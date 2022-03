Posturas partidista extrañas

El profesor Enrique Mendoza Torres, dirigente real en Tamaulipas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, no tiene problema alguno con que haya cambio de candidato para la sucesión gubernamental que está en proceso y subraya que en caso de que el comité Nacional de Elecciones respete la resolución de los Tribunales, se dará la bienvenida a la exalcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez.

En sus comentario a los representantes de los medios de comunicación en dirigente, al que pasan y pasan las semanas y los están encumbrados en Regeneración Nacional, no pueden quitar y aquello que es peor, hacer todos los movimientos a sus espaldas, de ahí que, en cualquier oportunidad ponga sobre la mesa la profundidad de los problemas que tienen al interior de su partido en los cuales deben de intervenir los Tribunales Electorales.

Otro gallo le cantara al Partido Regeneración si subiese un dirigente que influyera tanto en los escasos militantes y los no muchos simpatizantes, per, al mismo tiempo que defendiera las situaciones complicadas que tiene ese partido debido la muerte del licenciado José Antonio Leal Doria, quien supo conducir por la senda adecuada los primeros pasos del movimiento izquierdista en la entidad, mismo que degeneró debido a la falta de liderazgo.

Son muchos los políticos de otros partidos que, al ingresar a Regeneración se arrepintieron, porque no hay con quien entenderse para para poner a disposición de esa organización el capital electoral y social que hicieron en sus partidos de origen y que al final de cuentas no les sirvió de nada. El punto es que, por haberse ido de organizaciones como el PRI o el PAN, ya no pueden estar de nuevo, porque no tienen calidad moral para hacerlo.

Respecto a quienes colaboran en cualquiera de los cuadro, sean chicos, medianos o grandes del proyecto villarrealista de la izquierda, extraña que no buscaran desde un principio jalar al grupo de regeneracionistas que están apoderados de la sede del comité estatal y que nadie les ha dicho que se vayan, porque les ven como un cero a la izquierda, aunque, una cosa es cierta, los nombramientos de quienes están allí nunca fueron revocados o desconocidos, de forma simple los ignoraron, sin tomar en cuenta, que llegaría un momento en el que se ocuparían.

Esto debido a que, las expresiones del profesor Torres Mendoza sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la cancelación del nombramiento del candidato, mínimo hubiese sido en el sentido de que la postulación se mantiene y no al revés, que si el comité nacional tiene que aceptar la resolución se respaldará a la exalcaldesa panista de Reynosa.

Son momentos extraños los que se cuentan y aspectos difíciles de entender, cuando del que se habla es el partido del Gobierno de la República y por tanto el que tiene el poder y el que lleva mano debido al uso de los programas sociales para mantener la garantía del voto en el país.

Los otros

Un elemento más que se suma para dar forma al proceso electoral cuyas votaciones cada día están más cerca, es la instalación del Grupo de Coordinación para la Prevención y Atención de Delitos Electorales, por parte de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas que tiene a su caro el licenciado Irving Barrios Mojica, instancia que ya tienen su plan de trabajo aprobado y mediante el cual otorgará el apoyo necesario a las autoridades electorales representadas por el licenciado Juan José Ramos Charra, Presidente del Consejo General del IETAM.

Colaborarán en la custodia durante el traslado de las boletas electorales y de la documentación que se usará en las mesas directivas de casilla, incluso estarán al pendiente de las casillas y de las instalaciones estratégicas, además del establecimiento de estrategias de seguridad para las candidaturas durante las etapas de la campaña. Como es un grupo de coordinación harán gala de su nombre y se reunirán cada dos semanas a fin de dar seguimiento puntual a los compromisos que les toca sacar adelante.

Además de las autoridades electorales estatales y federales, estuvieron en el arranque de las actividades, el Comandante de la 48/a Zona Militar, General Elpidio Canales Rosas, el Comandante del 77º Batallón de Infantería, Coronel Samuel Muñoz González, la Fiscal Especializada en Delitos Electorales, Krisna Villado Mejía y el Delegado de la Secretaría de Gobernación licenciado Ricardo Rodríguez Martínez.

En el municipio de Xicoténcatl hubo festejos por el 271 aniversario de la fundación de esa comunidad, fue con desfile histórico, exposiciones comercial, agrícola e industrial reconocimiento a la lucha que por varias generaciones realizan los habitantes y que, ahora tienen una razón especial para que el nivel de las festividades sea más alto, de ahí es originario el candidato de la coalición Va por Tamaulipas a la gubernatura de la entidad, ingeniero César Verástegui Ostos, quien fue alcalde de lugar y a juzgar por la estima que se tiene a su familia, los ciudadanos no verían nada mal que César Verástegui Aranda pueda ser alcalde en un futuro no lejano.

Solo hay una cosa que cala a los habitantes de esa localidad, que ya no tienen Ingenio Azucarero, porque el grupo decidió cerrarlo debido a situaciones financiera complicadas, aunque, los cañaverales todavía están en pie, dado otras factorías de entidades vecinas comprarán la caña de por acá, así que, el cultivo puede mantenerse por muchos años más.