Pasado el mediodía de este viernes, el gobernador Américo Villarreal salió nuevamente a refrendar que es totalmente falso que le haya sido retirada su visa, como lo afirma un reportero de Los Ángeles Times.

Pero como dicen no hay mejor manera de callar bocas que tener las pruebas en la mano, para echar por tierra estas publicaciones mal intencionadas, pues así sucedió la tarde de este viernes, cuando el mandatario tamaulipeco ante medios de comunicación presento el referido documento, que le permite su ingreso a la Unión Americana, negando categóricamente las aseveraciones del medio estadounidense.

Desmintiendo el uso de “parole” para entrar a la unión americana, rechazando estar bajo investigación en Mexico o Estados Unidos por supuestos vínculos con el huachicol fiscal.

La conferencia de prensa del gobernador Américo Villarreal fue breve y concisa, haciendo énfasis que durante décadas ha ejercido su profesión como médico especialista en cardiología, dedicando su vida al cuidado de la salud, a la atención de sus pacientes, al servicio de las personas, a su trabajo profesional, a su esfuerzo y a una vida construida con honestidad, a la que debe todo lo que ha construido, insistiendo que tiene la conciencia tranquila.

Puntualizando que los señalamientos en su contra son infundados, careciendo el reportaje de Los Ángeles Times de sustento, basado sobre fuentes anónimas sin pruebas verificables, aclarando que en ningún momento ha recibido notificaciones sobre la cancelación o revocación de su visa por parte de las autoridades estadounidenses, por lo que llamo a Los Ángeles Times y a los medios que han reproducido tal información a presentar pruebas que respalden los señalamientos, evidencias y no especulaciones o testimonios anónimos.

Cambiando de tema, dicen que la unión hace la fuerza y esto se aplica en el sector magisterial, donde las aguas se están moviendo para la renovación de la dirigencia, donde el actual líder Arnulfo Rodríguez buscaría perpetuarse un año más, pero no todos comulgan con esto, como sucede con dos personajes que en el pasado fueron rivales, al buscar la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, ahora son aliados.

Los profesores Abelardo Ibarra y Naif Hamsho Ibarra se han dado la tarea de buscar, por no decir tumbarle el control al grupo del actual dirigente magisterial, ya que, de las muchas promesas hechas a los docentes de Tamaulipas, pues solo quedaron en eso promesas, mientras el grupo cercano a Rodríguez Treviño se ha visto grandemente beneficiado, ahora este par de profesores están buscando el respaldo de la clase magisterial con el proyecto “Unidad por la Sección 30 en Tamaulipas”.

Dicho proyecto fue presentado la tarde del jueves en salón de recepciones de conocido hotel de Matamoros, ante más de 800 trabajadores de la educación, buscando un dialogo directo con los docentes.

Ahí el profesor Naif dio a conocer que para presentar este proyecto se realizara una gira por distintos municipios de Tamaulipas, para escuchar de viva voz los planteamientos no solo de los docentes que se encuentran activos, sino también a quienes ya se jubilaron, así como al personal administrativo y de apoyo.

El objetivo de estas reuniones sería para fortalecer la atención a los trabajadores de la educación, pero sobre todo atender temas relacionados con la seguridad social y el acompañamiento sindical, cosa que no está sucediendo actualmente, ya que las necesidades de los profesores no están siendo escuchadas mucho menos atendidas, de ahí la inconformidad del magisterio contra su líder Arnulfo Rodríguez.

Estas fallas del senil dirigente están siendo capitalizadas por personajes como Ibarra y Hamsho que prometen cumplir con las demandas magisteriales, pero además estar abiertos generar espacios de participación entre docentes, directivos, personal administrativo y jubilados.

Claro que al enterarse Arnulfo Rodríguez de las intenciones de los profesores Ibarra y Hamsho, salió con que él decide cuándo se va del trono de la Sección 30 del SNTE para que no anden por ahí diciendo, aunque la tiradera sería también para Enrique Meléndez Pérez y Reyna Campuzano Salinas, quienes también han expresado su interés por buscar la dirigencia de la Sección 30.

La arrogancia en persona sin duda alguna por parte del senil dirigente, que se niega a soltar el poder y aceptar que no lo quieren, y solo su grupo de aduladores son quienes le están haciendo creer otra cosa.

Decir que él se va cuando él quiere, habla más bien de un dictador que de un dirigente, dado a que existen estatutos que marcan fechas para la renovación de la dirigencia, que, aunque no le guste a Rodríguez Treviño se tendrá que ir ya que dicho cargo no es herencia.