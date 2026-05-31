Este viernes, en sesión del Congreso del Estado, se aprobó la iniciativa de armonización al Plan “B” de la reforma electoral en Tamaulipas, enviada por el gobernador Américo Villarreal.

Desde un inicio fue bien vista la propuesta para la reducción de los síndicos y regidores en los ayuntamientos, dado a que en muchos de los casos son espacios cedidos o mejor dicho negociados por parte de las dirigencias de los partidos, cuando en el pasado había una verdadera representación de los diferentes sectores sociales de los municipios, ahora da vergüenza ver cómo llega cada personaje a los cabildos, no por su condición socioeconómica, sino porque los cabildos se han vuelto unos verdaderos circos, cuando asisten, pero en otros casos llegan a brillar por su ausencia, al grado que las sala de regidores hasta prohíben la entrada a los ciudadanos, y si no fueran por el personal de limpieza las oficinas se llenarían de telarañas y polvo, esto debido a que estas lucen la mayor parte del tiempo vacías, al grado que hay regidores que ni la cara se les conoce por lo que los ciudadanos no llegan a identificarlos.

Era muy cuestionable lo caro que les salen a los ayuntamientos, además de los improductivos y conflictivos que llegan a ser, volviéndose en verdaderas piedritas en los zapatos de ediles.

Con esta iniciativa los municipios que cuentan con más de 100 mil habitantes, sus tendrán cabildos con 15 regidurías y una sindicatura, de las cuales 10 serán por el principio de mayoría relativa de la planilla ganadora, y los 5 restantes serán por representación proporcional.

En tanto los municipios con menos de 30 mil habitantes, tendrán solo 4 regidores de mayoría relativa y dos de representación proporcional, mientras que los municipios de hasta 50 mil habitantes tendrán 5 de mayoría relativa y 3 de representación proporcional, finalmente los municipios con hasta 100 mil habitantes tendrán 8 de mayoría y 4 de representación proporcional.

Con estos cambios los regidores tendrán más responsabilidades al aumentar el número de comisiones que deberán permanecer, por lo que estarán más obligados a presentar trabajo y desquitar el sueldo y no solo acudir a las sesiones a levantar la mano.

Por otro lado, debido a que este próximo lunes da inicio la temporada de huracanes en el Atlántico, es que en Matamoros se realizó la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, en el que están participando cuerpos de auxilio, instituciones de salud, cámaras empresariales, y dependencias de los tres niveles de gobierno, todos ellos encabezados por el alcalde Alberto Granados, que trabajaran de manera coordinada en caso de que se presente un huracán.

Según las proyecciones meteorológicas se esperan 15 fenómenos hidrometeoro lógicos.

Según los reportes de Protección Civil de Matamoros, se esperan de 7 a 8 tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes de categoría 1 o 2, y entre 1 y 2 huracanes de categorías 3, 4 o 5, por lo que se hace el llamado a la ciudadanía para que mantengan la postura de alerta y prevención.

Por lo pronto se pidió a todos los sectores que integran el consejo preparen y entreguen de sus planes y programas de contingencias, para así optimizar los tiempos de respuesta y mitigar los posibles impactos de la temporada de ciclones tropicales 2026.

Por su parte el alcalde Alberto Granados informo que el municipio ha trabajo de manera preventiva en las obras de infraestructura urbana.

Hasta el momento el municipio ha trabajado en 300 rehabilitaciones en el drenaje sanitario para evitar inundaciones, mientras que la Junta de Aguas y Drenaje ha realizado labores de limpieza en drenes.

Pues bien, aunque el 1 de junio inicia la temporada de huracanes, en Matamoros la naturaleza ha dejado sentir su mano con lluvias atípicas que han dejado consecuencias que han dejado afectaciones menores a la ciudadanía, que han mantenido muy activos a cuadrillas de la JAD y personal de la presidencia municipal.