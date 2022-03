– Fin de sexenio enrarecido que convulsiona como nunca el ambiente social y político. Nubarrones se ciernen sobre el horizonte, que pronostican tormentas más fuertes de las hasta hoy vividas.

Siempre el ocaso de un gobierno genera crisis, pero esta vez se duplica. Los gobernantes van perdiendo los hilos del poder y a ello se suma el desgaste natural de imagen.

La violencia delincuencial registra un alza en la zona fronteriza, que coincide con los mininformes del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en tanto el registro de los candidatos (solicitud) comienza el miércoles 23. Un día después la Corte analizará el tema del desafuero.

El ejecutivo se adelantó en la réplica regional de su sexto informe. La entrega formal será el martes a las seis de la tarde en el recinto del Congreso del Estado, y a unas horas del evento no había información oficial de si lo hará personalmente o lo enviará con alguien.

Los morenos perdieron el control de la legislatura, siguen divididos y dirimen diferencias entre acusaciones y periodicazos. El comité estatal no existe. La única fortaleza es el precandidato Américo Villarreal Anaya, quien en el esfuerzo de sacar adelante su proyecto creó una estructura propia.

Vemos un INE desconcertado que no acierta a muchas. Retrocede y a veces avanza a paso de tortuga, “tardoncito”, como es la decisión de “tumbar” los espectaculares de una asociación civil que promovía el voto (opinión) de la revocación de mandato.

Y hasta eso, delegó la función en los alcaldes de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Madero y Tampico, para que sean los que retiren los espectaculares, sin decirles si habrá pago del costo del servicio o de será de gorra y por amor a la Patria.

El mismo lunes 14 el árbitro recibía recurso de juicio sancionador en contra del Gobernador “por la supuesta difusión de propaganda gubernamental en periodo de veda, con motivo de la asistencia en horario hábil a un programa que se trasmite en radio y televisión denominado Ciro por la Mañana”.

El proceso electoral se judicializa. Ya había otra por los “mininformes”, que no generó medidas cautelares de suspensión. Cualquier asunto es motivo de denuncia.

Igual el árbitro nacional procesa juicio en contra del hermano senador, Ismael García Cabeza de Vaca, y los diputados Carlos Fernández Altamirano, Félix Fernando García Aguiar, Liliana Alvarez Lara e Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, por presunta difusión en redes sociales en periodo prohibido.

En otro expediente van secretarios del gabinete estatal Ariel Longoria García, de Desarrollo Rural, y Cecilia del Alto López, de Obras Públicas “por difundir la realización de obras y servicios” en sus cuentas de redes, y el secretario General de Gobierno, Gerardo Peñas Flores.

Del otro bando, son acusados varios diputados como Juan Ovidio García García, Marco Antonio Gallegos Galván y Humberto Prieto Herrera, por los mismos motivos. Van a la una y una.

Lo que no han tomado en cuenta es que la oficina de Quejas y Denuncias del INE recibe decenas por día, y no destina personal suficiente para procesarlas y resolverlas en tiempo. Hay asuntos que llevan a la mesa hasta un año después, cuando ya no hay nada que perseguir.

García Cabeza de Vaca, como decíamos, adelantó los “mininformes” que lo mantendrán por una semana ante los ciudadanos, con la inconformidad de los morenistas que argumentan el ayuno de propaganda por la revocación de mandato.

El martes andará por Nuevo Laredo, para continuar Matamoros, Tampico y cerrar el Victoria el viernes 18 con grandes concentraciones ciudadanas. Ya lo había hecho antes, ahora se duplica.

Encima la revocación de mandato el diez de abril, que no terminará con la veda de propaganda de las instituciones sino hasta el cinco de junio, día de la elección.

Igual la guerra sucia continúa alcanzando a los precandidatos. Si afecta a Américo Villarreal, la autoría se adjudica a los panistas y, a la inversa, si ataca a César Verástegui, la queja es en contra de Morena.

El “chapulineo” de militantes y figuras políticas está a la orden del día. Anochecen en un partido y amanecen en otro estrenando playera.

Mientras esto sucede en el ámbito político, la UAT se dedica a sus actividades y a partir de este lunes es la sede de la muestra de largometrajes Primera Documental, que organiza a nivel nacional la asociación DocsMX. Se realiza en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, y el fin es promover la cultura cinematográfica entre alumnos y público en general.

Un día antes el Rector visitó el ejido Congregación Caballeros, municipio de Victoria, para presidir las actividades del programa ADN UAT, realizadas en la primaria “Mártires de la Revolución”, consistente en la entrega de paquetes de enciclopedias y cuentos para estudiantes.

Por su parte el ayuntamiento capitalino que preside Eduardo Gattás, anunció para el martes lo que se llama “La Gira del Agua”, que consiste en visitar instalaciones y obras desde la toma del acueducto en la presa Vicente Guerrero, a los veneros de La Peñita al poniente de la ciudad.

Después de varios trienios en que fue eliminado el acompañamiento de la prensa, invitarán a los comunicadores para facilitarles el desarrollo de sus notas y crónicas.