida soñaron vivir.

En Tamaulipas se han llegado a vivir este tipo de situaciones, municipios como Palmillas, Bustamante, El Mante y el más claro y reciente caso Reynosa, es que se pondrá freno a estas familias, con la iniciativa presentada por el gobernador Américo Villarreal a la reforma a la Constitución Estatal, para que sean adaptadas las actualizaciones electorales en materia federal, con lo que Tamaulipas será ejemplo.

En cuanto a la no reelección entraría en vigencia hasta el 2030, pero aun los alcaldes y diputados que podrían intentarlo pues no las tienen todas con ellos, como es el caso de Ciudad Madero, donde Erasmo González cada día ve como se le escapa esa posibilidad.

La confrontación con la ciudadanía y los medios de comunicación, aunado a las críticas por su relación con Sergio Carmona está siendo una lápida muy pesada, que le podrían complicar su permanencia en la presidencia municipal.

Casos como el de Erasmo serian la oportunidad para que Morena postulara candidatos con mejores perfiles y trayectorias, que les permitirían agenciarse triunfos sin correr riesgos, manteniendo a raya a Movimiento Ciudadano y el PAN, porque el PRI pues difícilmente abandonaría la lona en la que se encuentra.

Cambiando de tema, la mañana de este miércoles se registraron fuertes vientos y lluvias en la frontera norte de Tamaulipas, generando leves como la caída de árboles, anuncios y lonas de algunos panorámicos, así como carros varados por los encharcamientos en las zonas bajas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros que resintieron la fuerza de la madre naturaleza, pero nada grave que lamentar.

En Matamoros sorprendió a los ciudadanos la rapidez con que fue desalojada las aguas acumuladas en las áreas bajas, definitivamente la coordinación de las diversas dependencias y acciones preventivas ante la alerta de las lluvias tuvo mucho que ver, el despliegue de cuadrillas de la Junta de Aguas, Limpieza pública, Protección Civil y Bomberos ayudo a que el agua solo se encharcara muy poco tiempo, para rápido ser desalojada, permitiendo atender los reportes por caída de una palmera en plena avenida Álvaro Obregón, así como el retiro de un anuncio en plena Sexta, que estuvo a punto de caer poniendo en riesgo a los conductores y peatones, por lo que Protección Civil y bomberos acordonaron el área para proceder a retirarlo, mientras que agentes de tránsito apoyados con una grúa brindaron auxilio a los conductores que se quedaron varados en los encharcamientos.

Al igual se había reportado la lona de un panorámico que estaba afectando el cableado de la CFE, por lo que rápidamente fue retirado por los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, que definitivamente tuvieron mucha acción la mañana de este miércoles al igual que trabajadores de la JAD.

Definitivamente el actual gobierno de Matamoros finalmente encontró la fórmula para enfrentar los contratiempos que se generan durante las lluvias, que durante años han sido el gran dolor de cabeza para las pasadas administraciones, dado al nivel que puede alcanzar el agua en ciertos sectores, que terminan dejando grandes pérdidas, pero que en esta ocasión fue una rápida y coordinada respuesta que permitió el rápido desalojo de los más de 3 pulgadas de lluvia, pero lo que más sorprendió fue no ver las grandes cantidades de bolsas de basura y desechos en drenes y canales, mucho menos en las bocatomas lo que permitió el rápido flujo de las aguas.