¿Y el Contralor municipal…?

Llegó con mucha fuerza, acaparando reflectores, ganando las “De Ocho” en todos los medios y revelando importantes datos que podrían ser sinónimo de corrupción y delito.

De pronto, un 22 de febrero de este año, su protagonismo, su prontitud para atender a la Prensa y facilitar amablemente su labor, quedó silenciada sin explicación aparente.

No le importó ser exhibido ni señalado por contratar a quienes —presuntamente— sirvieron a la “mafia del poder” municipal; al contrario, justificaba su “contratación” bajo el argumento de que tendría información de primera mano de las chapuzas del ayer.

Ahora el contralor municipal, SERGIO ESTRADA COBOS, ya no ha dado información fresca de los procesos administrativos que se siguen a varios personajes del pasado.

Desde aquel “22 de febrero”, ya no ha revelado cifras, contratos, nombres de factureras y de personajes que en los periodos 2018-2020 y 2020-2021, presuntamente cargaron con documentación delicada.

De la auditoría que se hacía a la Comisión Municipal de Agua Potable, al Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y de las diversas áreas del Ayuntamiento de Victoria, no se ha sabido nada “relevante”.

Al menos hasta cerrar la presente colaboración, ya no se sabía nada de los resultados de las auditorías y el contralor ESTRADA COBOS de pronto sufrió un “ataque de silencio”.

No se puede ocultar que dio a la Opinión Pública información bien delicada y bien “pesadota” que podría temblar al remitente, a quien enviaba el mensaje, pues hablaba de millones y millones de pesos en desfalcaron a través de un buen grupo de factureras.

Tampoco se ha sabido nada de la auditoría que se estaba practicando a la Dirección de Tránsito, que se volvió divisa de discordia y detonador de acusaciones entre el Municipio y el Estado…

Tal vez el contralor ESTRADA COBOS se asustó con los fuertes “vientos” que azotaron el inmueble de la Presidencia Municipal y que hicieron que hace poco se le cayera una de las longevas puertas de acceso, por el lado de la avenida Francisco I. Madero.

Pero no hay que pensar mal. Las auditorías lo más probable es que sigan, pero como debió haber sido desde un principio: con el prudente sigilo, para no asustar a nadie y hacerlos que “se pelen” … ¿falló la asesoría…? Pendientes…

FORTALECE UAT ALIANZAS A FAVOR DE EDUCACIÓN. —El C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezó la firma de convenios de colaboración que tienen como objetivo consolidar los esfuerzos del Consorcio de Instituciones Públicas de Educación Superior del Sur de Tamaulipas en beneficio de las futuras generaciones de profesionistas de esta región del estado.

En este contexto, el C. P. MENDOZA CAVAZOS realizó la firma de los acuerdos con el M. C. MIGUEL ÁNGEL VILLAR MORALES, Director del Instituto Tecnológico de Altamira; el Dr. GUSTAVO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Rector de la Universidad Politécnica de Altamira; el Mtro. ISAAC REBAJ SEVCOVICIUS, Rector de la Universidad Tecnológica de Altamira; y el Dr. LUCIANO AGUILERA VÁZQUEZ, Director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

En su oportunidad, el Rector de la UAT refrendó el compromiso que tienen las instituciones de educación superior por mejorar la educación en esta región mediante la continuidad de alianzas estratégicas que aporten al mejoramiento de la formación de profesionales preparados, útiles, con valores y principios.

