PAN y circo al pueblo.

Cuando observo a los políticos, a nuestros gobernantes, de pronto me acuerdo de lo que aprendí en la preparatoria sobre las formas de gobierno y de quienes nos deben gobernar: nos han dicho que la democracia es la mejor forma de gobierno, pese a sus fallas y de prohijar la demagogia. Me acuerdo, si, del filósofo griego, Platón, que pregonaba que debían de gobernar los más preparados. Y la verdad, si revisamos a los políticos mexicanos, no hallamos ni a quien irle.

Y es que, por decir, en tiempos de Enrique Peña Nieto se presumió una fotografía y hacían notar que eran los integrantes de una nueva generación de políticos; jóvenes y preparados. Era el momento del regreso del PRI a la Presidencia de la Republica, al poder político. Hoy en día, sin embargo, repasando uno a uno de esa fotografía, hasta pena dan: buena parte de ellos, ya conocieron las rejas de una prisión.

EL CIRCO DE LA POLITICA.

De tiempo atrás, hagan de cuenta, la política ha sido un circo: en tiempos del PRI, el Presidente de la Republica era una especie de titiritero, que hacía y deshacía con cada protagonista, les daba poder o los convertía en exiliados o en pruebas del combate a la corrupción. Había, en aquella época, institucionalidad y los informes de gobierno se convertían en una fiesta: eventos masivos, con guion en mano, donde los reflectores eran para contados actores políticos. El gobernador, el enviado del gobierno federal y, si es el último, las luces son para quienes buscar ocupar la silla gubernamental.

El gobernante tiene la obligación constitucional de rendir un informe del estado que guarda la Administración Pública. El gobernante actual, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cumpliendo esa encomienda y para darle espectacularidad al compromiso, organizo varios eventos. Y falto, respeto e institucionalidad. Las redes sociales evidenciaron que, en un evento, se “corrió” a varios representantes populares, por el hecho de ser de MORENA. El gobernante, gobierna para todos, no solo para aquellos que le aplauden.

PAN ELECTORAL.

Los partidos políticos siguen teniendo el monopolio de las candidaturas a puestos de elección. Y cada uno lo hacen con sus reglas: el PAN, por ejemplo, fue construyendo una candidatura conforme a sus intereses partidistas y de poder; en cambio MORENA, disfrazo el procedimiento en un evento democrático, todos pueden participar, y el método fue una encuesta. El caso es que, este circo y pan, termino con una impugnación y ahora el Tribunal Electoral de la Federación le pone más leña al fuego, quedándose en la barda y no tomar decisión de fondo.

El Tribunal Local resolvió que la impugnación no tenía lugar; el caso llego al Tribunal Federal y acaba de revocar el fallo, indicando al Tribunal Local que haga una revisión y análisis más exhaustivo de los hechos del procedimiento. La hizo de largas, debió tomar la decisión y no regresarla. Por eso MORENA, afirma una y otra vez, que su candidato esta firme. ¿Volverá el Tribunal Local a ratificar los hechos? ¿Podrá Maki Ortiz volver a impugnar para que el caso regrese al Tribunal Federal? Es, a todas luces, solo hacer más larga la espera y especulación.

CONVIDADOS DE PIEDRA.

El pueblo recibe, hoy en día, pan y circo de parte de los gobernantes por su culpa. Si, cada uno de nosotros, como ciudadanos y parte del pueblo, tenemos la culpa. En principio por la indiferencia que se tiene hacia la política y el gobierno; porque no tenemos una conciencia política que nos lleve a participar cada vez más en la vida pública: dejamos todo al gobierno, tanto que ni siquiera cuidamos que, efectivamente, hagan lo mejor para el pueblo.

Y esa indiferencia hace que los representantes populares se olviden de la gente: que piensen en ellos. Basta mencionar lo que ha sucedido en los últimos días con la bancada de MORENA en la entidad. Se ha ido resquebrajando, se presume, porque no resistieron los cañonazos monetarios que les endilgaron. Los resultados están a la vista: retrasan que la 4T, la transformación, llegue a la entidad. Y, parece mentira, hasta perdieron la mayoría y, en consecuencia, el liderazgo congresal.

VOTO POPULAR Y DE CASTIGO.

Nadie puede afirmar, en el caso de MORENA, que su precandidato único Américo Villarreal Anaya sea empático, carismático, porque siempre se la ha conocido como parco, serio, por eso algunos le llaman cara de piedra. Así, el contexto es solo uno: que va ganar la elección, porque habrá un voto de castigo y que, además, habrá un voto de popularidad, no de Américo, pero sí de AMLO. Desprestigio y popularidad indirecta, son los factores de un potencial triunfo.