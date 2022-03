Zertuche y Palacios son los traidores: Diputada

Al momento de desarrollar la presente colaboración, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI seguía al frente de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque continuaba prendido sólo con un alfiler, en medio de una brutal tormenta mediática.

También, ERNESTO PALACIOS CORDERO, presumía que estaba afianzado en la posición de Delegado de dicho partido en la entidad y aseguraba que era “inamovible”; aunque caminaba por la “cuerda floja”, también en medio de dicha tormenta…

A la par de esta realidad se corría la versión de que el precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, el senador con licencia, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, preparaba un manotazo en la mesa, de manera que se anticipaba, por lo menos, cambios en la coordinación de la bancada guinda en la Legislatura 65.

Sobre esta versión, también se corrían nombres de quienes ya se movían por debajo de la mesa y se perfilaban para llegar en lugar de ZERTUCHE, sin que se confirmara el hecho.

En medio de este mar de especulaciones, quien embraveció más las aguas mediáticas y partidistas guindas, fue la diputada del Distrito 18, de Altamira, CONSUELO NAYELI LARA MOROY, mediante una rueda de prensa, a la que convocó este lunes (14/03/2022).

La dama, ratificó su postura al señalar que su dimisión de la bancada de Morena, se debió a profundas diferencias y desacuerdos no atendidos por parte de quien sigue siendo el coordinador de Morena en el Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

La Diputada se dolió que lejos de que ZERTUCHE e incluso el delegado de Morena en la entidad, ERNESTO PALACIOS CORDERO, buscaran un diálogo con ella o su compañera de Legislatura, NANCY RUIZ MARTÍNEZ, “emitieron juicios y acusaciones muy serias”.

Acusó a ambos que, en lugar de conciliar con integrantes de su propio partido, y tener un acercamiento, andan bien recio haciendo “amarres” con personajes de otros partidos políticos.

Aunque LARA MONROY se dijo sorprendida de que ahora PALACIOS CORDERO “sí tuviera tiempo” para reunirse con la bancada de Morena, luego que por largos meses nunca tuvo la voluntad de atender el llamado que le hacían para exponerle lo que sucedía al interior de la bancada de Morena en la presente Legislatura.

La Diputada del Distrito 18 no se reservó nada, acusando a ZERTUCHE y a PALACIOS de ser ellos unos vulgares traidores a la causa guinda en Tamaulipas, aunque no lo dijo sí dio a entender que eran unos “vende partido”.

Los señaló, con índice flamígero, de ser los culpables de la fractura que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, exhibiéndolos como hostigadores de la violencia política de género.

LARA MONROY aseguró que ZERTUCHE, como coordinador, siempre la marginó, al igual que a otras de sus compañeras diputadas, bloqueándoles iniciativas y excluyéndolas de la toma de decisiones.

Pero la cosa no paró ahí, pues la diputada asegura que la crisis no va a terminar y, por el contrario, más temprano que tarde habrá más personajes que dejen la bancada, por no estar de acuerdo en la forma en que pretende ZERTUCHE llevar agua a su molino… ¡Qué gacho Tacho!

Durante la rueda de prensa, LARA MONROY insistió en que ella no abandonaba a Morena ni tampoco al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, acusando que la “pretendida” expulsión que PALACIOS CORDERO pretende hacer, violenta de forma grave sus derechos políticos/electorales.

Agregó que PALACIOS CORDERO se convirtió en “Juez y Parte” de una situación donde mostró un caparazón muy fuerte para permitir un diálogo, además de que a ella (a LARA) y a NANCY RUIZ las acusó de “vendidas y traidoras”.

Por tal motivo, LARA MONROY dijo que no permitiría que le pisotearan sus ideales, que no se quedaría callada y que tampoco serían los “chivos expiatorios” para que PALACIOS CORDERO “presentara trabajo”.

Acusó que antes de que ellas sean enviadas a la Comisión de Honor y Justicia, los que primero deben ir son ARMANDO ZERTUCHE y PALACIOS CORDERO, porque son quienes han hecho los “acuerdos políticos” que sumieron a la bancada de Morena en la severa crisis que padece.

En parte del comunicado que LARA MONROY leyó, cita que: “La nómina del Congreso siempre fue de otros partidos y lo pueden constatar al solicitar la información en Transparencia”.

No lo dijo la diputada, pero sus comentarios podrían confirmar la sospecha de que la nómina de la Legislatura 65, la estaba empleando ZERTUCHE, para edificar una estructura que lo pudiera proyectar como candidato a la Alcaldía de Reynosa para el 2024.

Reiteró LARA MONROY que ella se alejó de la bancada de Morena, no del partido, por lo que seguirá legislando para el pueblo tamaulipeco, fraseando:

“Yo seguiré apoyando la agenda legislativa de mi partido Morena, así como todas las buenas iniciativas a favor de la ciudadanía y lo reitero, mi lealtad está y seguirá con el Presidente, con Morena y con la gente”.

Ya para finalizar, la Diputada de Morena les recordó a ZERTUCHE ZUANI y a PALACIOS CORDERO los principios que les ha inculcado el fundador del partido, es decir ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al señalar que:

“Seguiré trabajando bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo que me dio su confianza; seguiré trabajando para ser una digna representante, con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes” … ¡Calla pesáo!

~~REALIZAN EN MATAMOROS LIMPIEZA DE DRENES. —Con los trabajos de desazolve y limpieza de drenes que realiza el Municipio de Matamoros se protege la salud de los ciudadanos, toda vez que los cauces estaban convertidos en verdaderos focos de infección.

La limpieza de drenes permitirá, además, que en temporadas de lluvias se desfogue con mayor rapidez el agua que se acumula en las colonias consideradas como bajas, protegiendo con ello, la integridad física y patrimonial de los matamorenses.

Los trabajos que se realizan en el Dren Emisor que cruza las colonias: Obrera, Fraccionamiento Jesús Urquiza, Valle del Magisterio, Hacienda del Puente, del Golfo, entre otras, representan un gran beneficio para los habitantes de esos sectores.

Lo anterior en virtud de que el citado cauce, al igual que todos los drenes que se encuentran en la ciudad, están completamente llenos de maleza y basura, motivo por el cual, el Municipio de Matamoros trabaja en su atención para proteger la salud de los ciudadanos.

Las acciones de limpieza registran también gran avance en el dren 20 de Noviembre que cruza las colonias: Treviño Zapata, José María Morelos, Popular, Infonavit Los Ángeles, Independencia, Nogalar, Las Bermudas, San Manuel, Derechos Humanos y Comunicadores.