“No somos competencia, juntos somos más fuertes; tenemos esa obligación y responsabilidad con el compromiso de buscar mejorar la educación superior en la zona sur del estado”, manifestó el Rector de la UAT.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR, debe echar a andar toda su capacidad para evitar que su Partido Acción Nacional, pierda el liderazgo que detenta en el Congreso local… Cuentan que cuentan que los diputados HUMBERTO PRIETO e ISIDRO VARGAS, amagan con que ellos, como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), les van hacer a los panistas lo mismo que ellos les hicieron a los morenos, es decir le van a arrebatar la Jucopo… También cuentan que la rueda de prensa a la que convocó la diputada (todavía de Morena), LETICIA VARGAS ÁLVAREZ, es el comienzo de la estrategia… Los morenos aseguran que les dará una probadita de su propio chocolate a los panistas… ¿Será…? ¡Hay tirito raza! ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Mientras el Delegado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ERNESTO PALACIOS CORDERO, sigue acusando al equipo de enfrente, entiéndase gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y su “cuadro chico”, lo cierto es que mejor debería buscar en su propio “establo” … Cuentan que cuentan que el delegado PALACIOS no se quiere dar cuenta o no se da cuenta que el “fuego amigo”, que de amigo no tiene nada, proviene desde el seno mismo de su partido… También cuentan que algunos alcaldes y diputados, no están de acuerdo en la forma en que Morena lleva las reglas del juego pues, aseguran, por eso se fueron del PRI, donde imperaba el “dedazo” y ahora es lo mismo, pero le llaman “encuestas” … ¡Qué gacho Tacho!

+CUENTAN QUE… Nadie entiende porqué le permiten seguir “jugando” al senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, ese perverso juego de las acusaciones y lanzamiento de lodo sincronizado sobre la humanidad de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA… Cuentan que cuentan que aquellos con mayor oficio político y basados en el “manual de las chapuzas” advierten que ya deberían frenar a ROJAS, por salud de Morena y de su candidato AMÉRICO… También cuentan que, si siguen empeñados en “pegarle al loco” con el loco de ROJAS, basados en que no convence a nadie de Morena o de los adversarios, lo cierto es que hay un sector de la población llamado “voto indeciso” y es ahí en donde sus acusaciones harían una mala resonancia; si se empeñan en no creerlo, basta decir que la votación del cinco de junio próximo puede ser “muy cerrada” y es ahí, en esos pequeños votos, que convenza ROJAS, donde haría daño… Con una llamada de Palacio Nacional aplacan a ROJAS, pero al parecer en Palacio Nacional no tienen ninguna intención de llamarle… ¡Upsssss!

+CUENTAN QUE… Quien también bajó de intensidad su participación, luego de que aparecía constantemente, hasta en la sopa, fue el alcalde de Río Bravo, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, mejor conocido como “El Calabazo”, quien prometió llevar la Cuarta Transformación a ese pequeño, pero muy politizado, espacio de Tamaulipas… Cuentan que cuentan que “El Calabazo” ahora ha optado por un bajo perfil, tras los presuntos nexos que le han ventilado el finadito empresario apodado el “Rey del Huachicol”… También cuentan que el hilo se rompe por lo más delgado y una cadena de acero es tan fuerte como su eslabón más débil y en ese sentido el “cuadro chico” de “El Calabazo”, entendió que su jefe podría ser el “sacrificable” en la política, que prefirieron replegarse… ¿Será?

~~AGORA~~

SI SE PUDIERA, sin duda buena parte de la población global se bajaría del Mundo, como quien se baja de un transporte colectivo… Pandemia, crisis sanitaria, inseguridad, drogas, migración obligada, desaparición forzada, la amenaza latente de una guerra nuclear, sequías, pérdida de recursos naturales, deforestación, ciber-delitos, espionaje digital; son apenas parte de la enorme lista de males que vivimos en el planeta… Si el Mundo sigue girando y caminando a pesar de todos los males, es gracias al amor y la esperanza… Al amor que todavía existe en el seno de la familia y esa fe, es decir la apuesta por un mejor mañana… Hay muchas razones de maldad por las que el Mundo debió dejar de ser desde hace mucho un hogar habitable; pero también hay muchas razones de bondad que lo han impedido, pero dos son las más importantes: amor y fe; sin estos dos importantes valores, aunque no lo crea, el Mundo sería un lugar todavía peor… Son el amor y la fe los que permiten esos pequeños oasis en un país, en un estado, en una ciudad, en una colonia o en una cuadra, cuando se está rodeado de enormes desiertos de calamidades… Hay que practicar el amor y hay que hacerlo con fe, de lo contario el Mundo podría ser peor… ¡Hasta el lunes!